Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Сад выглядит дорого сам по себе: многолетние злаки с эффектными метёлками

Садоводство

Стильный сад не обязательно требует сложных схем посадки и постоянного ухода. Всё больше дачников выбирают растения, которые выглядят эффектно и при этом живут своей жизнью. Многолетние злаки как раз из этой категории — посадил и годами наслаждаешься результатом.

Злаки с метёлками
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова is licensed under publiс domain
Злаки с метёлками

Почему многолетние злаки стали фаворитами садов

Современный ландшафт всё чаще строится на простых, но выразительных формах. Декоративные злаки создают объём, добавляют движения и сохраняют аккуратный вид с весны до зимы. Их используют в миксбордерах, возле хвойных и в природных композициях, где важна устойчивость и минимальный уход, как это бывает при оформлении осеннего сада с декоративными злаками. Большинство таких растений хорошо зимуют и не требуют частых пересадок.

"Злаки ценны тем, что формируют устойчивую экосистему в саду и не истощают почву при длительном выращивании", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Владимирович Ворошилов.

Овсяница сизая: компактность и цвет

Овсяница сизая считается одной из самых универсальных культур. Её аккуратные шаровидные кустики с голубовато-сизой листвой сразу задают характер клумбе. Высота растения обычно не превышает 30 см, а морозостойкость достигает -35 °C. На одном месте овсяница способна расти 5-7 лет, не теряя формы. Она предпочитает солнце и сухие почвы, где декоративный оттенок проявляется особенно ярко.

Овсец вечнозелёный: выразительный фон

Овсец подходит тем, кто ищет более заметный акцент. Он образует плотные куртины высотой до 70 см с холодным серебристым оттенком листвы, которая сохраняется даже зимой. Растение выдерживает морозы до -30 °C и может расти без пересадки до десяти лет. Главное условие — отсутствие застоя воды, поэтому хороший дренаж обязателен. Овсец часто используют как спокойный фон для ярких многолетников.

Мискантус китайский: движение и масштаб

Компактные сорта мискантуса добавляют саду динамики. Их высокие стебли и воздушные метёлки красиво колышутся на ветру и украшают участок до самой зимы. Высота может достигать 180 см, а срок жизни на одном месте — до 15 лет. Осенью мискантус не срезают: сухие соцветия защищают растение и поддерживают декоративность, что подробно разбирают в обзорах о декоративных злаках для сада.

"Такие растения особенно актуальны на фоне учащающихся периодов засухи и резких температурных колебаний", — отмечает климатолог, обозреватель Pravda. ru Максим Евгеньевич Орлов.

Сравнение популярных многолетних злаков

Овсяница сизая подойдёт для небольших пространств и бордюров. Овсец вечнозелёный создаёт стабильный фон и сохраняет декоративность круглый год. Мискантус используют как вертикальный акцент, когда нужен объём и движение. Все эти злаки объединяет высокая зимостойкость и низкие требования к уходу. Об этом сообщает ПопкорнNews.

Плюсы и минусы многолетних злаков

Многолетние злаки позволяют упростить уход за садом и сохранить его привлекательность.

Среди основных плюсов:

  • долгий срок жизни без пересадок;
  • устойчивость к засухе и морозам;
  • декоративность весь сезон;
  • хорошая сочетаемость с камнем, хвойными и очитками.

Есть и особенности:

  • большинство видов требует солнечных участков;
  • переувлажнение может снижать декоративность.

Советы по выбору и посадке злаков

  1. Определите, нужен ли компактный или высокий акцент.
  2. Выберите солнечное место с дренированной почвой.
  3. Не злоупотребляйте удобрениями — злаки лучше растут на бедных грунтах.
  4. Оставляйте соцветия на зиму для защиты и декора.

Популярные вопросы о многолетних злаках

Как выбрать злак для небольшого сада?

Лучше подойдут овсяница сизая и компактные сорта овсеца.

Нужно ли укрывать злаки на зиму?

Большинство зимует без укрытия, мискантус в первые годы можно защитить дополнительно.

Что лучше для современного сада — цветы или злаки?

Злаки выигрывают за счёт стабильной декоративности и минимального ухода.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Птица-призрак снова среди живых: столетняя тишина оказалась крупной научной ошибкой
Иллюзия приватности треснула: закрытые каналы Telegram стали новой мишенью мошенников
Подводные башни без солнца: затерянный город раскрыл тайну происхождения жизни
Не истерика и не фантазия: скрытая форма давления, разрушающая отношения
Манифест стойкости: в МГУТУ закрепили нерушимый союз казачества и церкви
Девять дней на восстановление: грипп в России будут лечить по-новому
Футбол с человеческим лицом: Колосков простился с Борисом Игнатьевым
Секрет экономных праздников: лайфхаки, уменьшающие траты на подарки в феврале и марте
Парковочный эксперимент дал сбой: Ростов судится за возвращение терминалов
Урал тонет в долгах: Свердловская область обогнала Петербург по банкротствам
Сейчас читают
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Красота и стиль
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Своя рубашка ближе к телу: как Франция защищает свой ВПК, якобы поддерживая Украину Юрий Бочаров Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Урожай до жары и болезней: ранние томаты, которые гарантируют красные кисти первыми
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Последние материалы
Маленькие детали, большой эффект: украшения, которые меняют зимний стиль
Квадроцикл мечта или дыра в кошельке? Реальные траты за год ставят всё на место
Прогнозы открывают новое будущее: к 2080 году климатические карты станут другими
Растение из глубин времени: украшает участок и выживает там, где другие погибают
Музыка способна перезагрузить мозг: что происходит с гормонами и нервами
Красиво снаружи — больно потом: россияне раскрыли, что творится с б/у китайцами
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Птица-призрак снова среди живых: столетняя тишина оказалась крупной научной ошибкой
Канистра решает всё: неожиданный запрет на АЗС оставляет водителей без бензина
Соседи снизу на грани: простой трюк спасает от топота без ремонта и лишних трат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.