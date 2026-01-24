Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Герань желтеет зимой не из-за холода: настоящая причина скрывается в привычном уходе

Садоводство

Зимой даже ухоженная герань может резко изменить внешний вид: листья теряют насыщенный цвет, желтеют и выглядят ослабленными. Это настораживает, особенно если ещё недавно растение активно росло и выглядело здоровым. В холодный период на герань одновременно влияют температура, освещение и режим полива, об этом сообщает Actualno.

Герань на подоконнике
Фото: Pravda.Ru by Ефремова Ангелина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Герань на подоконнике

Почему зимой у герани желтеют листья

В зимние месяцы герань замедляет рост и переходит в состояние относительного покоя. Световой день становится короче, температура в помещениях меняется, а потребность растения в воде снижается. Если продолжать полив в летнем режиме, корни начинают удерживать лишнюю влагу. В результате они ослабевают, и листья постепенно желтеют.

Ещё одна распространённая причина — холод. Герань плохо переносит температуру ниже 10 градусов и чувствительно реагирует на резкие перепады между дневным и ночным режимом. Негативно сказывается и близость отопительных приборов. Сухой горячий воздух пересушивает листья и усиливает стресс для растения.

Как освещение влияет на состояние герани

Свет — один из ключевых факторов для здоровья герани. Зимой его становится заметно меньше, из-за чего растение получает меньше энергии. Это приводит к ослаблению внутренних процессов, побледнению и пожелтению листьев. Лучшее решение — разместить горшок на самом светлом окне, избегая холодных подоконников.

В течение дня герань можно придвигать ближе к окну, а вечером убирать вглубь комнаты. При сильном дефиците света помогают фитолампы для растений. Даже несколько часов дополнительного освещения в день поддерживают зелёную окраску листьев. Глубокую тень герань переносит плохо и быстро реагирует ухудшением внешнего вида.

Полив и температура зимой

Ошибки в поливе — самая частая причина проблем в холодный сезон. Поливать герань следует только тогда, когда верхний слой почвы полностью высох. Холодная и постоянно влажная земля охлаждает корни и может привести к их загниванию, что почти всегда сопровождается пожелтением листьев.

Оптимальная температура для зимнего содержания герани — от 12 до 15 градусов. Это прохладнее стандартной комнатной, но без резких скачков. Если растение стоит у холодного окна или двери, листья часто желтеют по краям. Контакт с горячим воздухом от батарей также нежелателен, так как он ускоряет увядание.

Как помочь герани восстановиться

Если листья уже начали желтеть, важно действовать аккуратно. В первую очередь проверьте почву: если она сырая и тяжёлая, дайте ей полностью просохнуть и удалите повреждённые листья. При признаках проблем с корнями пересадка в более рыхлый субстрат может спасти растение.

Горшок лучше переставить в светлое место без сквозняков. Лёгкая обрезка стимулирует рост новых побегов и помогает сохранить форму куста. Подкормки зимой должны быть минимальными, даже несмотря на существующие способы подкормки герани. Главный акцент делается на стабильные условия, а не на активный рост.

Сравнение: зимний и летний уход за геранью

Летом герань активно растёт и нуждается в регулярном поливе, подкормках и хорошем освещении. Зимой её потребности меняются. Полив сокращается, питание сводится к минимуму, а основное внимание уделяется свету и температуре. Такой подход снижает риск пожелтения листьев и помогает растению спокойно дожить до весны.

Советы по уходу за геранью зимой шаг за шагом

  1. Поставьте горшок в самое светлое место без холодных сквозняков.

  2. Поливайте только после полного высыхания почвы.

  3. Поддерживайте температуру в пределах 12-15 градусов.

  4. Используйте дополнительное освещение при недостатке естественного света.

  5. Удаляйте пожелтевшие листья и делайте лёгкую обрезку.

Популярные вопросы о зимнем уходе за геранью

Почему желтеют только нижние листья?

Чаще всего это связано с переувлажнением почвы или естественным старением листьев в период покоя.

Нужно ли удобрять герань зимой?

В большинстве случаев нет. Зимой подкормки либо полностью прекращают, либо проводят очень редко и в слабой концентрации.

Что лучше для зимовки герани — тепло или прохлада?

Предпочтительна прохлада без резких перепадов. Сухой тёплый воздух от отопления ухудшает состояние растения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы полив
Новости Все >
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Рай без иллюзий: курорт Пхукета под защитой из-за одной из самых опасных инфекций
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Цифровой след на бумаге: как посадочный талон открывает доступ к данным без взлома
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Рынок лихорадило зря: модели, устоявшие перед утиль-паникой и перегретыми ценами
Просто ставили на ночь: дворники без снега и поездок теряют прижим и подводят зимой
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Сейчас читают
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Садоводство, цветоводство
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Садоводство, цветоводство
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Популярное
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду

Яркий многолетник, который способен заменить привычные однолетние цветы, всё чаще выбирают для садов. Чем он привлекает и как за ним ухаживать.

Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Не оправдали доверия: в Германии требуют вернуть золотой запас из США
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году Сергей Милешкин Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Зацветает, когда зима ещё не ушла: растение, которое не боится снега
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Последние материалы
Ожившая легенда: древний свиток раскрывает тайну подготовки египтян к вечности
Герань желтеет зимой не из-за холода: настоящая причина скрывается в привычном уходе
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Рай без иллюзий: курорт Пхукета под защитой из-за одной из самых опасных инфекций
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Цифровой след на бумаге: как посадочный талон открывает доступ к данным без взлома
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Меньше еды, больше спорта — но результат нулевой: что ломает процесс похудения
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Рынок лихорадило зря: модели, устоявшие перед утиль-паникой и перегретыми ценами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.