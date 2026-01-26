Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владимир Трофимов

Бегония даёт точную копию без семян: простой приём оказался надёжнее теплицы

Садоводство

Бегонии ценят за разнообразие форм, оттенков и способность адаптироваться к разным условиям выращивания. Эти растения предпочитают влагу и рассеянный свет, поэтому одинаково хорошо чувствуют себя в саду и дома. Старые садоводы знают приёмы, которые позволяют сохранить бегонии до первых холодов, об этом сообщает Actualno.

Бегонии
Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бегонии

Почему бегонии так хорошо приживаются

Семейство Begoniaceae объединяет более 1800 видов и гибридов с разной формой листьев и характером роста. Многие сорта комфортно растут в полутени и не требуют сложного ухода. Именно поэтому бегонии часто выбирают для контейнеров, балконов и тенистых уголков сада, где другие декоративные культуры развиваются хуже, как и растения для тени.

Для таких культур особенно важна стабильная влажность почвы, поскольку поверхностная корневая система быстрее реагирует на пересыхание.

Черенкование как надёжный способ размножения

Стеблевые черенки позволяют получить точную копию материнского растения. Срез делают чуть ниже узла, используя побег длиной несколько сантиметров. Практика тепличных хозяйств показывает, что укороченные до 3-4 сантиметров черенки быстрее образуют корни в лёгком субстрате с добавлением перлита и торфа, который хорошо удерживает влагу и остаётся воздухопроницаемым.

Простые условия вместо сложных систем

Для укоренения не нужны автоматические установки или профессиональные теплицы. Подойдёт обычный пластиковый контейнер и готовая смесь для рассады. Ключевым фактором остаётся умеренная влажность без застоя воды, особенно в отопительный сезон, который создаёт стресс для многих комнатных растений зимой.

Сухой воздух в помещениях способен замедлить образование корней даже при правильном поливе.

Вода или почва: что выбрать

Если подходящего субстрата нет, черенки допустимо поставить в воду. Этот способ удобен своей простотой и позволяет визуально контролировать процесс. Однако при пересадке в грунт корни требуют аккуратного обращения. Почвенный метод считается более стабильным и лучше подходит для дальнейшего роста без лишнего стресса.

Что ускоряет образование корней

Применение стимуляторов корнеобразования может ускорить процесс и увеличить количество корней. Исследования Мичиганского государственного университета показали их эффективность для бегоний Rex, Reiger и Hiemalis, что особенно полезно при размножении декоративных сортов в домашних условиях.

Сравнение: укоренение в воде и в почве

Укоренение в воде удобно для контроля, но требует осторожности при пересадке. Почва создаёт более естественную среду и снижает риск повреждения молодых корней, если используется лёгкий и дренированный субстрат.

Советы по размножению бегоний

  1. Выбирайте здоровые побеги без признаков болезней.

  2. Делайте срез острым инструментом ниже узла.

  3. Поддерживайте равномерную влажность субстрата.

  4. Обеспечьте рассеянный свет без прямого солнца.

Популярные вопросы о размножении бегоний

Какой способ лучше для дома?
Почвенный метод считается более устойчивым к ошибкам ухода.

Сколько времени нужно для появления корней?
В среднем процесс занимает от шести до восьми недель.

Нужны ли удобрения сразу?
На этапе укоренения подкормки не требуются, чтобы не перегружать молодые корни.

Автор Владимир Трофимов
Владимир Трофимов — эксперт по органическому земледелию, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Новости Все >
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Сейчас читают
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Еда и рецепты
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Последние материалы
Стоянка превращается в ловушку: деталь, из-за которой машина не просыпается зимой
Чисто не там, где убирают, а где маркируют: в хозтоварах наводят особый порядок
Обувь тихо изменилась — и теперь именно она решает, выглядит ли образ современным
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Ленивый цветник без сорняков: яркий ковер, который живет десятилетиями без хлопот
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Кот метит не назло: поведение, за которым скрывается стресс или тревожный сигнал
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Светлая база выдаёт каждое пятно: этот цвет перестали прятать, и он не подвёл
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.