Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Зимний посев с выгодой: ранний шаг, из-за которого лук успевает вызреть полностью

Садоводство

Февраль — ключевой месяц для тех, кто хочет вырастить репчатый лук из семян за один сезон. Рассадный способ позволяет получить крупные, полноценные луковицы даже в регионах с коротким летом. Метод требует внимания к деталям, но результат полностью оправдывает усилия. Об этом сообщает Antonovsad.

Посев лука из семян
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Посев лука из семян

Зачем сеять репчатый лук через рассаду

Выращивание лука через рассаду особенно эффективно для сортов с длительным периодом вегетации — более 100 дней. При посеве в феврале к моменту высадки в открытый грунт растениям уже 50-60 дней, что обеспечивает быструю адаптацию и активный рост.

Такой подход позволяет обойти стадию севка, сократить потери и получить урожай даже в прохладном климате. Метод широко используют огородники средней полосы, Сибири и Урала, уделяя особое внимание подготовке почвы для рассады.

Выбор сортов и подготовка семян

Для рассадного способа подходят не все сорта. Лучшие результаты показывают крупноплодные и среднеспелые варианты, которые при прямом посеве не успевают сформировать луковицу.

Среди популярных решений — сладкий гигант "Эксибишен", гибриды Candy F1 и Stardust F1, а также красные сорта Ред Барон и Кармен. Они хорошо реагируют на рассадную технологию и формируют товарный урожай.

Подготовка семян начинается с сортировки: слабые и повреждённые экземпляры удаляют. Далее семена замачивают в тёплой воде на 12-24 часа, чтобы ускорить набухание. При необходимости проводят обеззараживание и проращивание до появления короткого корешка.

Подготовка грунта и посев семян

Для рассады лука важен лёгкий и воздухопроницаемый субстрат. Оптимально смешать дерновую землю, перегной и песок в пропорции 2:2:1, добавив древесную золу как источник калия и микроэлементов. Ошибки на этом этапе часто приводят к слабым всходам, как и при работе с грунтом для рассады.

Посев проводят в неглубокие контейнеры. В уплотнённой почве делают бороздки глубиной до 1 см с интервалом 3-4 см. Семена раскладывают на расстоянии 1-2 см, присыпают почвой и увлажняют из пульверизатора. До появления всходов ёмкости держат под плёнкой при температуре +20…+25°C.

Уход за рассадой в конце зимы

После появления петель укрытие снимают и сразу корректируют условия. Чтобы рассада не вытягивалась, температуру снижают: днём до +16…+18°C, ночью — до +12…+14°C.

Февральского света недостаточно, поэтому используют фитолампы. Продолжительность освещения — 12-14 часов в сутки. Полив проводят умеренно, только тёплой водой и строго под корень, избегая переувлажнения.

Пикировка и подкормка

Если посев был редким, рассаду можно выращивать без пикировки. При загущении пересадку проводят в фазе 1-2 настоящих листьев. Растения аккуратно переносят, не заглубляя шейку, иногда высаживая небольшими пучками.

Для формирования крепкого стебля важны фосфор и калий. Подкормки начинают через 10-12 дней после всходов, используя зольный настой или монофосфат калия. Достаточно 1-2 подкормок до высадки.

Подготовка к высадке и сроки

Закаливание начинают за 1-2 недели до переноса в грунт. Рассаду постепенно приучают к солнцу и ветру, сначала проветривая помещение, затем вынося растения на балкон или улицу.

К моменту высадки лук должен иметь 3-4 листа, возраст 50-60 дней и толщину шейки не менее 3-4 мм. В средней полосе высадку проводят в первой половине мая, в Сибири и на Урале — ближе к началу июня.

Сравнение: рассада и посев лука в грунт

Рассадный способ позволяет получить крупные луковицы и контролировать развитие растений с ранней стадии. Он особенно эффективен для сладких и позднеспелых сортов.

Прямой посев проще, но подходит не для всех регионов и сортов. В условиях короткого лета лук часто не успевает вызреть.

Плюсы и минусы рассадного выращивания лука

Метод даёт стабильный урожай, позволяет выбирать любые сорта и экономить посадочный материал. Растения быстрее стартуют после высадки и реже поражаются болезнями.

К минусам относят необходимость досветки, более сложный уход и затраты времени в конце зимы. Однако при правильной агротехнике эти сложности легко компенсируются результатом.

Советы по посеву лука через рассаду

Используйте только качественные семена проверенных сортов.
Не загущайте посевы, чтобы избежать вытягивания.
Обеспечьте стабильную досветку.
Поливайте умеренно, не допуская сырости.
Обязательно закаливайте рассаду перед высадкой.

Популярные вопросы о рассадном луке

Когда лучше сеять лук на рассаду?
Оптимальный срок — февраль, чтобы к маю растения достигли нужного возраста.

Нужно ли подрезать корни при пикировке?
Лёгкое прищипывание стимулирует развитие корневой системы и укрепляет рассаду.

Почему лук стрелкуется после высадки?
Основная причина — воздействие низких температур на уже взрослые растения.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача садоводство
Новости Все >
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Сейчас читают
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Садоводство, цветоводство
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Недвижимость
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Последние материалы
Стоянка превращается в ловушку: деталь, из-за которой машина не просыпается зимой
Чисто не там, где убирают, а где маркируют: в хозтоварах наводят особый порядок
Обувь тихо изменилась — и теперь именно она решает, выглядит ли образ современным
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Ленивый цветник без сорняков: яркий ковер, который живет десятилетиями без хлопот
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Кот метит не назло: поведение, за которым скрывается стресс или тревожный сигнал
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Светлая база выдаёт каждое пятно: этот цвет перестали прятать, и он не подвёл
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.