Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт

В саду есть растения, которые работают сразу на красоту и практичность, не требуя постоянного внимания. Мшанка шиловидная как раз из таких находок: она быстро превращает участок в аккуратный зеленый ковер и сохраняет декоративность годами. Белые цветы появляются волнами и делают посадки живыми даже без сложного ухода. Об этом сообщает NEWS. ru.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белые цветы на солнце

Что делает мшанку шиловидную особенной

Мшанка шиловидная образует плотные дернины, напоминающие мягкий мох. Побеги переплетаются между собой, создавая упругую поверхность, которая не распадается со временем. С начала лета и до осени ковер покрывается множеством мелких белых цветков звездчатой формы, равномерно распределенных по всей площади.

Растение ценят за устойчивость. Оно спокойно переносит умеренное вытаптывание, не боится морозов и не теряет насыщенный зеленый цвет даже после зимы. Благодаря этому мшанку часто используют там, где обычный газон требует слишком много усилий.

Где мшанка смотрится наиболее выигрышно

Чаще всего мшанку высаживают между плитами садовых дорожек, вокруг зон отдыха и на небольших лужайках. Она хорошо подходит для оформления склонов, где важно закрепить почву и одновременно сохранить аккуратный внешний вид. В отличие от традиционных газонных трав, растение не нуждается в регулярном скашивании и быстро закрывает пустоты.

Мшанка одинаково хорошо растет на солнце и в полутени, что расширяет возможности ее применения. Ее используют рядом с теплицами, клумбами, декоративными камнями и садовым инвентарем, где важна аккуратная, но живая поверхность.

Условия выращивания и уход

Для посадки подойдет легкая, хорошо дренированная почва. Мшанка не любит застой воды, но при этом спокойно переносит кратковременную засуху. После укоренения она практически не требует внимания, ограничиваясь естественными осадками.

Минимальный уход делает растение удобным вариантом для участков, где нет возможности постоянно заниматься газоном. При необходимости достаточно редкого полива и удаления крупных сорняков на начальном этапе роста.

Сравнение мшанки с классическим газоном и почвопокровными растениями

По сравнению с газонной травой мшанка выигрывает за счет отсутствия стрижки и высокой устойчивости к холодам. В отличие от других почвопокровных культур, она формирует плотную поверхность без проплешин и сохраняет аккуратный вид десятилетиями. Это особенно важно для зон с активным использованием, включая дорожки и игровые площадки.

Советы по посадке

Выберите солнечное или слегка затененное место. Подготовьте почву, обеспечив хороший дренаж. Высадите растения с небольшими промежутками для быстрого смыкания ковра. Умеренно поливайте в первые недели после посадки. Удаляйте сорняки, пока мшанка полностью не разрастется.

Популярные вопросы

Подходит ли мшанка для замены газона?

Да, она часто используется как альтернатива газону на небольших участках и дорожках.

Сколько стоит посадочный материал?

Цена зависит от региона и формы продажи, но мшанка относится к доступным почвопокровным растениям.

Что лучше выбрать для посадки — рассаду или деленки?

Деленки быстрее укореняются и позволяют быстрее получить плотный ковер.