Кусты сидят смирно, урожай растёт как на дрожжах: секрет правильной посадки малины

Посадка малины часто превращается в лотерею: одни дачники получают щедрый урожай, другие — бесконтрольные заросли по всему участку. Оказывается, проблема решается ещё на этапе подготовки посадочной ямы. Простой приём помогает удержать кусты на месте и повысить отдачу ягод.

Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain Куст малины

Почему малина расползается по участку

Малина активно наращивает корневую поросль, когда ей не хватает питания в зоне роста. В поисках полезных веществ корни уходят в стороны, формируя новые побеги. Со временем аккуратный ряд превращается в хаотичный малинник, который сложно контролировать.

Недостаток органики в почве напрямую влияет и на качество урожая. Ягоды мельчают, теряют сладость, а сам куст постепенно дичает. Поэтому важно обеспечить растению запас питания сразу после посадки, используя принципы компостирования и медленно разлагающиеся материалы.

"Древесные остатки в посадочной яме работают как долгосрочный резерв питания и стабилизируют влажность почвы, что снижает стресс для корневой системы", — считает почвовед, обозреватель Pravda. ru Игорь Лыткин.

Что положить в яму при посадке

Опытные садоводы советуют закладывать в посадочную яму органическую "подушку". Яму выкапывают глубиной около 50 сантиметров и первым слоем укладывают древесные остатки: гнилые доски, ветки, старые бревна.

Разлагаясь, древесина работает как медленное удобрение. Она удерживает влагу, насыщает почву питательными веществами и создаёт стабильную среду для корней. В таких условиях кусту нет необходимости "ползти" по участку.

Как правильно посадить куст

Поверх древесного слоя насыпают смесь садовой земли и компоста. Затем формируют небольшое углубление и высаживают саженец малины, аккуратно расправляя корни. После посадки почву уплотняют и хорошо проливают водой.

Важно заранее определить границы малинника. Даже при правильной посадке поросль нужно регулярно удалять, чтобы растение направляло силы на формирование ягод, а не на захват новых территорий. Дополнительную стабильность даёт аккуратное мульчирование поверхности почвы.

Сравнение: посадка с органикой и без неё

При стандартной посадке без закладки древесных остатков малина быстрее истощает почву. Это приводит к активному разрастанию корней и снижению урожайности. Кусты требуют частых подкормок и постоянного контроля.

Посадка с органической закладкой даёт более стабильный результат. Кусты растут компактно, ягоды становятся крупнее, а уход за малинником упрощается. Такой способ особенно удобен для небольших дачных участков, сообщает MagadanMedia.

Плюсы и минусы метода

Этот способ посадки имеет свои особенности, которые важно учитывать заранее. Он подходит для садоводов, готовых потратить немного больше времени на подготовку.

Преимущества:

ограничивает разрастание малины;

повышает урожайность и размер ягод;

снижает потребность в частых подкормках.

Недостатки:

требует дополнительной подготовки ямы;

не подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Советы по посадке малины

Выберите солнечное место с рыхлой почвой. Выкопайте яму глубиной около 50 см. Уложите на дно древесные остатки. Засыпьте смесь земли и компоста. Посадите саженец и хорошо полейте.

Популярные вопросы о посадке малины

Как выбрать место для малины?

Лучше всего подходят хорошо освещённые участки, защищённые от сильного ветра, с плодородной почвой.

Сколько лет работает органическая закладка?

Древесные остатки разлагаются в среднем 3-5 лет, постепенно питая корни растения.

Что лучше: навоз или древесина?

Навоз даёт быстрый эффект, а древесина обеспечивает длительное питание и удержание влаги. Оптимально сочетать оба варианта.