Зима сереет, а сад — нет: растения, которые остаются зелёными даже в морозы

Зимой сад часто выглядит однообразно: голые ветки, снег и тёмная земля создают ощущение пустоты. Именно поэтому взгляд так цепляется за любые пятна зелени — они мгновенно оживляют пространство и делают участок уютнее. Оказывается, зелёным сад может оставаться не только благодаря хвойным.

Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магония в зимнем саду

Почему растения остаются зелёными зимой

Для листопадных культур ежегодное наращивание и сброс листвы — серьёзная трата ресурсов. Однако широкие листья плохо переносят снег и мороз, поэтому такой путь оказался эволюционно оправданным. Тем не менее часть растений нашла компромисс: они сохраняют листву зимой, но приспосабливают её к холоду.

У таких видов листья обычно плотные, кожистые, иногда опушённые. Толстая кутикула защищает от испарения и ультрафиолета, а волоски создают воздушную прослойку, работающую как утеплитель. Дополнительно в тканях накапливаются вещества-криопротекторы, которые препятствуют образованию льда внутри клеток.

Зелёные листья позволяют продолжать фотосинтез в оттепели и дают растениям фору ранней весной, когда деревья ещё стоят без кроны.

Почвопокровники и малыши для зимнего сада

Даже в северных регионах встречаются вечнозелёные низкорослые растения. Брусника, клюква и водяника зимуют под снегом, а после схода покрова сразу включаются в рост, не теряя времени на формирование листвы.

В более мягком климате популярны почвопокровники: плющ, барвинок, пахизандра, тимьян. Они выдерживают кратковременные морозы до -15 °C без снега и отлично смотрятся в зимние оттепели. Развиваются такие растения медленно, но со временем формируют плотный зелёный ковёр, украшая сад круглый год.

Важно учитывать, что пёстролистные сорта обычно менее морозостойки: светлые участки листа чаще повреждаются холодом и портят внешний вид посадок.

Вечнозелёные кустарники как акцент

Среди компактных кустарников выделяется кизильник горизонтальный. Его мелкие листья сохраняются даже при -20 °C, а зимой и в оттепели растение привлекает внимание яркими плодами и окраской листвы.

Бересклет Форчуна формирует аккуратные ковры из стелющихся побегов. Основное декоративное достоинство — плотная листва, сохраняющаяся под снегом. С пёстрыми формами также стоит быть осторожнее из-за их меньшей устойчивости.

Магония падуболистная ценится за жёсткие тёмно-зелёные листья, которые в морозы приобретают бордовый оттенок. Весной куст снова зеленеет и зацветает жёлтыми ароматными кистями. Османтус Бурквуда при правильной формировке и снежном укрытии способен зимовать даже в средней полосе, радуя густой листвой и душистым цветением.

Рододендроны с вечнозелёными листьями добавляют зимнему саду выразительности: в морозы листья сворачиваются и поникают, а оттенок становится красноватым. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Зимнезелёные растения: эффект даже в оттепели

Есть и особая группа культур — зимнезелёные. Их листья переживают зиму, участвуют в фотосинтезе, а затем отмирают, уступая место новым. Один из самых известных примеров — бадан. Его широкие листья на холоде краснеют из-за накопления антоцианов и выглядят декоративно с осени до весны.

К этой же группе относятся гейхеры, гейхереллы и тиареллы с резной листвой разных оттенков. Для стабильного эффекта зимой лучше выбирать менее экзотичные сорта. Копытень европейский и вовсе сохраняет одинаково зелёный и блестящий вид под снегом и после его схода.

Популярные вопросы о растениях, зелёных зимой

Какие растения лучше всего переносят зиму без снега?

Плотнолистные вечнозелёные кустарники и почвопокровники с кожистой листвой.

Подходят ли такие растения для средней полосы?

Да, при правильном подборе видов и укрытии в первые годы.

Стоит ли сочетать их с хвойными?

Да, это делает зимний сад более разнообразным и объёмным.