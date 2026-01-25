Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год

Садоводство

Тенистые уголки сада часто остаются без внимания, хотя именно они могут стать выразительной частью участка. Существует растение, способное оживить такие зоны без сложного ухода и постоянного контроля. Бадан ценят за выносливость, декоративность и способность сохранять привлекательный вид почти круглый год. Об этом сообщает NEWS. ru.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему бадан подходит для сада с ограниченным солнцем

Бадан относится к теневыносливым многолетникам и хорошо чувствует себя там, где другие культуры развиваются слабо. Он формирует плотные куртины с крупными кожистыми листьями, которые выглядят аккуратно и ухоженно без регулярной обрезки. Весной растение выпускает мощные цветоносы с многочисленными колокольчатыми цветками, а к осени листва постепенно окрашивается в насыщенные красновато-бордовые оттенки.

Такая особенность делает бадан удобным элементом ландшафтного дизайна. Его используют в миксбордерах, под деревьями, вдоль дорожек и рядом с садовым инвентарем или теплицей, где солнца обычно меньше. Даже без постоянного ухода растение сохраняет декоративность и не требует сложных агротехнических приемов.

Особенности цветения и внешнего вида

Цветение бадана приходится в среднем на период с конца апреля до начала июня, хотя конкретные сроки зависят от сорта и условий выращивания. Соцветия плотные и заметные: на одном цветоносе может распускаться до сотни цветков. Они хорошо контрастируют с листвой и привлекают внимание даже на фоне других декоративных культур.

Летом основную роль играет листва. Глянцевые листья сохраняют форму, не выгорают и не требуют частого полива. Осенью растение снова меняется, добавляя саду теплых оттенков без использования дополнительных удобрений или укрывных материалов.

Как вырастить бадан на участке

Бадан можно вырастить из семян или купить готовые саженцы. При семенном способе посев проводят поверхностно под зиму, слегка присыпая песком. В конце зимы или начале весны емкости переносят в помещение с умеренной температурой, после чего сеянцы пикируют в отдельные горшки. Этот метод требует терпения, но позволяет получить крепкие растения, адаптированные к условиям участка.

Покупка готовых экземпляров экономит время и подходит тем, кто не хочет заниматься рассадой. Посадка проводится в рыхлую почву с хорошим дренажом, а дальнейший уход сводится к редкому поливу и удалению старых листьев.

Сравнение бадана с другими теневыносливыми растениями

Бадан выгодно отличается от многих культур для тенистого сада. В отличие от хосты, он сохраняет декоративность даже в прохладную погоду и не страдает от кратковременной засухи. По сравнению с папоротниками бадан выглядит более ярко в период цветения и не требует постоянной влажности почвы. Эти качества делают его универсальным вариантом для участков с разными условиями освещения.

Советы по уходу за баданом

  1. Выберите место с рассеянным светом или полутенью.
  2. Подготовьте рыхлую почву с дренажом, без застоя воды.
  3. Поливайте умеренно, ориентируясь на состояние грунта.
  4. Удаляйте старые листья весной для обновления посадок.
  5. Делите разросшиеся кусты раз в несколько лет для омоложения.

Популярные вопросы

Подходит ли бадан для небольшого сада?

Да, растение компактно разрастается и легко контролируется делением.

Сколько стоит посадочный материал?

Цена зависит от сорта и региона, но бадан обычно относится к доступным многолетникам.

Что лучше выбрать: семена или саженцы?

Саженцы позволяют быстрее получить декоративный эффект, а семена подойдут тем, кто хочет вырастить растения самостоятельно.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
