Сергей Михеев

Рассаду бегонии губит ошибка на старте: как вырастить крепкие кусты без провалов

Садоводство

Бегонию нередко записывают в "капризные" растения, но чаще всего сложности возникают из-за неверного старта. Мелкие семена, медленный рост и спешка легко приводят к разочарованию. Если понимать, как развивается растение, бегонию вполне реально вырастить из семян даже в обычной квартире.

Рассада бегонии в контейнерах
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада бегонии в контейнерах

Почему с бегонией возникают трудности

Главная особенность бегонии — неспешное развитие на ранних этапах. Семена похожи на пыль, всходы долго остаются микроскопическими, а любые ошибки с влагой и светом сразу отражаются на результате. При этом само растение довольно выносливо, если с первых недель создать ему правильные условия.

Какие семена бегонии лучше выбрать

В продаже встречаются два типа семян, и выбор здесь принципиален.
Гранулированные семена покрыты оболочкой, их удобно сеять и контролировать расстояние между ростками. Они прорастают стабильнее и подходят для первого опыта.
Обычные семена очень мелкие, требуют аккуратности и терпения, но при правильном уходе тоже дают хороший результат.

Когда сеять бегонию на рассаду

Оптимальный период для посева — с конца января до середины февраля. Бегония растёт медленно, и при более позднем посеве растения могут не успеть зацвести к лету. Ранний старт позволяет получить крепкую рассаду, готовую к пересадке и активному цветению в сезон.

Грунт и ёмкости: основа успеха

Чаще всего неудачи связаны именно с почвой и выбором контейнеров. Бегония предпочитает лёгкий, рыхлый субстрат со слабокислой реакцией и хорошей воздухопроницаемостью. Застой воды для неё губителен.
Оптимальный вариант — готовый грунт для цветов с добавлением перлита или вермикулита.
Ёмкости лучше брать неглубокие, обязательно с дренажными отверстиями. Удобны контейнеры с прозрачной крышкой — в них проще поддерживать влажность и наблюдать за всходами.

Как правильно посеять семена

Семена бегонии не заглубляют. Для прорастания им нужен свет.
Сначала грунт увлажняют и слегка уплотняют. Семена аккуратно раскладывают по поверхности, после чего опрыскивают тёплой водой. Контейнер накрывают крышкой или плёнкой и ставят в тёплое место с температурой около +24…+27 °C и хорошим освещением.

Условия прорастания

Для дружных всходов важны три фактора: свет, тепло и умеренная влажность. Зимой рассаде требуется не менее 14 часов освещения, поэтому без досветки фитолампой не обойтись. Влажность должна быть высокой, но без переувлажнения почвы. Резкие перепады температуры замедляют рост.
Первые ростки появляются через 7-12 дней и сначала выглядят как крошечные зелёные точки.

"Недостаток света на стадии всходов не убивает бегонию сразу, но закладывает слабый рост и проблемы с цветением в будущем", — считает ландшафтный дизайнер, обозреватель Pravda. ru Анна Беспалова.

Уход за всходами без ошибок

На этом этапе бегония особенно чувствительна. Полив проводят очень аккуратно — пипеткой или шприцем, лишь слегка увлажняя грунт. Каждый день тепличку проветривают и убирают конденсат. Через одну-две недели после появления всходов температуру можно снизить до +20…+22 °C.
Если ростки вытягиваются или желтеют, это сигнал о нехватке света или нарушении влажности, сообщает платформа Своё Село.

Пикировка и дальнейшее развитие

Пикировку проводят при появлении 3-4 настоящих листьев, обычно через месяц после всходов. Сеянцы аккуратно рассаживают в отдельные стаканчики небольшого объёма. После пересадки растения на несколько дней снова накрывают, помогая им адаптироваться.
Почва должна быть питательной, но без избытка органики — слишком "жирный" грунт тормозит развитие корней.

"Избыточно насыщенная органикой почва часто стимулирует листву в ущерб корням, и растение дольше выходит на стабильный рост", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Лыткин.

Подкормки: осторожный подход

В первые недели после пикировки подкормки минимальны. Если использовать удобрения, то только в очень слабой концентрации. Переизбыток питания чаще вредит, чем помогает, и может привести к ожогу корневой системы.

Закаливание и высадка

Перед переносом на улицу бегонию постепенно приучают к свежему воздуху. Сначала это короткие проветривания, затем непродолжительные "прогулки" без прямого солнца. В открытый грунт или уличные кашпо растения высаживают только после угрозы заморозков, выбирая светлое место с лёгким притенением.

Популярные вопросы о бегонии из семян

Можно ли вырастить бегонию без фитолампы?

Зимой это сложно: без досветки рассада вытягивается и слабеет.

Когда ждать цветения?

При раннем посеве первые бутоны появляются в начале или середине лета.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы цветы семена рассада садоводство комнатные цветы
