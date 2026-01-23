Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Клумба как из журнала: необычные тюльпаны стали главным украшением сада

Садоводство

Тюльпаны давно перестали быть просто "красными весенними цветами". Современные сорта удивляют формами, текстурами и оттенками так, что их легко спутать с пионами, экзотическими орхидеями или фантастическими растениями. Если хочется весеннюю клумбу, которой не будет ни у кого из соседей, стоит обратить внимание на самые необычные тюльпаны.

Необычный сорт тюльпана
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Необычный сорт тюльпана

Почему необычные тюльпаны — находка для сада

В природе насчитывается более 80 видов тюльпанов, а селекционеры создали свыше 1800 садовых форм. Среди них есть карликовые и гигантские, густомахровые и игольчато-бахромчатые, зелёные, почти чёрные и многоцветные. Главное их преимущество — это всё те же тюльпаны, привычные в уходе, но с эффектом "вау".

В отличие от капризных экзотов, необычные сорта хорошо растут в открытом грунте, подходят для клумб, бордюров, контейнеров и срезки, а также для выгонки.

Самые необычные сорта тюльпанов

Среди действительно редких и эффектных сортов садоводы чаще всего выделяют несколько направлений.

  1. Махровые и пионовидные сорта, такие как Brooklyn, Ice Cream и Chato, поражают многоярусными бутонами. Они напоминают пионы или розы, долго держат форму и эффектно смотрятся в срезке.
  2. Попугайные тюльпаны, включая Destiny, Flaming Parrot и White Rebel, выделяются резными, волнистыми лепестками и контрастными окрасками. Эти сорта выглядят экзотично и становятся главным акцентом клумбы.
  3. Зеленоцветные сорта — Esperanto, Hollywood и China Town — ценятся за необычное сочетание зелёных лепестков с розовыми, красными или белыми оттенками. Они редки и сразу привлекают внимание.
  4. Бахромчатые тюльпаны, такие как Blue Heron и Sensual Touch, выглядят так, будто покрыты инеем. Их лепестки украшены тончайшей игольчатой каймой.
  5. Любителям редких оттенков подойдут Paul Scherer с почти чёрными бутонами и Burgundy с насыщенным винным цветом. Эти сорта отлично работают в контрастных композициях.

Где такие тюльпаны смотрятся лучше всего

Необычные сорта особенно выигрышно выглядят в смешанных цветниках, на переднем плане клумб и в контейнерах у дома. Карликовые формы подходят для альпинариев и бордюров, а высокие — для срезки и центральных посадок.

Большинство этих тюльпанов предпочитает солнечные участки, хорошо дренированную почву и защищённые от сильного ветра места. Некоторые махровые сорта нуждаются в подвязке из-за тяжёлых бутонов.

Сравнение: классические и необычные тюльпаны

Классические сорта просты и универсальны, но теряются на фоне современного ассортимента.
Необычные тюльпаны создают эффект дизайнерского сада, при этом не требуют принципиально другого ухода. Разница — прежде всего в декоративности и визуальном впечатлении. Об этом сообщает "Антонов сад".

Советы по выращиванию

  1. Выбирайте солнечное место с рыхлой, дренированной почвой.
  2. Сажайте луковицы осенью на глубину 10-15 см.
  3. Подкармливайте весной комплексными удобрениями для луковичных.
  4. Удаляйте отцветшие бутоны, не срезая листья.
  5. Высокие махровые сорта при необходимости подвязывайте.

Популярные вопросы

Подходят ли они для начинающих садоводов?

Да, большинство сортов не требует сложного ухода.

Можно ли выращивать такие тюльпаны в контейнерах?

Да, особенно карликовые, махровые и зеленоцветные сорта.

Нужно ли выкапывать луковицы каждый год?

Желательно раз в 2-3 года, чтобы сохранить декоративность цветения.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
