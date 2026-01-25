Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Семёнова

Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето

Садоводство

Открытые участки сада часто страдают от сильных ветров, и не каждое растение выдерживает такие условия. Однако существуют многолетники, для которых постоянное движение воздуха не становится проблемой. Один из них сочетает устойчивость, длительное цветение и выразительный внешний вид.

Эхинацея
Фото: Pravda.Ru by Ольга Семёнова is licensed under publiс domain
Эхинацея

Многолетник, который не боится ветра

Для продуваемых территорий особенно важно выбирать растения с прочными стеблями и развитой корневой системой. Эхинацея пурпурная как раз относится к таким культурам. Ее побеги плотные, волокнистые и хорошо держат форму, поэтому кусты сохраняют аккуратный вид даже при резких порывах. Корни уходят глубоко в почву, что помогает растению надежно закрепляться и не заваливаться после непогоды.

"Сильный ветер — это не только механическая нагрузка, но и фактор пересушивания почвы, поэтому растения с глубокой корневой системой оказываются в более выигрышном положении", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Олег Валерьевич Никитин.

Эхинацея ценится не только за выносливость. Она образует крупные соцветия с характерной выпуклой серединкой и лепестками насыщенных оттенков — от розово-пурпурных до малиновых. Цветение продолжается с июня по сентябрь, благодаря чему клумба долго остается яркой и живой.

Декоративность и польза для сада

Этот многолетник гармонично смотрится как в одиночных посадках, так и в миксбордерах рядом с декоративными злаками и другими устойчивыми цветами, которые формируют структуру участка даже в конце сезона, как и осенний сад. Эхинацея активно привлекает бабочек и пчел, что делает ее полезной для экосистемы участка.

Растение хорошо переносит засуху и не требует плодородных почв, что упрощает уход. Достаточно выбрать солнечное место и обеспечить умеренный полив в период укоренения. В дальнейшем эхинацея способна расти практически без дополнительного внимания.

Условия выращивания эхинацеи

Эта культура подходит для садоводов, которые не готовы тратить много времени на уход. Она устойчива к перепадам температуры и хорошо переносит жару. При этом многолетник сохраняет декоративность даже в сложных климатических условиях, включая открытые пространства с активной циркуляцией воздуха, где часто используют и декоративные злаки.

Посадка эхинацеи позволяет создать надежный акцент на участке, который не пострадает от ветра и будет радовать цветением несколько месяцев подряд. Такой выбор особенно актуален для открытых пространств и возвышенных мест. Об этом сообщает NEWS.

Сравнение эхинацеи и других садовых многолетников

Эхинацея выгодно отличается от многих декоративных культур. В отличие от дельфиниумов и высоких флоксов, она не нуждается в подвязке. По сравнению с лилиями и пионами, эхинацея легче переносит засуху и бедные почвы. А в сравнении с однолетниками она требует меньше обновления посадок и сохраняет декоративность из года в год.

Плюсы и минусы выращивания эхинацеи

Это растение ценят за практичность и устойчивость. Оно подходит как для начинающих, так и для опытных садоводов.

К плюсам относят

  • устойчивость к ветру,
  • длительное цветение и
  • минимальные требования к уходу.

Среди минусов можно отметить

  • необходимость солнечного места,
  • не слишком влажной почвы.

Советы по посадке эхинацеи 

  1. Выберите открытый, хорошо освещенный участок.
  2. Подготовьте почву без застоя воды, при необходимости добавьте дренаж.
  3. Высадите растение весной или в начале осени, соблюдая расстояние между кустами.
  4. В первый сезон обеспечьте регулярный полив, затем сократите его до минимума.

Популярные вопросы о выращивании эхинацеи

Как выбрать место для эхинацеи?

Лучше всего подойдут солнечные участки, защищенные от переувлажнения.

Сколько стоит посадочный материал?

Цена зависит от сорта и региона, но чаще всего эхинацея относится к доступным многолетникам.

Что лучше для ветреного сада — эхинацея или флоксы?

Для открытых мест эхинацея предпочтительнее, так как ее стебли крепче и не требуют опоры.

Автор Ольга Семёнова
Ольга Семёнова — агроном-консультант для дачников, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Маршрут без напарника становится тестом: одиночные путешествия оголяют ошибки
Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений
Гигант из прошлого ожил на костях: находка в Китае меняет масштаб Юрского периода
Зимняя ловушка без паники: эти действия вытаскивают машину из сугроба без эвакуатора
Тихий саботаж под капотом: признаки старого масла, которые проходят мимо техосмотра
Перепутали в каталоге — потеряли на 400 лет: неожиданная находка в старой библиотеке
Вода, от которой отказываются все, стала спасением: верблюды нашли неожиданный выход
Океан исчез, а горы остались: найден неожиданный источник хребтов Центральной Азии
После динозавров Земля свернула не туда: найден механизм глобального похолодания
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Сейчас читают
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Красота и стиль
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Садоводство, цветоводство
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
От ралли Монте-Карло до армии: как первый русский автомобиль вошёл в историю Сергей Милешкин Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Никого не осталось: Си Цзиньпин расчищает путь для новой военной элиты НОАК
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Последние материалы
Густой чесночный суп: простой способ превратить обычные овощи в ресторанную текстуру
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
МВФ нашёл большие проблемы у локомотива Европы
Ошибаются тысячи женщин: какие оттенки, которые выглядят дорого и современно
Дом больше не для быта, а для восстановления: тренд, который меняет ванные комнаты
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Под пуховиком тоже можно выглядеть стильно: кардиганы, которые выручают в мороз
Тренды уходят, уют остаётся: интерьерный разворот, к которому никто не был готов
Дом без отопления — не пустыня: растение, которое любит прохладу и платит цветами
Двери не открываются, стекла не реагируют: скрытая зимняя проблема современных авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.