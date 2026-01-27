Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Мартынова

Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни

Садоводство

Смородина умеет благодарить за внимание, особенно если подкормка сделана вовремя и без лишней химии. Зимой кусты выглядят спящими, но именно в этот период закладывается основа будущего урожая. Январская обработка натуральными средствами может заметно повлиять на размер и вкус ягод.

Куст черной смородины с удобрением из луковой шелухи
Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain
Куст черной смородины с удобрением из луковой шелухи

Почему садоводы не выбрасывают луковую шелуху

Луковая и чесночная шелуха давно используется в саду как доступное средство ухода. Она подходит для ягодных кустарников, теплицы и даже для приствольных кругов плодовых деревьев. Главная ценность такого сырья — сочетание питания и защиты, которое особенно важно в холодное время года и при нестабильной зимней погоде.

В шелухе содержатся калий, фосфор и магний, необходимые для корневой системы. Кроме того, природные фитонциды и биологически активные соединения помогают снизить численность вредителей, зимующих в почве, что важно для ухода за ягодными кустами. Такой подход снижает нагрузку на растение в начале сезона.

"Зимние органические подкормки работают не как стимулятор роста, а как способ улучшить общее состояние почвы и корней к весне", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Михайлович Лыткин.

Как приготовить настой для смородины

Для приготовления настоя используют смесь луковой и чесночной шелухи. Сырьё плотно утрамбовывают, заливают горячей водой и кипятят около 15 минут. После этого отвар настаивают под крышкой в течение суток, процеживают и разбавляют водой до общего объёма около пяти литров.

Готовый настой применяют в период оттепелей, когда почва способна впитывать влагу. Такой способ подкормки не повреждает корневую систему и хорошо подходит для участков без снежного покрова или с плотной почвой.

Правильное применение подкормки

Перед внесением настоя рекомендуется провести санитарную обрезку смородины. Удаляют сухие, повреждённые и ослабленные ветви, чтобы растение не расходовало питательные вещества впустую. После этого каждый взрослый куст аккуратно проливают настоем, ориентируясь на его размер и возраст.

Оставшуюся после процеживания шелуху используют как мульчу, распределяя её слоем 5-7 см вокруг кустов. Такая мера помогает удерживать влагу, защищает почву от резких температурных колебаний и дополняет зимний уход за смородиной.

"Органическая мульча зимой снижает риск вымерзания корневой зоны и одновременно создаёт условия для полезной микрофлоры почвы", — отмечает агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Сергеевич Едигаров.

Плюсы и минусы зимней подкормки шелухой

Использование луковой и чесночной шелухи имеет свои особенности. Такой способ ухода подходит не всем регионам, но при правильном применении даёт стабильный результат.

Преимущества:

  • натуральный состав без химических добавок;
  • укрепление корней и повышение морозостойкости;
  • профилактика грибковых заболеваний;
  • минимальные затраты.

Недостатки:

  • необходимость заранее заготовить сырьё;
  • эффект проявляется в следующем сезоне;
  • важно соблюдать умеренность при поливе.

Сравнение натуральной подкормки и минеральных удобрений

Натуральные настои действуют мягко и поддерживают структуру почвы. Минеральные удобрения дают быстрый отклик, но требуют точного расчёта дозировки и чаще применяются весной. Луковая шелуха выигрывает за счёт комплексного воздействия и подходит для регулярного ухода за ягодниками. Об этом сообщает yuga.

Советы по зимнему уходу за смородиной

  1. Заготовьте и высушите шелуху заранее.
  2. Готовьте настой строго по рецепту.
  3. Вносите подкормку в дни без сильных морозов.
  4. Используйте остатки для мульчирования приствольного круга.

Популярные вопросы о январской подкормке смородины

Можно ли использовать только луковую шелуху?

Да, но добавление чесночной усиливает защитный эффект.

Сколько настоя нужно на один куст?

Обычно достаточно 3-5 литров на взрослое растение.

Что лучше: зимняя или весенняя подкормка?

Зимняя работает на подготовку растения, весенняя — на активный рост, поэтому их лучше сочетать.

Автор Екатерина Мартынова
Екатерина Мартынова — специалист по ягодным культурам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача ягоды урожай огород смородина подкормка удобрение садоводство
Новости Все >
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Сейчас читают
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Еда и рецепты
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: способ сохранить свежесть в холодильнике
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Не выбрасывайте прошлогодние семена: один стакан воды решит их судьбу за минуты
Не выбрасывайте прошлогодние семена: один стакан воды решит их судьбу за минуты
Последние материалы
Грунт, который меняет всё: этот способ делает рассаду мощной и защищает от болезней
Не нужен ремонт: маленькие обновления способны оживить даже унылую гостиную
Толстянка растёт, а деньги — нет? Этот уход раскроет потенциал растения
Городская мода избавляется от тяжестей: аксессуары нового поколения вытесняют сумки
Грядка работает как завод: 5 способов посадки, после которых картошку копают мешками
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Тёплый минимализм захватывает дома: секрет стиля, который выглядит слишком лёгким
Батареи кипят, а дома зябко: тепло утекает туда, куда обычно никто не смотрит
Урожай до жары и болезней: ранние томаты, которые гарантируют красные кисти первыми
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.