Клумба как из журнала: необычные тюльпаны стали главным украшением сада

Тюльпаны давно перестали быть просто "красными весенними цветами". Современные сорта удивляют формами, текстурами и оттенками так, что их легко спутать с пионами, экзотическими орхидеями или фантастическими растениями. Если хочется весеннюю клумбу, которой не будет ни у кого из соседей, стоит обратить внимание на самые необычные тюльпаны.
В природе насчитывается более 80 видов тюльпанов, а селекционеры создали свыше 1800 садовых форм. Среди них есть карликовые и гигантские, густомахровые и игольчато-бахромчатые, зелёные, почти чёрные и многоцветные. Главное их преимущество — это всё те же тюльпаны, привычные в уходе, но с эффектом "вау".
В отличие от капризных экзотов, необычные сорта хорошо растут в открытом грунте, подходят для клумб, бордюров, контейнеров и срезки, а также для выгонки.
Среди действительно редких и эффектных сортов садоводы чаще всего выделяют несколько направлений.
Необычные сорта особенно выигрышно выглядят в смешанных цветниках, на переднем плане клумб и в контейнерах у дома. Карликовые формы подходят для альпинариев и бордюров, а высокие — для срезки и центральных посадок.
Большинство этих тюльпанов предпочитает солнечные участки, хорошо дренированную почву и защищённые от сильного ветра места. Некоторые махровые сорта нуждаются в подвязке из-за тяжёлых бутонов.
Классические сорта просты и универсальны, но теряются на фоне современного ассортимента.
Необычные тюльпаны создают эффект дизайнерского сада, при этом не требуют принципиально другого ухода. Разница — прежде всего в декоративности и визуальном впечатлении.
Да, большинство сортов не требует сложного ухода.
Да, особенно карликовые, махровые и зеленоцветные сорта.
Желательно раз в 2-3 года, чтобы сохранить декоративность цветения.
