Вредители исчезают, почва меняется — всё из-за того, что выкидывают в мусор

Апельсиновая кожура, которую чаще всего считают бытовым отходом, в саду может выполнять сразу несколько прикладных функций. Она содержит эфирные масла, фитонциды и органические кислоты, благодаря чему подходит для защиты растений и работы с почвой. Эти свойства давно используются в практике дачников, а специалисты подтверждают их эффективность на конкретных примерах.

Фото: https://pixabay.com by outsideclick is licensed under Free Апельсин

Натуральная защита комнатных растений

Комнатные растения нередко страдают от почвенных мушек, которые активно размножаются во влажном грунте. Их личинки повреждают корневую систему, из-за чего цветы теряют декоративность и замедляют рост. Применение химических средств в домашних условиях подходит не всем.

В качестве альтернативы агрономы рекомендуют использовать свежую апельсиновую кожуру. Её нарезают небольшими кусочками и слегка заглубляют в почву. Эфирные масла отпугивают взрослых насекомых и мешают им откладывать личинки, снижая численность вредителей без дополнительной обработки.

Муравьи и тля: один источник проблемы

Муравьи на участке часто становятся причиной появления тли, перенося её на плодовые деревья и кустарники. Для борьбы с ними предлагают простой способ на основе апельсиновых корок. Кожуру измельчают, смешивают с водой и полученную массу заливают в муравейник.

Эфирные масла действуют на насекомых токсично, поэтому колония начинает покидать обжитое место. Этот метод позволяет сократить численность муравьёв без применения агрессивных препаратов и снизить риск повторного заражения растений тлёй.

Настой для плодовых деревьев

Летом тля часто появляется на яблонях, грушах и других плодовых культурах. Для борьбы с ней используют концентрированную настойку. Её готовят из двух стаканов апельсиновых корок и 10 литров воды, оставляя раствор настаиваться в течение 5-7 дней.

После завершения цветения деревья опрыскивают полученным настоем. Такой способ позволяет использовать инсектицидные свойства эфирных масел и снизить нагрузку на растения по сравнению с химической обработкой.

Почва, слизни и компост

Апельсиновая кожура подходит и для работы с почвой. Измельчённые корки заделывают в приствольные круги растений, предпочитающих кислую среду, — гортензий и рододендронов. Это помогает поддерживать подходящий уровень кислотности.

Кроме того, кожура используется как приманка для слизней. Из неё готовят кашицу с водой, раскладывают в неглубокой таре на грядках и прикапывают так, чтобы края находились на уровне почвы. В компосте апельсиновые корки ускоряют разложение органики благодаря содержанию сахаров и кислот. При этом специалисты предупреждают: избыточное количество кожуры может перекислить почву и ослабить рост культурных растений, об этом сообщает tmn.aif.ru.