Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Грядка работает как завод: 5 способов посадки, после которых картошку копают мешками

Садоводство

Картофель остаётся одной из самых востребованных культур на огороде: он выручает в годы с непредсказуемой погодой, не требует сложной агротехники и стабильно приносит урожай. На разных типах почв и в регионах с разным климатом используют отличающиеся способы посадки картофеля, позволяющие оптимизировать работу и получить максимум клубней. Об этом сообщает профильное садовое издание.

Урожай картофеля в земле
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай картофеля в земле

Традиционная посадка под лопату

Этот классический способ по-прежнему выбирают владельцы небольших участков. Осенью землю перекапывают с перегноем, весной рыхлят и формируют лунки глубиной около 15 см. В каждую кладут клубень и небольшое количество золы или компоста. Такой метод трудоёмок, зато прост в освоении. Растения требуют регулярного окучивания, полива и прополки, а урожайность во многом зависит от качества почвы.

"Даже самые простые схемы посадки дают разный результат в зависимости от структуры и биологии почвы, поэтому универсального решения не существует", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Лыткин.

Траншейный способ

Технология хорошо подходит для лёгких супесчаных почв, где влага быстро уходит. Траншеи готовят с осени и заполняют органикой, которая за зиму частично перегнивает. Весной клубни высаживают в прогретый субстрат и несколько раз присыпают смесью из плодородной земли. Плёнка помогает удерживать тепло и влагу, а также снижает потребность в окучивании. Метод трудозатратный, но позволяет заметно увеличить количество клубней.

Голландская технология

Это система, рассчитанная на высокие урожаи благодаря формированию широких междурядий и посадке клубней в высокие гребни. Такой подход улучшает аэрацию почвы и развитие корней. Технология требует аккуратной предпосадочной подготовки, качественного посадочного материала и строгого соблюдения графиков полива и подкормок. Подходит тем, кто выращивает картофель на относительно больших площадях и использует мотоблоки.

"Интенсивные технологии оправданы только тогда, когда садовод готов соблюдать режимы питания и влагообеспечения без отклонений", — считает агрохимик, обозреватель Pravda. ru Роман Едигаров.

Метод Миттлайдера

Узкие гряды шириной около 45-50 см и широкие междурядья обеспечивают растениям максимум света и воздуха. В лунки, расположенные в шахматном порядке, высаживают клубни, а уход сводится к умеренному поливу и нескольким минеральным подкормкам. Способ эффективен на почвах любого типа и помогает значительно экономить воду. Вариант с ящиками позволяет полностью контролировать состав грунта и избавляет от окучивания.

Технология Гюлиха

Метод основан на формировании многоярусного куста за счёт постоянного подсыпания земли. Побеги растут кольцом и образуют несколько уровней корневой системы, что увеличивает урожайность. Подходит для маленьких участков и контейнерного выращивания: гряды заменяют мешки или пирамиды из шин. По мере подъёма почвы можно укладывать дополнительные клубни. Такой вариант экономит место и хорошо защищает растения от вредителей.

Советы по выбору метода

Ориентируйтесь на глубину грунтовых вод, структуру почвы и площадь участка. На лёгких почвах эффективны траншеи, на тяжёлых лучше работают узкие гряды. Для маленьких огородов подойдут контейнеры или технология Гюлиха. Важно использовать здоровые клубни, соблюдать сроки посадки и не забывать о регулярных подкормках.

Популярные вопросы о посадке картофеля

Какой способ самый урожайный?

На лёгких почвах лучшие результаты показывает траншейная технология.

Что выбрать для маленького участка?

Метод Гюлиха или контейнерное выращивание — они максимально экономят место.

Нужны ли удобрения перед посадкой?

Да, органика и зола повышают содержание питательных веществ и улучшают структуру почвы.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы урожай огород картофель
Новости Все >
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Сейчас читают
Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова
Еда и рецепты
Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Садоводство, цветоводство
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Недвижимость
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Не выбрасывайте прошлогодние семена: один стакан воды решит их судьбу за минуты
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: способ сохранить свежесть в холодильнике
Болгария на пороге политической трансформации: Станет ли Радев вторым Орбаном?
Болгария на пороге политической трансформации: Станет ли Радев вторым Орбаном?
Последние материалы
Батареи кипят, а дома зябко: тепло утекает туда, куда обычно никто не смотрит
Урожай до жары и болезней: ранние томаты, которые гарантируют красные кисти первыми
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Гигант проседает изнутри: под Антарктидой обнаружена система, ускоряющая её распад
Воздушное тесто за час: вариант на воде спасает, когда времени и продуктов почти нет
Ошиблись с покрытием — потеряли лето: как выбрать террасу, которая выдержит всё
Цветы, которые жрут питание у овощей: декоративный любимец оказался разрушителем
Перед укусом собака просит оставить её в покое: признаки, которые опасно игнорировать
Тонкие, мягкие, без комочков: секрет блинов, которые удаются всегда и у всех
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.