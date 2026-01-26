Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Сад ещё спит, а вы его тормозите: зимний приём крадёт весеннее цветение

Садоводство

Конец января часто создаёт иллюзию полного садового покоя, когда кажется, что до весны ещё далеко. Однако именно в это время одни участки уже оживают, а другие остаются серыми и уставшими. Разница объясняется не погодой и не удачей, а одним простым приёмом ухода, об этом сообщает Le journal des seniors.

Зимние многолетники в саду
Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимние многолетники в саду

Почему одни сады "просыпаются" раньше других

В конце зимы особенно заметен контраст между частными участками и ухоженными ботаническими садами. Морозники и примулы там выглядят свежо, будто холод им не мешает. В любительских садах те же растения часто теряются под слоем потемневшей листвы.

Причина кроется в состоянии куста. Вечнозелёные многолетники за зиму накапливают массу повреждённых листьев, которые мешают воздухообмену и задерживают свет. Растение тратит силы на старые ткани, а бутоны остаются скрытыми.

"Сад — это система, где мелкие вмешательства часто дают непропорционально сильный эффект. Удаление лишней биомассы снижает стресс и ускоряет восстановление растений", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Очистка листвы как стимул для роста

Ключевой приём — удаление прошлогодней листвы. Это улучшает вентиляцию и снижает риск грибковых проблем. Но главный эффект связан со светом: низкое зимнее солнце прогревает почву и почки, ускоряя цветение без удобрений.

Какие многолетники нуждаются в обновлении

Процедура особенно важна для раннецветущих культур. Морозники выигрывают больше всего: крупные листья легко затеняют цветы. Примулы и фиалки страдают от сырости. Эпимедиумы и медуницы быстрее формируют новую листву. Почвопокровные обриеты после очистки образуют плотный цветочный ковёр.

Как очистить растения и не повредить бутоны

Работают в сухой день, используя острый секатор. Листву раздвигают, находят молодые побеги и срезают только тёмные, кожистые листья у основания. У морозников допустимо удаление всей старой листвы после появления бутонов. Обрезки обязательно убирают.

Подкормка и защита почвы

После очистки почву обновляют зрелым компостом, не засыпая центр куста. Лёгкое рыхление и внесение золы поддерживают цветение. Тонкий слой мульчирования сохраняет влагу и сдерживает сорняки, что особенно важно при нестабильных зимних морозах.

Сравнение: с очисткой и без неё

Без очистки цветение запаздывает, а болезни развиваются активнее. При регулярной очистке бутоны получают свет и тепло раньше, а куст выглядит аккуратным и здоровым.

Плюсы и минусы зимней очистки

Приём прост и эффективен, но требует аккуратности. Он ускоряет цветение и снижает риск болезней, однако при неосторожности можно повредить бутоны.

Советы по уходу шаг за шагом

  1. Выберите сухой день без сильных морозов.

  2. Используйте чистый острый секатор.

  3. Найдите молодые побеги.

  4. Удаляйте только старые листья.

  5. Обновите почву и добавьте мульчу.

Популярные вопросы о зимнем уходе за многолетниками

Когда проводить очистку?

В конце января — начале февраля, до активного роста цветоносов.

Нужны ли удобрения?

Достаточно компоста, минеральные подкормки не требуются.

Всем ли культурам подходит метод?

Нет, прежде всего ранним многолетникам с вечнозелёной листвой.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
