Алексей Данилов

Луковицы размером с две ладони: метод, который делает Эксибишен по-настоящему огромным

Садоводство

Лук Эксибишен вызывает у дачников противоположные эмоции — от восторга до разочарования. Одни ждут от него рекордных размеров "по умолчанию", другие считают сорт слишком капризным. На деле всё решает подход: при понимании особенностей Эксибишен стабильно даёт сладкие и крупные луковицы.

Свежий урожай репчатого лука
Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежий урожай репчатого лука

Что представляет собой лук Эксибишен

Эксибишен — среднепоздний салатный сорт голландской селекции с вегетационным периодом около 120-130 дней. Луковицы формируются округлые или слегка вытянутые, с тонкой шейкой и светло-золотистой шелухой. Внутри — белая, сочная мякоть без выраженной остроты.

Главное отличие сорта — вкус. Это мягкий, сладкий лук без резкого запаха, который особенно ценят в свежих салатах и холодных блюдах. По размеру он заметно превосходит обычный репчатый: стандартная масса составляет 300-600 г, а более крупные экземпляры встречаются при тщательном уходе.

"При выборе салатных сортов многие недооценивают влияние длительности вегетации. Именно запас времени позволяет культуре сформировать не только размер, но и структуру мякоти", — считает агроном-консультант, обозреватель Pravda. ru Ольга Семёнова.

Почему к Эксибишену нельзя относиться как к обычному луку

Основная ошибка — выращивать этот сорт по тем же правилам, что и традиционный репчатый лук. Эксибишен развивается дольше и гораздо сильнее реагирует на условия питания, освещения и влаги. При упрощённом подходе он формирует средние луковицы и теряет свои сортовые преимущества.

Этот лук не предназначен для длительного хранения и не относится к "зимним" сортам. Его задача — дать качественный урожай для летне-осеннего потребления, а не лежать до весны.

Почему рассадный способ почти обязателен

Теоретически Эксибишен можно сеять сразу в грунт, но на практике это редко даёт крупный результат. Сорт просто не успевает реализовать потенциал за сезон.

Выращивание через рассаду позволяет выиграть 40-50 дней, что критично для формирования крупных луковиц. Именно поэтому опытные огородники почти всегда выбирают рассадный метод и рассматривают Эксибишен как однолетнюю культуру с акцентом на структуру почвы.

Сроки посева и подготовка семян

Оптимальное время для посева — конец февраля или первая половина марта. Более ранние сроки оправданы только при хорошем досвечивании, а поздний посев почти всегда уменьшает размер луковиц.

Перед посевом семена желательно замочить в тёплой воде или слабом стимуляторе роста. Это помогает получить более дружные всходы. Высевают их в рыхлый, воздухопроницаемый грунт на глубину около 1-1,5 см. Об этом сообщает Своё Село.

Уход за рассадой без лишних действий

После появления всходов главная задача — не переусердствовать с уходом. Лук плохо реагирует на переувлажнение и жару.

Ключевые условия:

  • умеренный полив без застоя воды;
  • хорошее освещение;
  • прохладная температура в первые дни для развития корней.

Если перо вытягивается и полегает, допустима лёгкая обрезка на треть длины. Это помогает рассаде направить силы в корневую систему.

Высадка в открытый грунт

Рассаду переносят на грядки в первой половине мая, после прогрева почвы. Участок выбирают солнечный и открытый.

Почва должна быть рыхлой и питательной, но без свежего навоза. Избыток органики делает мякоть водянистой. Оптимальная схема посадки — около 20x30 см, так как Эксибишену важно просторное питание, особенно при использовании мульчирования.

Уход летом: что влияет на размер луковиц

В период активного роста луку нужен регулярный, но умеренный полив. Особенно важно не допускать пересыхания в начале лета, когда закладывается основная масса.

Подкормки проводят осторожно: сначала допустимы азотные, позже — фосфорно-калийные. За месяц до уборки любые удобрения прекращают. Рыхление и прополка обязательны — уплотнённая почва и сорняки сильно тормозят рост.

Когда убирать и как хранить урожай

Признак зрелости — полегание и подсыхание пера примерно на две трети. Затягивать с уборкой нельзя, иначе луковицы могут пойти в повторный рост.

После выкопки лук обязательно просушивают 10-12 дней в хорошо проветриваемом месте. Даже при правильной сушке Эксибишен хранится недолго — в среднем 2-4 месяца при температуре до +5 °C.

Популярные вопросы о луке Эксибишен

Можно ли хранить его всю зиму?

Нет, сорт предназначен для кратковременного хранения.

Почему луковицы получаются мелкими?

Чаще всего из-за позднего посева, тесной посадки или недостатка питания.

Автор Алексей Данилов
Алексей Данилов — специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы лук овощи огород рассада садоводство
