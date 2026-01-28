Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Михеев

Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой

Садоводство

В огородах всё чаще появляются культуры, о которых ещё недавно почти не вспоминали. Один из таких забытых корнеплодов сегодня переживает новое рождение и особенно ценится садоводами-гурманами. Он радует урожаем зимой, украшает грядки и расширяет кулинарные возможности.

Свежие клубни настурции в корзине
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие клубни настурции в корзине

Редкий корнеплод с богатой историей

Клубневая настурция родом из андских регионов Южной Америки, где её выращивали на протяжении веков. Местные культуры ценили растение не только за питательные свойства, но и за выносливость в сложных климатических условиях. Несмотря на такое наследие, долгое время она оставалась в тени привычных овощей и почти не использовалась в европейских огородах, сообщает Ouest-france.

Сегодня интерес к этому растению возвращается. Садоводы всё чаще обращают внимание на старинные культуры, способные разнообразить рацион и сделать участок более устойчивым к погодным колебаниям. Такой подход хорошо сочетается с практиками, которые помогают сохранить рыхлую почву без лишнего вмешательства. Клубневая настурция как раз отвечает этим запросам, сочетая традиции и современные подходы к выращиванию.

"Возвращение забытых культур — это не мода, а попытка восстановить устойчивость агроэкосистем на малых участках", — считает биолог, обозреватель Pravda. ru Андрей Ворошилов.

Внешний вид и особенности выращивания

Растение легко узнать по крупным декоративным листьям и яркому облику. Оно хорошо вписывается как в овощные грядки, так и в смешанные посадки, где важна не только польза, но и внешний вид.

Клубневая настурция отличается хорошей адаптацией к разным климатическим условиям. Она устойчива ко многим болезням и вредителям, что делает её удобным выбором для тех, кто предпочитает экологичный подход без активного применения химии. Почва для посадки должна быть питательной и хорошо дренированной, чтобы корнеплоды формировались равномерно.

Почему растение ценят садоводы-гурманы

Главное богатство клубневой настурции — её съедобные клубни. Они содержат витамины и минеральные вещества и хорошо подходят для зимнего рациона, особенно если организовать хранение урожая с учётом температуры и влажности. Вкусовые качества позволяют использовать их в самых разных блюдах — от простых гарниров до более сложных рецептов.

Листья и цветы растения также находят применение в кулинарии. Они обладают выраженным ароматом и способны добавить блюдам оригинальные нотки. Благодаря этому настурция клубневая становится интересным ингредиентом для тех, кто любит экспериментировать на кухне.

"Для поваров важно не только сырьё, но и история продукта — такие растения дают простор для сезонной кухни", — считает шеф-повар, обозреватель Pravda. ru Дмитрий Козлов.

Польза для огорода и экосистемы

Включение малоизвестных культур помогает поддерживать биоразнообразие на участке. Клубневая настурция хорошо вписывается в смешанные посадки и способствует более сбалансированной экосистеме. Кроме того, её декоративные качества делают огород визуально более живым и привлекательным.

Такой подход позволяет совместить практическую пользу и эстетическое удовольствие, что особенно важно для современных дачников, стремящихся к гармонии с природой.

"Чем выше разнообразие растений на участке, тем устойчивее вся система к стрессам — от засух до вредителей", — считает эколог, обозреватель Pravda. ru Денис Поляков.

Сравнение: клубневая настурция и привычные корнеплоды

В отличие от картофеля или моркови настурция клубневая пока остаётся редкостью, но выигрывает за счёт декоративности и универсальности. Она менее требовательна к условиям и одновременно расширяет кулинарный репертуар. Привычные культуры проще в поиске семян, но именно настурция даёт эффект новизны и разнообразия.

Популярные вопросы о клубневой настурции

Подходит ли растение для начинающих садоводов?

Да, оно не требует сложного ухода и хорошо переносит небольшие ошибки.

Можно ли использовать клубни зимой?

Именно зимой они особенно ценятся, так как хорошо хранятся и подходят для сезонных блюд.

Чем настурция клубневая отличается от обычной настурции?

Основное отличие — наличие съедобных клубней и более широкий спектр применения.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
