Минимум усилий — максимум красок: растения, которые прощают все ошибки новичков

Начинать дачную жизнь хочется без разочарований — чтобы семена взошли, цветы быстро зацвели и не требовали постоянного внимания. Для этого не нужны редкие сорта и сложная агротехника: достаточно правильно выбрать растения. Есть однолетние цветы, которые дают результат уже через пару месяцев и спокойно прощают ошибки новичков.
Однолетники проходят весь цикл за один сезон: посев, рост, цветение и завершение вегетации. Это удобно для тех, кто только осваивает участок и хочет увидеть результат здесь и сейчас.
Такие цветы не требуют сложной подготовки почвы, хорошо всходят даже при прямом посеве в грунт и быстро формируют бутоны. Кроме того, они позволяют каждый год менять облик клумбы и экспериментировать без риска.
Календула, или ноготки, — один из самых благодарных вариантов для начинающих. Ее семена можно сеять прямо в открытый грунт, а всходы появляются быстро и дружно.
Растение не боится прохлады, спокойно переносит засуху и цветет с начала лета до осени. Дополнительный плюс — календула отпугивает некоторых вредителей и часто используется в смешанных посадках рядом с овощами.
Бархатцы по праву считаются "цветами для ленивых". Они устойчивы к перепадам температуры, редко болеют и продолжают цвести до самых заморозков.
Сорта отличаются по высоте и форме, а цветовая гамма включает желтые, оранжевые и красные оттенки. Бархатцы хорошо подходят для бордюров, клумб и контейнеров.
Цинния выглядит так, будто требует особого внимания, но на практике она довольно неприхотлива. При посеве в прогретую почву растение быстро развивается и зацветает крупными, плотными соцветиями.
Цинния любит солнце и умеренный полив. Даже при минимальном уходе она сохраняет декоративность до конца сезона и отлично подходит для срезки.
Космея — находка для тех, у кого бедная или неидеальная почва. Она хорошо растет даже там, где другие цветы выглядят слабо.
Ажурная листва и нежные цветы создают ощущение легкости и объема. Космея быстро набирает высоту и зацветает уже через 2-2,5 месяца после посева. Об этом сообщает NEWS.RU.
Настурция ценится за выразительные цветы, напоминающие граммофоны. Она хорошо подходит для клумб, подвесных кашпо и оформления краев грядок.
Растение не любит переизбытка удобрений, поэтому отлично чувствует себя на обычной садовой земле. Цветение начинается рано и продолжается все лето.
Когда ждать цветения после посева?
Обычно через 2-2,5 месяца.
Нужно ли подкармливать такие цветы?
Чаще всего достаточно обычной садовой почвы.
Можно ли сеять их каждый год на одном месте?
Да, большинство однолетников это хорошо переносят.
