В разгар лета, когда привычные клумбы выглядят предсказуемо, в саду может появиться растение, которое сразу притягивает взгляд. Оно спокойно переносит жару, не требует постоянного внимания и годами сохраняет декоративность. Такой многолетник редко встречается на участках, но способен задать тон всему цветнику.

Гайлардия
Фото: Pravda.Ru by Сергей Михеев is licensed under publiс domain
Необычный многолетник для сада

Пока многие садоводы по привычке выбирают однолетники, всё больше внимания привлекают устойчивые многолетние культуры. Они не нуждаются в ежегодной посадке и лучше адаптируются к погодным колебаниям. Именно такие растения часто используют в зонах, где сложно поддерживать регулярный уход, как это бывает при создании осеннего сада с многолетниками. Гайлардия остистая уверенно вписывается в такие композиции и быстро становится заметным акцентом.

"Многолетники с высокой засухоустойчивостью особенно ценны для дачных участков, где нет возможности постоянно следить за поливом", — считает агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda. ru Ольга Семёнова.

Почему гайлардия сразу выделяется

Соцветия гайлардии напоминают крупные ромашки с выразительными кольцами жёлтых, оранжевых и красных оттенков. Такая палитра делает растение заметным даже на фоне насыщенной зелени. Его часто используют в миксбордерах и солнечных цветниках, где важна выразительность без сложных сочетаний, как и у некоторых раннецветущих садовых культур. При этом декоративность сохраняется даже в период затяжной жары.

Минимум ухода — максимум эффекта

Гайлардия хорошо переносит засуху и не требует частых подкормок. Она чувствительна к застою влаги, поэтому лучше развивается на лёгких почвах с хорошим дренажом. Благодаря этому растение подходит для участков, где другие цветы быстро теряют привлекательность. Такой подход всё чаще используют при создании устойчивых цветников без сложной агротехники.

"Растения, которые способны расти на бедных почвах, помогают снизить нагрузку и сократить использование удобрений", — отмечает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Лыткин.

Сравнение гайлардии с популярными садовыми цветами

В отличие от однолетников, гайлардия не требует ежегодного обновления клумбы. Она лучше переносит жаркие периоды и сохраняет цветение дольше, чем многие привычные виды. По декоративности растение не уступает популярным цветам, но выигрывает за счёт выносливости и стабильности. Об этом сообщает NEWS.

Плюсы и минусы выращивания гайлардии

У этого многолетника есть особенности, которые важно учитывать заранее.

Среди преимуществ можно выделить:

  • устойчивость к жаре и засухе;
  • длительное цветение;
  • минимальные требования к уходу;
  • способность расти на бедных почвах.

Есть и нюансы:

  • растение предпочитает солнечные участки;
  • избыток влаги может снижать декоративность.

Советы по выращиванию гайлардии

  1. Выберите солнечное место без застоя воды.
  2. Подготовьте рыхлую, хорошо дренированную почву.
  3. Поливайте умеренно, только при длительной засухе.
  4. Удаляйте отцветшие соцветия для продления цветения.

Популярные вопросы о гайлардии

Как выбрать место для посадки гайлардии?

Лучше всего подходят солнечные участки с лёгкой почвой и хорошим дренажом.

Нужно ли часто подкармливать гайлардию?

Растение обходится без регулярных подкормок и хорошо развивается на умеренно бедных почвах.

Что лучше для сада — гайлардия или однолетние цветы?

Гайлардия выигрывает за счёт долговечности и устойчивости к погодным условиям.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
