Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Квартира вместо огорода: шпинат и капуста начинают расти там, где их совсем не ждали

Садоводство

Свежая листовая зелень больше не зависит от сезона и наличия огорода — её успешно выращивают прямо в квартире. Шпинат, капуста кейл и другие культуры дают стабильный урожай при правильном уходе даже зимой. Такой домашний мини-огород позволяет круглый год готовить блюда, богатые витаминами и клетчаткой, об этом сообщает Actualno.

Рассада капусты
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Рассада капусты

Почему листовые овощи хорошо растут в помещении

Листовые овощи ценят за питательность и относительную неприхотливость. Они содержат витамины, минералы и пищевые волокна, а также быстро наращивают зелёную массу, что хорошо вписывается в повседневные привычки здорового питания и баланс рациона, как и продукты, поддерживающие микробиом и обмен веществ. При выращивании в помещении ключевую роль играют освещение, температура и режим полива.

"Ключ к успешному выращиванию — не допускать ни пересыхания, ни застоя воды", — отмечает эксперт по ботанике Plantum Настя Василчишина.

Шпинат и кудрявая капуста относятся к культурам холодного сезона. Они комфортно чувствуют себя при умеренных температурах и стабильной влажности, поэтому подоконник или застеклённая лоджия часто подходят лучше, чем жаркая кухня.

Подходящие сорта для домашнего огорода

При ограниченном пространстве важно выбирать компактные и устойчивые сорта. Директор по растениям и цифровому земледелию Gardyn Линдсей Спрингер советует для шпината Bloomsdale Longstanding, Seaside, Space и Regiment — они хорошо приспосабливаются к условиям квартиры.

"Для кудрявой капусты лучше выбирать компактные формы, например карликовую сибирскую или карликовую голубую шотландскую", — говорит Линдсей Спрингер.

Лацинато, известная как "динозавровая" капуста, тоже подходит для помещений — её листья меньше, чем у классических сортов. Тем, кто хочет максимально простого ухода, подойдёт вечный шпинат — разновидность мангольда, более устойчивая к колебаниям условий.

Основы посадки и ухода

Семена высевают неглубоко — слой почвы около 6 мм считается оптимальным. Почва должна быть постоянно слегка влажной, но без переувлажнения. Избыток воды может привести к загниванию стеблей, плохому усвоению питательных веществ и развитию грибка, что напрямую влияет на качество зелени и её питательную ценность.

Шпинату достаточно около 7,5 см между растениями, а для полного созревания — до 15 см. Кудрявая капуста требует больше пространства — примерно 30 см на одно растение. Лишние всходы важно прореживать через несколько недель после появления ростков, иначе растения начнут конкурировать за свет и питание.

Как выбрать горшок и почву

Для шпината подойдут оконные ящики и горшки диаметром 15-25 см. Капусте кейл требуется более глубокая и объёмная ёмкость — около 30 см в глубину с хорошим запасом почвы.

Контейнер обязательно должен иметь дренажные отверстия. Качественная почвенная смесь помогает удерживать влагу и при этом не задерживает лишнюю воду. Для подоконников удобны вытянутые прямоугольные контейнеры — они экономят место и позволяют высадить сразу несколько растений, сохраняя аккуратный вид интерьера и привычный домашний ритм ухода.

Сравнение выращивания шпината и капусты кейл в помещении

Шпинат растёт быстрее и требует меньше пространства, поэтому его часто выбирают для первого опыта. Он подходит для небольших горшков и частого сбора урожая. Капуста кейл развивается медленнее, но даёт более плотные и питательные листья. Ей нужно больше места, зато растение долго плодоносит при регулярном срезе листьев.

Советы по выращиванию листовой зелени шаг за шагом

  1. Выберите компактные сорта шпината или капусты кейл.

  2. Подберите горшок с дренажными отверстиями и качественную почвенную смесь.

  3. Посейте семена неглубоко и поддерживайте умеренную влажность.

  4. Обеспечьте яркий рассеянный свет и прохладную температуру.

  5. Подкармливайте растения раз в месяц и регулярно срезайте листья для стимуляции роста.

Популярные вопросы о выращивании листовых овощей в помещении

Какой свет лучше подходит для шпината и капусты кейл?
Яркий рассеянный свет или фитолампы при коротком световом дне.

Сколько стоит начать домашний огород?
Минимальные затраты включают семена, горшки и почвенную смесь; дополнительные расходы возможны при покупке ламп.

Что лучше для новичка — шпинат или капуста кейл?
Шпинат проще в уходе и быстрее даёт урожай, поэтому чаще подходит для первого опыта.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы капуста садоводство
Новости Все >
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Гигант исчез без вспышек: крупнейшее солнечное пятно завершило жизнь вопреки всему
Дефицит кадров с изъяном: рынок труда чистят без объявлений, но последствия нарастают
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Приморье накрыла хищная тревога: рысь пришла к людям и выбрала добычу у дома
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Ещё вчера было дороже: вторичный рынок кроссоверов в России резко сменил курс
Запуск сорвался на старте: призрак ядерной катастрофы вновь навис над крупнейшей АЭС
Опыт против дерзости: дуэль Шнайдер и Свитолиной может пойти не по плану
Сейчас читают
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Садоводство, цветоводство
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Шоколадный крем с характером: дешево, просто и выглядит как премиальный десерт
Еда и рецепты
Шоколадный крем с характером: дешево, просто и выглядит как премиальный десерт
Популярное
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду

Яркий многолетник, который способен заменить привычные однолетние цветы, всё чаще выбирают для садов. Чем он привлекает и как за ним ухаживать.

Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
В Германии потребовали вернуть золотой запас из США
Не оправдали доверия: в Германии требуют вернуть золотой запас из США
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Зацветает, когда зима ещё не ушла: растение, которое не боится снега
Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году Сергей Милешкин Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
Эффект мрамора — без стройки: новая альтернатива захватывает ванные комнаты
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Последние материалы
Несколько отцов — больше шансов: как самки мышей спасают потомство при нехватке еды
Квартира вместо огорода: шпинат и капуста начинают расти там, где их совсем не ждали
Коротко или слишком длинно — и образ ломается: длина одежды работает против вас
Статическое электричество — лишь верхушка айсберга: что скрывает пересушенная одежда
Вкус детства на сковороде: гренки, которые выручают в любой день без лишних хлопот
Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.