Январь кажется мёртвым сезоном, но именно сейчас клубника решает судьбу урожая

Садоводство

Клубника ассоциируется с летом, солнцем и сладким вкусом, но залог хорошего урожая закладывается задолго до тепла. Один из самых недооценённых периодов ухода за этой культурой — январь, когда растения ещё находятся в состоянии покоя. Именно сейчас можно повлиять на размер ягод, их вкус и общее состояние кустов, об этом сообщает издание Ouest-France.

Клубника
Фото: creativecommons.org by Anton Darius is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Почему январь важен для будущего урожая клубники

Вопреки распространённому мнению, клубника требует внимания не только весной. Зимний период — время подготовки, когда можно помочь растениям восстановиться после холодов и без стресса войти в фазу активного роста. Своевременные действия в январе позволяют снизить риск болезней, улучшить питание и продлить срок жизни посадок, особенно если учитывать принципы зимнего ухода за клубникой.

Очистка и подготовка клубничных кустов

За зиму на грядках скапливаются сухие листья, повреждённые стебли и сорняки. Всё это мешает воздухообмену и может стать источником инфекций.

Удалите сухие и больные листья, не затрагивая молодые розетки. Аккуратно прополите почву вручную, стараясь не повредить корневую систему. Лёгкое рыхление верхнего слоя садовым инвентарём поможет почве "дышать" и улучшит доступ влаги и кислорода.

Важно не переусердствовать: слишком сильная обрезка или активное вмешательство в корни зимой ослабляет растение. При правильном уходе один куст клубники способен стабильно плодоносить в течение трёх-четырёх лет.

Подкормка для крупных и сладких ягод

После зимы клубника особенно нуждается в питательных веществах. Плодородная, хорошо сбалансированная почва напрямую влияет на размер и вкус ягод.

В конце января можно внести перепревший компост слоем около двух сантиметров вокруг кустов. Подойдёт и хорошо выдержанный навоз, который мягко обогащает грунт. Древесная зола ценится за высокое содержание калия — элемента, отвечающего за цветение и формирование плодов. Также допустимы натуральные удобрения с фосфором и калием, такие как костная мука или минеральные порошки природного происхождения.

Избыток азота нежелателен: он стимулирует рост листьев, но снижает будущую урожайность. Для улучшения дренажа полезно добавить немного песка или лёгкого почвенного субстрата, так как клубника плохо переносит застой влаги.

Обновление старых посадок

Если кусты клубники из года в год дают всё меньше ягод, причина может быть в их возрасте. Эта культура не отличается долгожительством, и после трёх лет активного плодоношения её продуктивность заметно снижается.

Январь подходит для пересадки растений в горшки или для деления разросшихся кустов в открытом грунте. Обновление посадок позволяет омолодить грядки и сохранить стабильный урожай без потери качества ягод, особенно при учёте соседей для клубники, влияющих на здоровье кустов.

Сравнение ухода за молодой и взрослой клубникой

Молодые посадки быстрее реагируют на подкормки и формируют мощную корневую систему, но требуют более аккуратного обращения зимой. Взрослые кусты менее чувствительны к погоде, однако чаще нуждаются в обновлении и санитарной очистке. При правильном балансе между уходом и омоложением можно добиться равномерного плодоношения на протяжении нескольких сезонов.

Советы по уходу за клубникой шаг за шагом

  1. Осмотрите грядки и удалите всё сухое и повреждённое.

  2. Проведите ручную прополку без использования агрессивных инструментов.

  3. Лёгко разрыхлите почву для улучшения аэрации.

  4. Внесите органические удобрения с упором на калий и фосфор.

  5. Проверьте дренаж и при необходимости улучшите его.

Популярные вопросы о зимнем уходе за клубникой

Можно ли подкармливать клубнику зимой?

Да, но только мягкими органическими удобрениями без избытка азота.

Стоит ли пересаживать клубнику в январе?

Если кусты старые или ослабленные, январь подходит для аккуратной пересадки или деления.

Что лучше для урожая: весенний или зимний уход?

Зимний уход создаёт основу, а весенний закрепляет результат. Наилучший эффект даёт их сочетание.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
