Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Вредители исчезают, почва меняется — всё из-за того, что выкидывают в мусор

Садоводство

Апельсиновая кожура, которую чаще всего считают бытовым отходом, в саду может выполнять сразу несколько прикладных функций. Она содержит эфирные масла, фитонциды и органические кислоты, благодаря чему подходит для защиты растений и работы с почвой. Эти свойства давно используются в практике дачников, а специалисты подтверждают их эффективность на конкретных примерах.

Апельсин
Фото: https://pixabay.com by outsideclick is licensed under Free
Апельсин

Натуральная защита комнатных растений

Комнатные растения нередко страдают от почвенных мушек, которые активно размножаются во влажном грунте. Их личинки повреждают корневую систему, из-за чего цветы теряют декоративность и замедляют рост. Применение химических средств в домашних условиях подходит не всем.

В качестве альтернативы агрономы рекомендуют использовать свежую апельсиновую кожуру. Её нарезают небольшими кусочками и слегка заглубляют в почву. Эфирные масла отпугивают взрослых насекомых и мешают им откладывать личинки, снижая численность вредителей без дополнительной обработки.

Муравьи и тля: один источник проблемы

Муравьи на участке часто становятся причиной появления тли, перенося её на плодовые деревья и кустарники. Для борьбы с ними предлагают простой способ на основе апельсиновых корок. Кожуру измельчают, смешивают с водой и полученную массу заливают в муравейник.

Эфирные масла действуют на насекомых токсично, поэтому колония начинает покидать обжитое место. Этот метод позволяет сократить численность муравьёв без применения агрессивных препаратов и снизить риск повторного заражения растений тлёй.

Настой для плодовых деревьев

Летом тля часто появляется на яблонях, грушах и других плодовых культурах. Для борьбы с ней используют концентрированную настойку. Её готовят из двух стаканов апельсиновых корок и 10 литров воды, оставляя раствор настаиваться в течение 5-7 дней.

После завершения цветения деревья опрыскивают полученным настоем. Такой способ позволяет использовать инсектицидные свойства эфирных масел и снизить нагрузку на растения по сравнению с химической обработкой.

Почва, слизни и компост

Апельсиновая кожура подходит и для работы с почвой. Измельчённые корки заделывают в приствольные круги растений, предпочитающих кислую среду, — гортензий и рододендронов. Это помогает поддерживать подходящий уровень кислотности.

Кроме того, кожура используется как приманка для слизней. Из неё готовят кашицу с водой, раскладывают в неглубокой таре на грядках и прикапывают так, чтобы края находились на уровне почвы. В компосте апельсиновые корки ускоряют разложение органики благодаря содержанию сахаров и кислот. При этом специалисты предупреждают: избыточное количество кожуры может перекислить почву и ослабить рост культурных растений, об этом сообщает tmn.aif.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы удобрение садоводство
Новости Все >
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сильный рубль — временный мираж: параметры бюджета ведут доллар к росту
Геном из эпохи пирамид заговорил: вскрытый саркофаг перевернул версию происхождения
Серебряная подсказка о Вселенной: древний кубок оказался немым рассказом о мире
Карманные динозавры из Африки: в океанариуме выращивают существ с рогами трицератопса
Рыба, которую раньше брали килограммами, теперь кусается: что происходит с ценами
Сейчас читают
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Садоводство, цветоводство
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Томаты Алсу формируют плоды массой до 800 г
Садоводство, цветоводство
Томаты Алсу формируют плоды массой до 800 г
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Последние материалы
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Волосы чистые, а проблемы растут: привычка мыть голову может играть против вас
Ездите аккуратно, а ремонт всё ближе: привычки за рулём, которые медленно её убивают
Даже на маленькой кухне есть слепые зоны: места, где спрятаны лишние сантиметры
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Ипотека остудила рынок, но интерьер решает всё: как жильё внезапно становится дороже
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сильный рубль — временный мираж: параметры бюджета ведут доллар к росту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.