Ангелина Ефремова

Весна обманула садоводов: ночные заморозки бьют по грядкам, а спасение под рукой

Садоводство

Первые тёплые дни весны действуют на садоводов почти магически — рука сама тянется к рассаде, цветочным горшкам и семенам овощей. Но вместе с солнцем часто приходят и ночные сюрпризы в виде возвратных заморозков, способных за одну ночь испортить результаты труда. Именно в такие моменты растениям требуется быстрая и доступная защита от холода, об этом сообщает Southern Living.

Фото: Pravda.Ru by Ефремова Ангелина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зачем вообще укрывать растения при заморозках

Однолетние цветы, овощные культуры и теплолюбивые тропические растения особенно уязвимы к низким температурам. При промерзании тканей листья и стебли теряют упругость, темнеют и могут полностью отмирать. Даже кратковременный мороз способен нанести ощутимый урон, особенно если растения уже начали активно расти.

Культуры, перезимовавшие в открытом грунте, обычно адаптированы к холоду. Однако ситуация меняется после появления свежих побегов, бутонов и цветов. В этот период защита особенно важна: укрытие помогает сохранить тепло, которое почва отдаёт ночью, и не позволяет холодному воздуху напрямую воздействовать на листву — по тому же принципу, который используют при защите растений от морозов.

Работают ли простыни как защита от мороза

Садоводы нередко используют подручные материалы, и старые простыни — один из самых популярных вариантов. Воздухопроницаемая ткань действительно может снизить риск повреждения растений при лёгких заморозках. В отличие от плёнки, хлопковая ткань не задерживает влагу и не создаёт парникового эффекта.

Более плотные и тяжёлые простыни обеспечивают лучшую теплоизоляцию, а при необходимости их можно сложить вдвое. При этом важно понимать ограничения метода: при падении температуры ниже -2 °C такая защита становится менее эффективной. Для длительных морозов больше подойдут теплица, парник, дуги с укрывным материалом или холодный каркас — решения, которые применяются и при зимнем укрытии растений.

Как правильно укрывать грядки простынями

Использование простыней требует соблюдения нескольких правил. Лучше накрывать растения вечером, пока в почве ещё сохраняется дневное тепло. Ткань должна полностью закрывать посадки и доходить до земли — так создаётся своеобразный кокон, удерживающий тепло.

Чтобы материал не касался листьев, стоит соорудить каркас из колышков, дуг, томатных клеток или подручного садового инвентаря. Края простыни фиксируют камнями, кирпичами или скобами. Утром, ближе к середине дня, укрытие обязательно снимают, чтобы растения не перегрелись.

Простыни или агроволокно: что выбрать

Если защита от холода требуется регулярно, разумно задуматься о специализированных материалах. Агроволокно из полипропилена легче простыней, хорошо пропускает воздух и свет, быстро высыхает после влаги. Его выпускают разной плотности — от лёгкого укрытия до серьёзной защиты от морозов.

В отличие от простыней, агроволокно можно не снимать даже днём, если температура остаётся ниже нуля. Это удобно при нестабильной весенней погоде и экономит время. Простыни же остаются хорошим экстренным вариантом, когда заморозки застали врасплох.

Советы по защите сада от весенних заморозков шаг за шагом

  1. Следите за прогнозом погоды и реагируйте заранее.

  2. Подготовьте укрывной материал ещё днём.

  3. Накрывайте растения до наступления темноты.

  4. Фиксируйте края у земли для сохранения тепла.

  5. Снимайте укрытие в первой половине дня.

Популярные вопросы о защите растений от заморозков

Можно ли использовать синтетические ткани вместо простыней

Синтетика хуже пропускает воздух и может накапливать влагу, поэтому предпочтение лучше отдавать натуральным тканям или агроволокну.

Сколько градусов выдерживает укрытие простынёй

Как правило, простыня помогает при температуре до -1…-2 °C. При более сильном морозе требуется дополнительная защита.

Что лучше для огорода весной — простыни или агроволокно

Для разовых заморозков подойдут простыни, а для регулярной защиты овощей, цветов и рассады удобнее использовать агроволокно.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы садоводство
