Ольга Сакиулова

Луковый урожай больше не подводит: сорта, которые переживают зиму и остаются сочными

4:33
Садоводство

Лук кажется простой культурой, но именно с ним огородники чаще всего разочаровываются. Один радует размером, но режет глаза остротой, другой хорош в салатах, но не доживает до зимы. Со временем становится понятно: универсального лука не существует, зато отлично работает грамотное сочетание сортов. 

Урожай лука на грядке
Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай лука на грядке

Почему вкус лука так сильно отличается

Вкус лука зависит от соотношения сахаров и эфирных масел. Чем выше содержание сахаров и ниже концентрация эфирных соединений, тем мягче и слаще луковица. Но у этой сладости есть обратная сторона — такие сорта почти всегда хуже хранятся.

Именно поэтому самые лежкие луки обычно острее, а самые сочные и салатные редко доживают до весны. Пытаться найти сорт "на всё" — заведомо проигрышная стратегия.

Стурон — надёжный лук для повседневной кухни

Стурон — один из тех сортов, которые становятся основой посадок. Луковицы ровные, плотные, с сухой золотистой шелухой. Вкус выраженный, но без агрессивной резкости, что делает его универсальным в готовке.

Этот сорт ценят за стабильность. Он хорошо переносит перепады погоды, редко болеет и уверенно лежит до конца зимы, а иногда и дольше. Если нужен лук для супов, зажарок, рагу и заготовок — Стурон закрывает эти задачи без сюрпризов.

Эксибишен — максимум сладости, минимум хранения

Эксибишен легко узнать по крупным, светлым луковицам и сочной мякоти. Горечи почти нет, вкус мягкий и сладкий. В свежем виде он особенно хорош: салаты, запекание, маринады, блюда на гриле.

Но этот сорт требует осознанного подхода. Он не предназначен для длительного хранения и редко сохраняется дольше середины зимы. Лучше воспринимать его как летне-осенний лук для свежей кухни — именно в этом качестве он раскрывается на сто процентов.

Ред Барон — вкус и цвет для салатов и заготовок

Ред Барон выбирают не только за вкус, но и за внешний вид. Его насыщенный красный цвет сохраняется даже после маринования, что важно для салатов и красивой подачи.

Вкус мягкий, с лёгкой сладостью, без резкой остроты. Урожайность умеренная, но стабильная. Хранится Ред Барон обычно до середины зимы, не теряя плотности и вкуса, что делает его удобным компромиссом между салатным и "запасным" луком. Об этом сообщает Своё Село.

Центурион — удачный баланс вкуса и лёжкости

Центурион часто советуют тем, кто хочет один сорт "почти на всё". Он не слишком острый, но и не водянистый. Луковицы плотные, выровненные, хорошо хранятся и редко прорастают.

Этот лук спокойно лежит до весны и подходит для большинства кулинарных задач: от супов до запекания. При ограниченном месте на грядке Центурион становится одним из самых рациональных вариантов.

Штутгартер Ризен — когда важна неприхотливость

Штутгартер Ризен — выбор для тех, кто ценит надёжность. Он растёт практически в любых условиях, переносит неидеальные почвы и капризы погоды.

Вкус насыщенный, ближе к острому, особенно хорошо проявляется в горячих блюдах. Этот сорт стабильно даёт урожай и отлично подходит для длительного хранения, сушки и повседневного использования.

Советы по хранению лука

  1. Убирайте лук только в сухую погоду.

  2. Сушите вместе с ботвой не менее 10 дней в проветриваемом месте.

  3. Обрезайте аккуратно, не повреждая донце.

  4. Отбирайте только плотные и полностью сухие луковицы.

  5. Храните при +1…+3 °C и умеренной влажности, отдельно от картофеля.

Популярные вопросы о выборе сортов лука

Можно ли посадить один сорт на всё?
Можно, но результат будет компромиссным. Лучше сочетать 2-3 сорта.

Какой лук самый сладкий?
Эксибишен считается одним из самых сладких, но он плохо хранится.

Какой сорт лучше всего лежит до весны?
Стурон, Центурион и Штутгартер Ризен показывают лучшую лёжкость.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
