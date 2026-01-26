Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома

Герань легко размножить даже в квартире, если соблюдать несколько простых правил. Наблюдая за растением и подбирая подходящий момент для черенкования, можно добиться стабильного укоренения без теплицы, стимуляторов и сложных схем. Такой способ подходит даже тем, кто только начинает заниматься комнатными цветами.

Герань на подоконнике
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Герань на подоконнике

Когда лучше проводить черенкование

Герань быстрее всего даёт корни в конце зимы — начале весны или в конце лета — начале осени, когда она не расходует силы на цветение. В это время побеги плотные, не вытянутые и хорошо реагируют на обрезку. Не стоит брать черенки при температуре ниже +18 °C или ставить посадки на холодный подоконник: перепады приводят к вялости и замедлению роста. Важна также освещённость — яркий, но мягкий свет помогает растениям быстрее пробуждаться и формировать корни.

Как подготовить черенок

Для размножения берут молодой, здоровый побег длиной около 6-10 см с несколькими междоузлиями. Срез выполняют под углом, оставляя над ним одну-две пары листьев. Нижние листовые пластины удаляют, чтобы они не соприкасались с почвой и не провоцировали гниль.

Побег можно ненадолго подсушить — так срез становится плотнее. Грунт для укоренения подойдёт лёгкий, воздухопроницаемый, например смесь торфа и песка или субстрат с перлитом. Влажность должна быть умеренной: переувлажнение часто становится причиной потери тургора.

Где и как укоренять герань

Черенки быстрее формируют крепкие корни в почве, а не в воде. Почвенная смесь обеспечивает им воздух, а прозрачные стаканчики позволяют наблюдать развитие корней. Побег заглубляют примерно до первого узла, аккуратно уплотняя субстрат. В первые несколько дней полив исключают — достаточно лёгкого опрыскивания воздуха рядом. Затем грунт увлажняют по краю ёмкости, избегая избытка влаги. Температура около +21…+23 °C и рассеянный свет создают необходимые условия. Если воздух сухой, допустимо накрыть стаканчик контейнером, периодически проветривая посадки. Свет играет решающую роль: без дополнительной подсветки черенок может стоять без движения неделями.

Что происходит после укоренения

Через пару недель появляются первые признаки роста — это значит, что начинает формироваться корневая система. В среднем укоренение занимает от четырёх до шести недель. Пересадку выполняют в лёгкий универсальный грунт с дренажом на дне. После переноса в постоянный горшок молодое растение желательно прищипнуть — так куст станет густым и равномерным. При стабильном уходе герань зацветает через несколько месяцев. Об этом сообщает Своё Село.

Советы по уходу за черенками

Стоит внимательно следить за температурой и уровнем света. Длительная подсветка с холодным спектром помогает побегам не вытягиваться. Поливать нужно умеренно, давая поверхности подсохнуть. Важно избегать сквозняков и не ставить ёмкости вплотную к стеклу. При первых признаках гнили побег можно заново укоренить, укоротив его до здоровой ткани.

Популярные вопросы о черенковании герани

1. Как выбрать подходящий черенок?
Лучше всего подходят молодые побеги средней длины с плотной текстурой и несколькими междоузлиями.

2. Что делать, если черенок вянет?
Проверить температуру, влажность и свет. Часто проблема в переувлажнении или холоде.

3. Какой субстрат лучше использовать?
Лёгкие смеси на основе торфа, песка и перлита, обеспечивающие воздух и умеренную влажность.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
