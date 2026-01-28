Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Растение из глубин времени: украшает участок и выживает там, где другие погибают

Садоводство

В саду есть растения, которые удивляют не только внешним видом, но и своей историей. Одно из таких деревьев пережило эпоху динозавров, сохранив почти неизменный облик до наших дней. Гинкго билоба сочетает декоративность, выносливость и практическую пользу.

Гинкго билоба
Фото: commons.wikimedia.org by Gerd Eichmann, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Гинкго билоба

Древнее дерево с уникальной биографией

Гинкго билоба считается одним из самых древних видов деревьев на планете. Его предки росли на Земле более 200 миллионов лет назад, и современные листья почти полностью повторяют форму ископаемых находок. Именно за это растение часто называют "живым ископаемым".

С ботанической точки зрения гинкго стоит особняком. Он не относится ни к хвойным, ни к лиственным породам и является единственным представителем своего рода и семейства. В природе гинкго встречается крайне редко, а его естественные популяции сохранились в Китае, откуда растение распространилось по всему миру.

"Гинкго — редкий пример растения, у которого эволюционная устойчивость сочетается с удивительной приспособляемостью к современным условиям, включая городскую среду", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Владимирович Ворошилов.

Внешний облик и декоративные качества

Гинкго формирует прямостоячее дерево с округлой, колонновидной или раскидистой кроной. Во взрослом возрасте высота может достигать 15-25 метров, хотя существуют и компактные декоративные формы для небольших участков.

Главное украшение дерева — листья. Они имеют характерную веерообразную форму с разрезом посередине и плотную текстуру. Весной листва светло-зелёная, а осенью дерево буквально вспыхивает насыщенным золотым цветом. Часто листья опадают почти одновременно, создавая эффект яркого жёлтого ковра под кроной, благодаря чему гинкго нередко включают в подборки деревьев, которые превращают двор в магнит удачи.

Особенности цветения и семян

Гинкго относится к голосеменным растениям и не образует привычных цветов. Мужские деревья формируют серёжковидные структуры с пыльцой, а на женских экземплярах после опыления развиваются семена с мясистой оболочкой.

Важно учитывать, что эта оболочка имеет резкий неприятный запах. Именно поэтому в садах и питомниках чаще выращивают мужские растения. Семена созревают осенью и после удаления оболочки содержат съедобное ядро, которое используют в кулинарии. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Польза и способы применения

Листья гинкго широко применяются в медицине. На их основе изготавливают экстракты и фитопрепараты, которые используют для поддержки кровообращения и когнитивных функций. При этом специалисты рекомендуют применять только аптечные средства, так как самостоятельное приготовление настоев может быть небезопасным.

Семена гинкго после очистки и термической обработки употребляют в пищу. В странах Азии их обжаривают и подают как закуску, сравнивая по вкусу с каштанами. Таким образом, растение сочетает декоративную и практическую ценность.

Посадка гинкго в саду

Для частных участков оптимальным решением считается покупка готового саженца в питомнике. Выращивание из семян занимает много времени, а пол дерева становится понятен только через десятилетия.

При посадке важно выбрать солнечное место с хорошо дренированной почвой. Лунку делают шире корневого кома, добавляя компост или органику. После посадки дерево обильно поливают и мульчируют приствольный круг.

Уход и условия выращивания

Гинкго предпочитает умеренную влажность и не любит застой воды. После укоренения дерево становится достаточно засухоустойчивым. Молодые растения можно подкармливать весной удобрениями длительного действия, взрослые экземпляры в подкормках почти не нуждаются.

Обрезка сводится к удалению сухих и повреждённых ветвей. В целом гинкго формирует аккуратную крону самостоятельно и не требует сложного формирования.

Зимовка в средней полосе

Взрослые деревья хорошо переносят морозы и способны выдерживать понижение температуры до -25…-30 °C, а при акклиматизации и ниже. Молодые саженцы более уязвимы, поэтому в первые годы их рекомендуется укрывать на зиму, а приствольный круг мульчировать.

Контейнерные растения на холодный период лучше переносить в прохладное, светлое помещение, защищённое от сильных морозов.

Популярные вопросы о гинкго билоба

Подходит ли гинкго для небольшого сада?

Да, существуют карликовые и компактные сорта, подходящие для ограниченного пространства.

Нужно ли сажать сразу несколько деревьев?

Нет, гинкго отлично растёт как одиночное солитерное растение.

