Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Данилов

Морковь, что растёт сама: сорт выдерживает всё и даёт сладкий урожай к осени

Садоводство

Каждый огородник со временем находит культуру, которая не подводит ни в дождливое лето, ни в засуху. Такая морковь стабильно всходит, формирует ровные корнеплоды и не требует сложного ухода. Для многих дачников этим проверенным вариантом стал сорт "Курода шантанэ".

Свежий пучок моркови
Фото: Pravda.Ru by Алексей Данилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежий пучок моркови

Сорт, который не боится капризов погоды

За годы практики садоводы отмечают, что "Курода шантанэ" уверенно растёт в самых разных условиях. Он спокойно переносит перепады температуры, прохладные весенние ночи и неидеальную структуру почвы. Даже на плотных или не полностью подготовленных грядках морковь формируется ровной и аккуратной, без выраженных дефектов. Подобную стабильность дачники ценят и при подзимнем посеве моркови, где условия ещё менее предсказуемы.

"Для таких сортов ключевым фактором становится не идеальность грунта, а его предсказуемость — когда корнеплод не сталкивается с резкими стрессами в процессе роста", — считает Почвовед (дачные почвы), обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.

Основные характеристики Курода шантанэ

Сорт относится к среднеранним: от появления всходов до сбора урожая проходит около 105-110 дней. Корнеплоды имеют классическую коническую форму и вырастают в среднем до 18-20 см. Масса одной моркови обычно составляет около 150 г. Мякоть отличается ярко-оранжевым цветом, сочностью и выраженной сладостью, а кожица остаётся гладкой и плотной.

Почему огородники ценят этот сорт

Популярность "Курода шантанэ" объясняется сочетанием практичных качеств. Морковь редко растрескивается даже при неравномерном поливе и практически не уходит в цветушность. Это особенно важно для регионов с нестабильной погодой. Кроме того, сорт показывает хорошую устойчивость к распространённым заболеваниям, включая альтернариоз, что снижает риск потери урожая без применения сложных защитных схем — особенно на фоне проблем, которые часто возникают при неподходящем соседстве культур.

Урожайность и хранение

При соблюдении базовых приёмов агротехники с одного квадратного метра грядки можно получить от 5 до 9 кг корнеплодов. Морковь хорошо переносит хранение: при правильных условиях она долго остаётся плотной, сочной и не теряет вкусовых качеств. Это делает сорт удобным не только для летнего потребления, но и для зимних запасов.

"Хорошая лёжкость — это не только сортовая особенность, но и результат сбалансированного питания растения без перекосов по элементам", — считает Агрохимик (удобрения для сада и огорода), обозреватель Pravda. ru Роман Сергеевич Едигаров.

Где и как лучше использовать урожай

Благодаря универсальному вкусу "Курода шантанэ" подходит для разных задач. Её используют в свежих салатах, добавляют в супы и рагу, применяют для заморозки, соков и заготовок. Ровная форма корнеплодов удобна для чистки и переработки, что особенно ценят те, кто выращивает морковь в большом объёме. Об этом сообщает Дзен-канал "Моя успешная дача".

Советы по выращиванию моркови "Курода шантанэ

  1. Выбирайте солнечные участки с умеренно рыхлой почвой.

  2. Соблюдайте севооборот и не сажайте морковь после зонтичных культур.

  3. Поливайте регулярно, избегая резких перепадов влажности.

  4. Проводите своевременное прореживание, чтобы корнеплоды набирали массу.

Популярные вопросы о сорте Курода шантанэ

Подходит ли сорт для тяжёлых почв?

Да, он хорошо растёт даже на плотных грунтах при минимальной подготовке грядки.

Можно ли хранить морковь до весны?

При правильных условиях хранения корнеплоды сохраняют качество в течение всей зимы.

Подойдёт ли сорт для начинающих огородников?

Да, сорт прощает мелкие ошибки в уходе и даёт стабильный результат.

Автор Алексей Данилов
Алексей Данилов — специалист по овощным культурам открытого грунта, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача урожай огород морковь садоводство
Новости Все >
Подводные башни без солнца: затерянный город раскрыл тайну происхождения жизни
Не истерика и не фантазия: скрытая форма давления, разрушающая отношения
Манифест стойкости: в МГУТУ закрепили нерушимый союз казачества и церкви
Девять дней на восстановление: грипп в России будут лечить по-новому
Футбол с человеческим лицом: Колосков простился с Борисом Игнатьевым
Секрет экономных праздников: лайфхаки, уменьшающие траты на подарки в феврале и марте
Парковочный эксперимент дал сбой: Ростов судится за возвращение терминалов
Урал тонет в долгах: Свердловская область обогнала Петербург по банкротствам
Даже уверенный вид не спасет: эти ошибки выдают неопытного водителя
Лайфхак для тех, кто всегда в работе: способ вернуть выходным покой без рабочих писем
Сейчас читают
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Садоводство, цветоводство
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Городская мода избавляется от тяжестей: аксессуары нового поколения вытесняют сумки
Красота и стиль
Городская мода избавляется от тяжестей: аксессуары нового поколения вытесняют сумки
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Еда и рецепты
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Урожай до жары и болезней: ранние томаты, которые гарантируют красные кисти первыми
Своя рубашка ближе к телу: как Франция защищает свой ВПК, якобы поддерживая Украину Юрий Бочаров Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Последние материалы
Горный стиль в городе: кардиганы, которые сделали зиму 2026 модной и уютной
То, о чём шептались на форумах, подтверждено морозами: китайцы удивили по-крупному
Трейдеры начали делать ставки на обвал доллара
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Один выбор делает гороховый суп легендарным: какие копчёности дают настоящий аромат
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Секрет стильного зала: короткие шторы, которые идеально впишутся в любой интерьер
92-й в турбомотор? Китайцы разрешают — и причина выглядит подозрительно выгодной
Забытый десерт из 90-х: всего яйца и сгущёнка — просто и удивительно вкусно
Грядки в тени больше не проблема: эти огурцы растут быстрее обычных даже без солнца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.