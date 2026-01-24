Зима сереет, а сад — нет: растения, которые остаются зелёными даже в морозы

Зимой сад часто выглядит однообразно: голые ветки, снег и тёмная земля создают ощущение пустоты. Именно поэтому взгляд так цепляется за любые пятна зелени — они мгновенно оживляют пространство и делают участок уютнее. Оказывается, зелёным сад может оставаться не только благодаря хвойным.
Для листопадных культур ежегодное наращивание и сброс листвы — серьёзная трата ресурсов. Однако широкие листья плохо переносят снег и мороз, поэтому такой путь оказался эволюционно оправданным. Тем не менее часть растений нашла компромисс: они сохраняют листву зимой, но приспосабливают её к холоду.
У таких видов листья обычно плотные, кожистые, иногда опушённые. Толстая кутикула защищает от испарения и ультрафиолета, а волоски создают воздушную прослойку, работающую как утеплитель. Дополнительно в тканях накапливаются вещества-криопротекторы, которые препятствуют образованию льда внутри клеток.
Зелёные листья позволяют продолжать фотосинтез в оттепели и дают растениям фору ранней весной, когда деревья ещё стоят без кроны.
Даже в северных регионах встречаются вечнозелёные низкорослые растения. Брусника, клюква и водяника зимуют под снегом, а после схода покрова сразу включаются в рост, не теряя времени на формирование листвы.
В более мягком климате популярны почвопокровники: плющ, барвинок, пахизандра, тимьян. Они выдерживают кратковременные морозы до -15 °C без снега и отлично смотрятся в зимние оттепели. Развиваются такие растения медленно, но со временем формируют плотный зелёный ковёр, украшая сад круглый год.
Важно учитывать, что пёстролистные сорта обычно менее морозостойки: светлые участки листа чаще повреждаются холодом и портят внешний вид посадок.
Среди компактных кустарников выделяется кизильник горизонтальный. Его мелкие листья сохраняются даже при -20 °C, а зимой и в оттепели растение привлекает внимание яркими плодами и окраской листвы.
Бересклет Форчуна формирует аккуратные ковры из стелющихся побегов. Основное декоративное достоинство — плотная листва, сохраняющаяся под снегом. С пёстрыми формами также стоит быть осторожнее из-за их меньшей устойчивости.
Магония падуболистная ценится за жёсткие тёмно-зелёные листья, которые в морозы приобретают бордовый оттенок. Весной куст снова зеленеет и зацветает жёлтыми ароматными кистями. Османтус Бурквуда при правильной формировке и снежном укрытии способен зимовать даже в средней полосе, радуя густой листвой и душистым цветением.
Рододендроны с вечнозелёными листьями добавляют зимнему саду выразительности: в морозы листья сворачиваются и поникают, а оттенок становится красноватым. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.
Есть и особая группа культур — зимнезелёные. Их листья переживают зиму, участвуют в фотосинтезе, а затем отмирают, уступая место новым. Один из самых известных примеров — бадан. Его широкие листья на холоде краснеют из-за накопления антоцианов и выглядят декоративно с осени до весны.
К этой же группе относятся гейхеры, гейхереллы и тиареллы с резной листвой разных оттенков. Для стабильного эффекта зимой лучше выбирать менее экзотичные сорта. Копытень европейский и вовсе сохраняет одинаково зелёный и блестящий вид под снегом и после его схода.
Какие растения лучше всего переносят зиму без снега?
Плотнолистные вечнозелёные кустарники и почвопокровники с кожистой листвой.
Подходят ли такие растения для средней полосы?
Да, при правильном подборе видов и укрытии в первые годы.
Стоит ли сочетать их с хвойными?
Да, это делает зимний сад более разнообразным и объёмным.
