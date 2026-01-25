Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке

Садоводство

Ежемалина часто кажется простым компромиссом между малиной и ежевикой, но на практике этот гибрид ведёт себя гораздо сложнее. У одних кусты быстро набирают силу и стабильно плодоносят, у других растение пропадает через сезон. Всё решает не удача, а понимание особенностей культуры. 

Ежемалина в огороде
Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ежемалина в огороде

Что такое ежемалина и чем она отличается от родителей

Ежемалина — это гибрид малины и ежевики, вобравший в себя черты обеих культур. От малины ей достался аромат и мягкость вкуса, от ежевики — мощные побеги и более плотные ягоды. Плоды чаще вытянутые, тёмно-бордовые или почти чёрные, с плотной кожицей, что удобно для сбора и транспортировки.

Главное отличие — поведение куста. Ежемалина формирует сильные побеги, но при этом чувствительна к переувлажнению и выпреванию. Это не "посадил и забыл", а культура, требующая аккуратного подхода, особенно в первые годы.

Какие сорта подходят для российских условий

Выбор сорта — ключевой момент. Для климата России лучше подходят формы с повышенной зимостойкостью и устойчивостью к сырости.

  • Тайберри (Tayberry) даёт крупные ароматные ягоды и стабильно плодоносит, но требует укрытия.
  • Логанберри (Loganberry) почти без шипов и удобен в уходе, однако не любит влажные участки.
  • Бойсенберри (Boysenberry) отлично чувствует себя на юге, а в средней полосе нуждается в защите на зиму.
  • Дар Смоленска — удачный пример российской селекции, хорошо зимует и даёт ровный урожай.
  • Медана Тай (Medana Tay) подходит для переработки и отличается насыщенным вкусом.

Важно учитывать, что ежемалина редко показывает потенциал в первый год. Основное плодоношение начинается со второго сезона, когда корневая система полностью адаптируется.

Где и как правильно сажать ежемалину

Для посадки выбирают солнечное место, защищённое от ветра. Участки с застоем воды или низины исключаются сразу — корни у растения поверхностные, и переувлажнение для них губительно.

Почва нужна рыхлая, нейтральная или слабокислая. Перед посадкой грядку перекапывают, добавляют перегной и немного древесной золы. Посадочную яму делают около 40x40x40 см, корневую шейку не заглубляют. После посадки куст обильно поливают и мульчируют.

Уход: что важно в течение сезона

Уход за ежемалиной во многом напоминает ежевику. Весной проводят санитарную обрезку, удаляя слабые и подмёрзшие побеги. Молодые ветви подвязывают к шпалере — это снижает риск заболеваний и облегчает сбор ягод.

Полив умеренный, но регулярный. В жаркую погоду достаточно одного глубокого полива в неделю. После полива почву рыхлят и мульчируют, чтобы корни не перегревались.

Подкормки вносят поэтапно: весной — азотные, в период цветения — фосфорно-калийные, после сбора урожая — зольные или фосфорные для закладки почек будущего года. Об этом сообщает Своё Село.

Как правильно укрывать ежемалину на зиму

Даже зимостойкие сорта в средней полосе лучше укрывать. Побеги снимают со шпалеры, аккуратно пригибают к земле и фиксируют. Сверху используют лапник, агроволокно или сухие листья.

Укрытие ставят при устойчивых температурах около -3…-5 °C, чтобы избежать выпревания. Весной его снимают постепенно, в пасмурную погоду.

Размножение: самые надёжные способы

Самый простой и надёжный способ — отводки. Побег пригибают к земле, фиксируют и присыпают почвой. К осени образуются корни, а весной новый саженец пересаживают.

Корневыми отпрысками ежемалина размножается хорошо, а вот черенкование требует опыта и даёт менее стабильный результат.

Советы по выращиванию ежемалины

  1. Выберите зимостойкий сорт для своего региона.

  2. Посадите на солнечном, хорошо дренированном участке.

  3. Не заглубляйте корневую шейку.

  4. Подвязывайте побеги и не допускайте загущения.

  5. Обязательно укрывайте кусты на зиму в средней полосе.

Популярные вопросы о ежемалине

Можно ли выращивать ежемалину как малину?
Нет, уход ближе к ежевике, особенно в вопросах подвязки и зимовки.

Когда ждать первый полноценный урожай?
Со второго года после посадки.

Подходит ли ежемалина для заготовок?
Да, плотные ягоды хорошо подходят для варенья, заморозки и переработки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы ягоды огород урожай
