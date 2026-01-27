Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Серые комнаты оживают сами: комнатные растения, которым не нужен солнечный подоконник

Садоводство

Зимой нехватка света ощущается особенно остро — короткие дни и пасмурная погода быстро лишают интерьер живости. Комнатные растения помогают сохранить ощущение уюта даже в самый тёмный сезон, если выбрать виды, устойчивые к полутени. Оказывается, далеко не всем нужен солнечный подоконник, об этом сообщает Dum&Zahrada.

Сансевиерия
Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему растения по-разному реагируют на свет

Многие популярные комнатные культуры пришли к нам из подлеска тропических лесов, где яркого солнца почти не бывает. Для таких растений рассеянный свет — норма, а прямые лучи могут даже навредить. Именно поэтому они хорошо чувствуют себя в глубине комнаты или у северных окон, как и другие растения для слабого освещения.

При этом важно понимать границу. Даже теневыносливые виды не выживут в полностью тёмных помещениях без окон. Уже в паре метров от источника света условия для растений могут оказаться критичными, хотя человеку комната кажется светлой.

Как растения подают сигналы

Если света становится слишком мало, растение быстро это показывает. Листья начинают желтеть и вянуть, рост замедляется, а побеги вытягиваются в сторону окна. Эти признаки часто путают с нехваткой удобрений, хотя причина кроется именно в освещении.

Зимой ситуацию усугубляет сухой воздух от отопления, поэтому даже устойчивые виды нуждаются в внимательном, но умеренном уходе, как и при общем зимнем уходе за комнатными растениями.

Растения, которые мирятся с тенью

Китайский язык (сансевиерия)

Сансевиерия считается одним из самых выносливых комнатных растений. Она спокойно переносит тень, сухой воздух и редкий полив. Жёсткие вертикальные листья делают её универсальной для любого интерьера — от минимализма до классики.

Калатея

Калатея ценится за выразственные узоры листьев. В отличие от многих декоративных растений, она не любит прямое солнце и лучше развивается в полутени. Особенно хорошо подходит для спален и комнат с северной ориентацией.

Монстера

Монстера стала настоящей иконой интерьера. Хотя при хорошем освещении она растёт быстрее, растение способно адаптироваться и к более тёмным зонам. В таких условиях листья будут мельче, но декоративность сохранится.

"Любые изменения условий важны не сами по себе, а в комплексе — свет, влажность и температура всегда работают вместе", — отмечает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.

Сравнение растений для помещений с низкой освещённостью

Сансевиерия подойдёт тем, кто ищет максимум устойчивости при минимальном уходе. Калатея требует больше внимания к влажности, но выигрывает за счёт декоративности. Монстера создаёт эффект "домашных джунглей", однако нуждается в пространстве.

Советы по уходу за растениями при слабом освещении

  1. Ставьте горшки ближе к рассеянному свету, избегая полной темноты.

  2. Сократите полив зимой — избыток влаги опаснее засухи.

  3. Используйте дренаж и подходящий грунт.

  4. Регулярно очищайте листья от пыли.

Популярные вопросы о комнатных растениях для тёмных помещений

Как выбрать растение для комнаты без солнца?
Лучше выбирать виды, которые в природе растут в тени и не требуют яркого света.

Нужна ли подсветка зимой?
В большинстве случаев нет, если растение теневыносливое и стоит в полутени.

Что лучше для коридора — монстера или сансевиерия?
Сансевиерия практичнее: она компактнее и менее требовательна.

Автор Сергей Михеев
Сергей Михеев — садовник-практик, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
