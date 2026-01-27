Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Лыткин

Грунт, который меняет всё: этот способ делает рассаду мощной и защищает от болезней

Садоводство

Прочный урожай часто зависит не от редких сортов, а от того, насколько правильно подготовлена почвенная смесь. Огородники всё чаще убеждаются: качественный грунт избавляет рассаду от болезней, помогает корням развиваться свободно и снижает риск появления вредителей. Именно поэтому многие дачники переходят на простую, но эффективную схему приготовления субстрата. 

Смешивание почвы для растений
Фото: Pravda.Ru by Игорь Лыткин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смешивание почвы для растений

Почему грунт так важен

Рассада особенно чувствительна к избытку влаги, плотной структуре почвы и патогенам. Именно из-за этого возникают такие проблемы, как чёрная ножка или массовое увядание сеянцев. Домашняя смесь из нескольких компонентов решает эти риски: дерновая земля создаёт основу, торф делает субстрат лёгким, а перегной повышает питательность. Дополнительные элементы вроде перлита улучшают воздухообмен, что особенно важно для молодых корней и помогает избежать ситуаций, когда частое рыхление разрушает структуру почвы.

"Для рассады критично не только наличие питательных веществ, но и их форма: слишком концентрированные соединения могут обжигать корни. Сбалансированный субстрат снижает стресс и даёт растениям время на адаптацию", — считает агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Едигаров.

Как приготовить грунт по проверенной схеме

Для смеси используют: дерновую землю — две части, верховой нейтрализованный торф — одну часть, перепревший перегной — одну часть, перлит или крупный речной песок — половину части и около стакана золы или доломитовой муки. Перед смешиванием землю и торф обеззараживают: их прогревают на пару около получаса, затем полностью остужают. Перегной и перлит не нагревают, чтобы сохранить полезные микроорганизмы. Все элементы соединяют в тазу и тщательно перемешивают. Итог — воздушный, влагоёмкий субстрат с ровной структурой, похожий по стабильности на почвы, где мульчирование сохраняет влагу и воздух.

Что даёт такой состав

Грунт получается устойчивым к уплотнению и позволяет корням свободно разрастаться. Смесь удерживает влагу, но не задерживает её в избытке, благодаря чему исчезают условия для грибковых заболеваний. Питательность обеспечивает ровный рост без дополнительных стимуляторов. Зола снижает кислотность и создаёт нежелательную для вредителей среду. Благодаря этому рассада развивается крепкой и не вытягивается.

Советы по работе с грунтом

Рассада лучше развивается в контейнерах с дренажными отверстиями. Перед посевом почву слегка увлажняют, но не переувлажняют. Если субстрат хранится несколько недель, его стоит повторно перемешать. При пикировке можно добавить немного песка или перлита для ещё большей воздушности. Лучше избегать плотного утрамбования, чтобы корни не задохнулись.

Популярные вопросы о грунте для рассады

Можно ли заменить перлит песком?

Да, если песок крупный и промытый.

Как часто обеззараживать землю?

Достаточно одного раза перед смешиванием компонентов.

Подходит ли смесь для всех культур?

Основу можно использовать универсально, но для отдельных растений корректируют количество песка или перегноя.

Автор Игорь Лыткин
Игорь Лыткин — почвовед (дачные почвы), обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы почва огород рассада садоводство
Новости Все >
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Сейчас читают
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Еда и рецепты
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: способ сохранить свежесть в холодильнике
Не выбрасывайте прошлогодние семена: один стакан воды решит их судьбу за минуты
Болгария на пороге политической трансформации: Станет ли Радев вторым Орбаном?
Болгария на пороге политической трансформации: Станет ли Радев вторым Орбаном?
Последние материалы
Не нужен ремонт: маленькие обновления способны оживить даже унылую гостиную
Городская мода избавляется от тяжестей: аксессуары нового поколения вытесняют сумки
Толстянка растёт, а деньги — нет? Этот уход раскроет потенциал растения
Грядка работает как завод: 5 способов посадки, после которых картошку копают мешками
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Тёплый минимализм захватывает дома: секрет стиля, который выглядит слишком лёгким
Батареи кипят, а дома зябко: тепло утекает туда, куда обычно никто не смотрит
Урожай до жары и болезней: ранние томаты, которые гарантируют красные кисти первыми
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Гигант проседает изнутри: под Антарктидой обнаружена система, ускоряющая её распад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.