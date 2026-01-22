Вредители исчезают, почва меняется — всё из-за того, что выкидывают в мусор

Апельсиновая кожура, которую чаще всего считают бытовым отходом, в саду может выполнять сразу несколько прикладных функций. Она содержит эфирные масла, фитонциды и органические кислоты, благодаря чему подходит для защиты растений и работы с почвой. Эти свойства давно используются в практике дачников, а специалисты подтверждают их эффективность на конкретных примерах.
Комнатные растения нередко страдают от почвенных мушек, которые активно размножаются во влажном грунте. Их личинки повреждают корневую систему, из-за чего цветы теряют декоративность и замедляют рост. Применение химических средств в домашних условиях подходит не всем.
В качестве альтернативы агрономы рекомендуют использовать свежую апельсиновую кожуру. Её нарезают небольшими кусочками и слегка заглубляют в почву. Эфирные масла отпугивают взрослых насекомых и мешают им откладывать личинки, снижая численность вредителей без дополнительной обработки.
Муравьи на участке часто становятся причиной появления тли, перенося её на плодовые деревья и кустарники. Для борьбы с ними предлагают простой способ на основе апельсиновых корок. Кожуру измельчают, смешивают с водой и полученную массу заливают в муравейник.
Эфирные масла действуют на насекомых токсично, поэтому колония начинает покидать обжитое место. Этот метод позволяет сократить численность муравьёв без применения агрессивных препаратов и снизить риск повторного заражения растений тлёй.
Летом тля часто появляется на яблонях, грушах и других плодовых культурах. Для борьбы с ней используют концентрированную настойку. Её готовят из двух стаканов апельсиновых корок и 10 литров воды, оставляя раствор настаиваться в течение 5-7 дней.
После завершения цветения деревья опрыскивают полученным настоем. Такой способ позволяет использовать инсектицидные свойства эфирных масел и снизить нагрузку на растения по сравнению с химической обработкой.
Апельсиновая кожура подходит и для работы с почвой. Измельчённые корки заделывают в приствольные круги растений, предпочитающих кислую среду, — гортензий и рододендронов. Это помогает поддерживать подходящий уровень кислотности.
Кроме того, кожура используется как приманка для слизней. Из неё готовят кашицу с водой, раскладывают в неглубокой таре на грядках и прикапывают так, чтобы края находились на уровне почвы. В компосте апельсиновые корки ускоряют разложение органики благодаря содержанию сахаров и кислот. При этом специалисты предупреждают: избыточное количество кожуры может перекислить почву и ослабить рост культурных растений, об этом сообщает tmn.aif.ru.
