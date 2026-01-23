Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер

Садоводство

Один удачный черенок может дать не одно, а сразу несколько новых растений, если использовать нестандартный подход. Турецкий метод размножения давно ценят за простоту и высокий процент приживаемости. Он подходит для фруктовых деревьев, кустарников и многих древесных культур.

Размножение растений
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Размножение растений

В чём суть турецкого метода

Этот способ основан на формировании корней вдоль всей подготовленной части ветки, а не в одной точке. В результате через несколько недель получается развитая корневая система, которую можно разделить на несколько самостоятельных саженцев. Метод особенно удобен для садоводов, которые хотят быстро расширить посадки без покупки рассады и сложных прививок.

Техника не требует теплицы или сложного оборудования. Достаточно подручных материалов, аккуратности и понимания процессов укоренения, с которыми сталкиваются и при вегетативном размножении хвойных растений.

Подготовка основы для укоренения

Для начала понадобится пластиковая трубка диаметром около 50 мм и длиной примерно 30 см. Нижнюю часть герметично закрывают несколькими слоями скотча, формируя плотную пробку. Внизу делают небольшие отверстия или надрезы, чтобы лишняя влага могла свободно выходить и не провоцировала загнивание.

Сверху оставляют несколько сантиметров свободного пространства. Это упрощает полив и контроль влажности субстрата, особенно если речь идёт о капризных культурах с чувствительной корневой системой.

Работа с черенком

Для метода выбирают ровную и здоровую ветку длиной около 40 см. Нижняя часть будет находиться внутри трубки, верхняя — снаружи для доступа воздуха и света. На участке, который будет укореняться, аккуратно снимают кору, полностью открывая древесину.

Камбий удаляют до чистого слоя — без этого корни не образуются. Для стимуляции используют натуральные средства, принцип которых хорошо знаком тем, кто применяет стимуляторы роста растений в садоводстве.

Сборка конструкции и первый полив

Подготовленный черенок устанавливают в трубку так, чтобы большая часть находилась внутри. Ёмкость заполняют промытым песком, не утрамбовывая его, чтобы сохранить воздухопроницаемость. Песок сам равномерно распределяется между стенками трубки и веткой.

Полив проводят умеренно, добиваясь равномерной влажности. Избыток воды должен свободно выходить через дренажные отверстия, иначе возрастает риск загнивания.

Уход во время укоренения

Конструкцию ставят вертикально в место с рассеянным светом или полутенью. Прямые солнечные лучи на этом этапе нежелательны. Верхнюю часть ветки накрывают прозрачной плёнкой или пакетом, создавая эффект мини-теплицы и поддерживая стабильную влажность.

Раз в неделю укрытие снимают для проветривания. Такой режим особенно важен для древесных культур, которые чувствительно реагируют на застой воздуха и влаги.

Результат через месяц

Примерно через четыре недели конструкцию аккуратно разбирают. Песок легко вымывается водой, не повреждая корни. На ветке формируется множество плотных белых корней по всей длине.

Черенок разрезают на несколько частей так, чтобы каждая имела собственную корневую систему. В результате из одной ветки получают несколько готовых к посадке растений.

Турецкий метод и классическое черенкование

При обычном черенковании корни формируются в одной зоне, что ограничивает количество саженцев. Турецкий метод задействует всю длину ветки, увеличивая выход посадочного материала. Кроме того, песок снижает риск загнивания по сравнению с плотными почвенными смесями. Об этом сообщает издание Кубанские новости.

Плюсы и минусы метода

Этот способ ценят за практичность, но он имеет свои особенности.

Плюсы:

  • минимальные затраты,
  • высокая приживаемость,
  • возможность получить несколько растений сразу,
  • подходит для многих культур.

Минусы:

  • требует аккуратности,
  • чувствителен к избытку влаги,
  • не универсален для травянистых растений.

Советы по применению метода

  1. Используйте только здоровые ветки без повреждений.
  2. Полностью удаляйте камбий на подготовленном участке.
  3. Поддерживайте стабильную влажность без переувлажнения.
  4. Размещайте конструкцию в полутени.

Популярные вопросы о турецком методе размножения

Какие растения лучше всего подходят?

Метод хорошо работает с инжиром, цитрусовыми, гранатом, оливой и другими древесными культурами.

Сколько времени нужно для укоренения?

В среднем корни формируются за 3-4 недели при стабильных условиях.

Можно ли использовать другой субстрат вместо песка?

Песок предпочтителен из-за дренажа, но допустимы лёгкие стерильные смеси с похожими свойствами.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Защита длиной в секунду: эти пароли взламывают быстрее, чем вы успеваете их ввести
Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России
Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт
Поезд превращается в личное пространство: РЖД меняет формат поездок на дальние пути
Финансовый предел Европы: выдержит ли ЕС триллионные требования Украины
Человечество оставило автограф тысячи лет назад: прежняя версия истории не выдержала
В Госдуме ответили на инициативу ЕС создать трибунал против российских лидеров
В Госдуме назвали сроки появления первых законов об искусственном интеллекте
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Сейчас читают
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Садоводство, цветоводство
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Садоводство, цветоводство
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Почва оживёт на глазах: грядкам нужно то, что обычно без сожаления летит в мусор
Садоводство, цветоводство
Почва оживёт на глазах: грядкам нужно то, что обычно без сожаления летит в мусор
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет структуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Классика дала сбой: красная помада на показах 2026 года стала совсем другой
Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России
Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Поезд превращается в личное пространство: РЖД меняет формат поездок на дальние пути
Финансовый предел Европы: выдержит ли ЕС триллионные требования Украины
Человечество оставило автограф тысячи лет назад: прежняя версия истории не выдержала
Протесты в Иране проверяли элиты на излом — но сломалось не то, на что ставили враги
Бренды больше не работают: эти признаки стиля считываются в толпе без логотипов
Собрались на Золотое кольцо и забыли главное — путь изменился до неузнаваемости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.