Сажать или пройти мимо? Золотистая смородина раскрывает свои тайные слабости

Золотистая смородина редко встречается в садах средней полосы, хотя на юге её выращивают десятилетиями. Кустарник ценят за выносливость, декоративность и сладкие ягоды без резкой кислоты. Но подходит ли эта культура для обычного участка и стоит ли выделять ей место?

Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий куст золотистой смородины в саду

Что собой представляет золотистая смородина

Золотистая смородина (Ribes aureum) — листопадный куст высотой до 2-2,5 м. Весной он на 10-20 дней покрывается ярко-жёлтыми ароматными цветками, собранными в кисти, а осенью радует насыщенной окраской листвы — от лимонной до багряной. Ягоды бывают разного размера и цвета: от почти чёрных до жёлтых, красных и кремовых, чаще всего сладкие или сладковатые.

Родина растения — Северная Америка. В Европу его завезли в XVIII веке, а в России культуру распространил Иван Мичурин, создав сорта, приспособленные к местному климату. Несмотря на принадлежность к семейству Крыжовниковые, это не гибрид, а самостоятельный вид смородины.

Почему культура считается неприхотливой

Золотистая смородина хорошо переносит засуху, жару и бедные почвы. Она способна расти там, где другие ягодные кустарники требуют постоянного ухода. При наличии снежного покрова растение выдерживает морозы до -30 °C, а устойчивость к большинству болезней снижает потребность в обработках.

Дополнительный плюс — универсальность. Куст используют не только ради ягод, но и как декоративный элемент в саду или живую изгородь. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Плюсы и минусы золотистой смородины

У культуры есть весомые достоинства, но и ограничения, о которых важно знать заранее.

К основным плюсам относят декоративное цветение весной и яркую осеннюю листву. Куст отличается засухо- и жаростойкостью, нетребовательностью к почве и хорошим иммунитетом. Ягоды содержат меньше кислоты, чем у чёрной смородины, и подходят людям с чувствительным ЖКТ.

Среди минусов чаще всего отмечают подмерзание верхушек побегов в суровые зимы, восприимчивость к вертициллёзному увяданию и специфический вкус плодов, который некоторым кажется пресным. У созревших ягод остаётся сухой "хвостик", усложняющий переработку, а характерный аромат чёрной смородины практически отсутствует.

Полезные свойства ягод

По вкусу золотистая смородина уступает чёрной, но по составу ей не уступает. Ягоды богаты каротином, витаминами группы PP, пектинами, катехинами и минеральными веществами. В них больше сахаров и сухих веществ, чем у чёрной смородины, а содержание витамина C выше, чем у красной. Плоды поддерживают пищеварение, укрепляют сосуды и помогают выводить соли тяжёлых металлов.

Сравнение золотистой и чёрной смородины

Золотистая смородина выигрывает по декоративности, засухоустойчивости и мягкому вкусу ягод. Чёрная смородина даёт более ароматные плоды с яркой кислинкой и шире представлена сортами. В средней полосе чёрная смородина чаще становится основной ягодной культурой, а золотистая — дополнительной.

Особенности выращивания в средней полосе

Для посадки выбирают солнечное место, защищённое от ветра, с хорошо дренированной почвой. Между кустами оставляют 1,5-2 м. После посадки приствольный круг мульчируют. Важно учитывать низкую самоплодность: для хорошего урожая нужно высаживать рядом 2-4 разных сорта.

Уход включает редкие, но обильные поливы, весенние азотные подкормки и внесение перегноя осенью. В первый год посадки кусты желательно укрывать.

Популярные вопросы о золотистой смородине

Подходит ли она для средней полосы?

Да, при хорошем снежном покрове и правильном подборе места.

Сколько кустов нужно для урожая?

Минимум два-три разных сорта для перекрёстного опыления.

Можно ли заменить ею чёрную смородину?

Скорее нет. Золотистая смородина лучше подходит как дополнение к основным ягодным культурам.