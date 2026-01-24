Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени

Садоводство

Очаровательный цветок, который способен цвести почти без перерыва с мая по октябрь. Он быстро завоёвывает симпатии цветоводов благодаря ярким краскам и простоте в уходе. Немезия одинаково эффектно смотрится на клумбах, в кашпо и подвесных контейнерах, создавая ощущение цветущего ковра.

Цветы в саду
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветы в саду

Чем немезия привлекает цветоводов

Немезия — однолетнее растение высотой от 15 до 60 см, формирующее аккуратные кусты или ампельные побеги. Её цветки небольшие, около 2-3 см, но их так много, что зелень почти не видна. Палитра включает белые, жёлтые, розовые, красные, фиолетовые и оранжевые оттенки, а также двух- и трёхцветные варианты.

Главное достоинство культуры — продолжительное цветение. При правильном уходе оно начинается в конце весны и продолжается до осенних холодов. Немезия подходит для открытого грунта и контейнерного озеленения, при этом на одно растение желательно предусмотреть 4-5 литров почвы.

Условия выращивания и размещение

Немезия предпочитает солнечные участки, где свет попадает большую часть дня. Однако она хорошо переносит лёгкую полутень и рассеянное освещение, что делает её универсальной для разных уголков сада или балкона.

Растение любит умеренно плодородную, рыхлую почву с хорошим дренажем. Семена прорастают быстро, а рассада активно развивается, не требуя сложных приёмов агротехники, сообщает "Ботаничка".

Посев немезии на рассаду

Для раннего цветения немезию выращивают через рассаду. Семена высевают в феврале-марте, а при прямом посеве в грунт — в конце апреля или начале мая.

Семена заглубляют на 3-5 мм, аккуратно поливают, накрывают плёнкой и ставят в тёплое место. После появления всходов ёмкости переносят на свет и поддерживают температуру около 20 °C, чтобы ростки не вытягивались. Важно соблюдать баланс влаги: почва должна быть слегка влажной, но без переувлажнения.

Для формирования плотного куста проводят раннюю прищипку — через 20-30 дней после всходов. Побеги прищипывают над третьей парой листьев, что стимулирует ветвление и обильное цветение.

Важные нюансы ухода за немезией

При высадке в открытый грунт между растениями оставляют расстояние 15-20 см. Цветение обычно начинается через 2-2,5 месяца после появления всходов и продолжается при регулярном уходе.

Подкормки играют ключевую роль. В начале роста используют азотные удобрения, затем переходят на составы с калием и фосфором, а также комплексные смеси для цветущих растений. Полив должен быть регулярным, особенно в жару, но без застоя воды. Утренний полив считается оптимальным — он снижает риск грибковых заболеваний.

Сравнение немезии с другими однолетниками

По сравнению с петунией немезия менее требовательна к формированию и быстрее зацветает. В отличие от лобелии, она лучше переносит жару при регулярном поливе. При этом по яркости и длительности цветения немезия не уступает большинству популярных однолетников.

Советы по выращиванию

  1. Выберите светлое место с рыхлой почвой.
  2. Посейте семена на рассаду в конце зимы.
  3. Обеспечьте умеренный полив и хорошее освещение.
  4. Проведите раннюю прищипку для формирования куста.
  5. Регулярно подкармливайте растения в период роста и цветения.

Популярные вопросы

Как выбрать место для посадки?

Лучше всего подходят солнечные участки или лёгкая полутень без застоя влаги.

Сколько почвы нужно одному растению?

В контейнерной посадке рекомендуется 4-5 литров грунта на один куст.

Что лучше — посев в грунт или через рассаду?

Рассада позволяет получить цветение уже в мае, тогда как прямой посев сдвигает сроки на начало лета.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы цветы рассада садоводство
