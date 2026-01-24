Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире

Садоводство

Секреты пепино: как вырастить экзотическую культуру дома и на огороде. Это растение часто называют дынной грушей или сладким огурцом, хотя по происхождению оно ближе к томатам и баклажанам. Пепино ценят за необычные плоды, декоративность и возможность выращивания даже в квартире.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что такое пепино и откуда он родом

Пепино — культура с давней историей, известная ещё индейцам Южной Америки задолго до прихода европейцев. Сегодня его выращивают в странах с тёплым климатом в промышленных масштабах, где урожайность в открытом грунте достигает около 60 тонн с гектара. В теплицах показатели ниже, но с одного квадратного метра можно собрать до 30 кг плодов.

В российских условиях пепино успешно культивируют в теплицах практически во всех регионах, в открытом грунте — на юге, а также как комнатное и даже декоративное растение. Несмотря на это, массовым оно пока не стало, главным образом из-за недостаточного понимания особенностей его выращивания.

Ботанические особенности культуры

Пепино (Solanum muricatum) относится к семейству паслёновых и является многолетником. По агротехнике он ближе всего к высокорослым сортам баклажана. Растение формирует простые зелёные листья — лопастные или ланцетовидные, с заметным опушением, сообщает "Ботаничка".

По мере роста появляются соцветия с большим количеством цветков. Их окраска зависит от сорта, а некоторые цветки обладают слабым ароматом. Плоды сильно различаются по форме и размеру: от округлых до вытянутых, массой от 50 до 700-750 г. В стадии полной спелости мякоть становится сочной и сладкой, с кремово-жёлтой или ярко-жёлтой окраской и фиолетовыми полосами на кожице. При нехватке света вкус плодов заметно ухудшается и становится водянистым.

Где и как выращивать пепино

Для посадки подбирают хорошо освещённые места с защитой от палящего полуденного солнца. В открытом грунте растение нередко лучше развивается при лёгком затенении. Оптимальная температура — 20-25 °C, при выходе за пределы 15-30 °C пепино может сбрасывать листья, цветки и завязи.

Плоды и одревесневшие побеги способны выдерживать кратковременные осенние заморозки. В комнатных условиях при достаточном освещении растение может расти и плодоносить круглый год, но требует хорошего дренажа — застой воды быстро приводит к загниванию корней.

Зимовка и уход в холодный период

Зимой пепино лучше размещать на южном окне. При нехватке света рост замедляется, и тогда температуру постепенно снижают до 5-6 °C, а полив сокращают. Частичное опадение листьев в этот период считается нормой. В состоянии покоя растение может находиться до двух месяцев.

Помещение важно регулярно проветривать, не допуская повышенной влажности. Полив минимальный, только чтобы корни не пересыхали. В конце января условия постепенно меняют: повышают температуру, увеличивают освещение и возобновляют полив тёплой водой, после чего проводят подкормку и заготавливают черенки.

Размножение и почва

Для пепино подходит рыхлый, плодородный грунт с нейтральной кислотностью — например, почва для рассады томатов и перцев. Влажность воздуха поддерживают около 70%, совмещая её с регулярным проветриванием и, при необходимости, искусственным опылением.

Из семян растение развивается медленно из-за длительного вегетационного периода, поэтому посев проводят уже в январе с обязательной досветкой. Черенкование считается более быстрым способом: укоренение происходит примерно за неделю при комнатной температуре.

Сравнение пепино с другими паслёновыми

По требованиям к теплу и свету пепино сопоставим с баклажаном, но отличается более длительным периодом развития. В отличие от томатов, он хуже переносит резкие перепады условий, зато может плодоносить круглый год в комнате. По вкусу плодов культура занимает промежуточное место между дыней и огурцом, что делает её интересной для кулинарных экспериментов.

Советы по выращиванию

  1. Начинайте выращивание зимой, учитывая долгий период развития.
  2. Используйте рыхлый грунт с добавлением биогумуса.
  3. Обеспечьте стабильное освещение и защиту от перегрева.
  4. Следите за влажностью почвы и воздуха.
  5. Для ускорения получения урожая применяйте черенкование.

Популярные вопросы

Как выбрать способ размножения?

Для быстрого результата лучше подходят черенки, а семена используют при отсутствии маточного растения.

Можно ли выращивать пепино в квартире?

Да, при хорошем освещении и дренаже растение способно плодоносить круглый год.

Что лучше — теплица или открытый грунт?

В теплице проще контролировать условия, а в открытом грунте пепино подходит только для южных регионов.

