Ангелина Ефремова

То, что считалось уютом, начало душить пространство — стены меняются без шума

Садоводство

После снятия новогоднего декора интерьер часто выглядит иначе — будто внезапно обнажаются все его слабые места. В начале 2026 года многие замечают, что привычные решения, еще недавно казавшиеся модными, начинают утомлять и визуально перегружать пространство. Особенно это касается вертикальных деревянных панелей, которые массово перекочевали в спальни и гостиные из соцсетей, об этом сообщает 20 Minutes.

Плетёный диван и кресло
Фото: Pravda.Ru by Ефремова Ангелина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Плетёный диван и кресло

Почему вертикальные панели теряют актуальность

В последние годы деревянные рейки использовали повсюду: за изголовьями кроватей, на перегородках, в зоне ТВ. Они создавали графичность, но со временем проявились и минусы — затемнение комнаты, ощущение тяжести и постоянная проблема с пылью. В холодный сезон, когда добавляются плотные шторы, ковры и пледы, такие стены начинают буквально "давить" на интерьер и усиливают те самые ошибки в интерьере, сжимающие пространство.

Постепенно фокус смещается с демонстративных решений на более спокойные и тактильные. В 2026 году ценится не эффектность, а комфорт, свет и ощущение воздуха. Именно поэтому дизайнеры все чаще обращаются к натуральным материалам и сдержанному рельефу.

Возвращение ротанга и тонкой лепнины

Альтернативой массивной древесине становится плетёный каннаж из ротанга. Этот материал давно известен, но сегодня он воспринимается по-новому. Его ажурная структура пропускает свет, делает стены и мебель визуально легче и добавляет интерьеру мягкое тепло. Каннаж уместен на фасадах шкафов, изголовьях кроватей, вставках в комоды и даже раздвижных перегородках.

Чтобы избежать эффекта "тотального ротанга", плетение сочетают с почти незаметной лепниной, окрашенной в тон стен. Речь идёт о тонких молдингах, которые не копируют классические интерьеры, а лишь добавляют аккуратный рельеф. Они обрамляют участки стены, подчёркивают нижние панели и создают архитектурную глубину без визуального шума.

Как работает баланс текстур и света

Секрет этого дуэта — в умеренности. Ротанг добавляет органику и уют, а лепнина структурирует пространство, не утяжеляя его. Окрашенные "тон в тон" молдинги сначала почти незаметны, но при разном освещении дают мягкую игру теней. Это особенно эффектно смотрится в спальнях и гостиных, где важна атмосфера спокойствия и эмоционального комфорта, о котором всё чаще говорят в контексте трендов дизайна интерьера 2026.

Такой подход хорошо сочетается с популярными оттенками 2026 года — глиняно-бежевыми, молочно-белыми, приглушёнными зелёными и серо-песочными. Интерьер становится тактильным и "живым", не перегруженным деталями.

Доступное обновление без лишних затрат

После праздников бюджет на ремонт обычно ограничен, но именно эта тенденция считается одной из самых доступных. Установка ротанговых вставок не требует демонтажа стен, а лепнину можно смонтировать самостоятельно.

Каннаж продаётся метражом и подходит для локальных акцентов — дверец шкафа, небольших панелей или изголовья. Тонкие молдинги из полиуретана, пенополистирола или сосны стоят недорого и легко крепятся на клей. За один день можно полностью изменить восприятие комнаты, не прибегая к помощи мастеров.

Сравнение: вертикальные панели и каннаж с лепниной

Вертикальные рейки делают интерьер строгим и графичным, но часто затемняют пространство и быстро надоедают. Каннаж, напротив, сохраняет свет и визуальную лёгкость, а лепнина добавляет глубину без перегруза. Если панели — это яркий тренд своего времени, то сочетание ротанга и молдингов воспринимается более универсальным и долговечным.

Советы по обновлению интерьера шаг за шагом

  1. Определите зону для акцента — изголовье, шкаф или часть стены.

  2. Подберите каннаж нейтрального оттенка без лака.

  3. Выберите тонкие молдинги и покрасьте их в цвет стены.

  4. Добавьте мягкий свет и текстиль, чтобы усилить эффект уюта.

Популярные вопросы о трендах отделки стен

Как выбрать каннаж для интерьера?
Лучше ориентироваться на натуральный ротанг среднего плетения — он универсален и не утяжеляет пространство.

Сколько стоит такое обновление?
Локальный проект обойдётся заметно дешевле массивных деревянных панелей и не потребует капитального ремонта.

Что лучше для маленькой комнаты?
Для небольших помещений выигрышнее каннаж и лепнина "тон в тон", так как они сохраняют ощущение света и объёма.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду

Яркий многолетник, который способен заменить привычные однолетние цветы, всё чаще выбирают для садов. Чем он привлекает и как за ним ухаживать.

