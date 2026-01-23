Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимний старт — летний фейерверк: цветы, которые лучше всего растут при раннем посеве

Считается, что в разгар зимы саду лучше "спать", а любые посадки — пустая трата времени. Именно поэтому английские садоводы традиционно избегают январских и ранних посадок. Но этот подход все чаще ставят под сомнение: опыт показывает, что некоторые цветы, посаженные заранее, дают более мощный старт и роскошное летнее цветение. Об этом сообщает ouest-france.

Эхинацея
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Почему англичане не спешат с посадками зимой

Классическая британская садовая школа опирается на осторожность. Влажный климат, риск возвратных заморозков и тяжелые почвы делают январь неблагоприятным месяцем для активных работ. Поэтому садоводы предпочитают ждать весны, считая ранние посадки неоправданным риском.

Однако этот подход не учитывает современные методы — укрытия, контейнеры, рассадные ящики и адаптированные сорта. В более мягких климатических условиях или при минимальной защите многие растения отлично приживаются уже в конце зимы.

Летние многолетники, которым ранний старт только на пользу

Многолетние цветы особенно выигрывают от ранней посадки. Они успевают нарастить корневую систему и быстрее трогаются в рост весной.

Эхинацея ценится за крупные цветы с выразительной серединой и устойчивость к засухе. Посаженная в феврале в дренированную почву на солнечном месте, она зацветает уже в начале лета и остается декоративной до осени.

Рудбекия привлекает яркими желтыми лепестками и темной сердцевиной. Этот выносливый многолетник легко выращивать, он подходит как для клумб, так и для контейнеров, обеспечивая продолжительное цветение.

Гаура отличается легкостью и воздушным силуэтом. Ранняя посадка помогает ей глубже укорениться, благодаря чему растение спокойно переносит летнюю жару и радует цветами с июня.

Однолетники, которые стоит посеять заранее

Однолетние цветы дают возможность каждый год менять облик сада. При раннем посеве под укрытием они зацветают значительно раньше.

Циннии — настоящий фейерверк красок. Их высевают в феврале в горшочки, а после заморозков переносят в открытый грунт. Цветение продолжается до осени.

Космос ценят за нежные цветы и ажурную листву. Посев под укрытием позволяет получить крепкую рассаду, которая быстро адаптируется в саду и цветет без перерывов.

Бархатцы отличаются выносливостью и простотой. В регионах с мягкой зимой их можно сеять прямо в грунт уже в конце зимы, получая раннее и обильное цветение.

Вьющиеся растения для объема и вертикали

Лианы помогают добавить саду глубину и визуальный интерес.

Настурция легко выращивается, быстро разрастается и радует яркими цветами, которые к тому же съедобны. Ранний посев ускоряет цветение.

Душистый горошек ценят за аромат и богатую палитру оттенков. Посеянный в феврале, он раньше начинает цвести и дольше украшает шпалеры и беседки.

Черноглазая Сюзанна отличается экзотичным видом и активным ростом. Под укрытием она хорошо развивается еще до наступления устойчивого тепла.

Луковичные культуры для эффектных клумб

Летние луковицы особенно благодарны за раннюю посадку.

Георгины при раннем старте формируют мощные кусты и обильные соцветия. Клубни высаживают в питательную, рыхлую почву, защищая от холода.

Гладиолусы ценят за вертикальные цветоносы и богатую цветовую гамму. Посадка в феврале позволяет получить более раннее и поэтапное цветение.

Советы по ранней посадке

  1. Используйте контейнеры или рассадные ящики.

  2. Обеспечьте дренаж и легкую почву.

  3. Защищайте посадки от заморозков.

  4. Постепенно закаляйте растения перед высадкой в грунт.

Популярные вопросы о зимних и ранних посадках

Можно ли сажать цветы в январе?
Да, если использовать укрытия и подходящие сорта.

Почему англичане избегают этого?
Из-за влажного климата и риска заморозков.

Подходит ли этот подход для России?
Во многих регионах — да, особенно при рассадном способе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
