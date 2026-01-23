Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Пока за окном морозы, урожай уже стартует: что важно знать о январском посеве

Садоводство

Зимой тюменские дачи выглядят безжизненными, но именно в это время у опытных садоводов начинается активная работа. Пока за окном мороз и короткий день, на подоконниках появляются первые ростки, от которых напрямую зависит будущий урожай.

Рассада на подоконнике
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Рассада на подоконнике

Зачем начинать посев в январе

Для регионов с коротким летом ранний старт — не прихоть, а практический расчёт. Садоводы используют январь, чтобы компенсировать нехватку тепла и солнечных дней в открытом грунте. Рассада, выращенная заранее, к моменту высадки оказывается более устойчивой и подготовленной к активному росту.

Дачница Анна Зайцева, много лет выращивающая овощи и цветы в сибирских условиях, объясняет, что промедление в таких широтах часто оборачивается потерей времени. Если ждать весны, растения не успевают пройти все стадии развития до осени.

Овощи, которым нужен ранний старт

Особое внимание в январе уделяют баклажанам. Эта культура чувствительна к пересадкам, перепадам температуры и дефициту света. Ранний посев позволяет получить крепкую рассаду, которая после высадки сосредотачивается на росте, а не на адаптации.

Лук из семян также всё чаще выращивают через рассаду. Январские всходы формируют мощные растения, способные за один сезон дать крупные луковицы. Такой лук лучше переносит условия хранения и дольше сохраняет плотность.

Медленные культуры и цветы

Сельдерей считается одной из самых неторопливых культур. Его всходы появляются долго, а развитие идёт медленно. Январский посев даёт возможность к осени получить полноценные корнеплоды или развитые черешки, а не только зелёную массу.

Ранний старт важен и для декоративных растений. Петунии, эустомы и другие медленно развивающиеся цветы без длительного рассадного периода часто не успевают зацвести. Посев в середине зимы позволяет получить цветение уже в начале лета.

Риски зимней рассады

Зимний огород на подоконнике требует повышенного внимания. Недостаток света приводит к вытягиванию растений, холодные поверхности замедляют рост, а избыток влаги опаснее кратковременной сухости.

По словам Анны Зайцевой, январский посев — это работа с мелочами и постоянный контроль условий. Только так ранняя рассада становится заделом будущего урожая, а не разочарованием — сообщает tmn.aif.ru

