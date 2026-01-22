Январь кажется мёртвым сезоном, но именно сейчас клубника решает судьбу урожая

Клубника ассоциируется с летом, солнцем и сладким вкусом, но залог хорошего урожая закладывается задолго до тепла. Один из самых недооценённых периодов ухода за этой культурой — январь, когда растения ещё находятся в состоянии покоя. Именно сейчас можно повлиять на размер ягод, их вкус и общее состояние кустов, об этом сообщает издание Ouest-France.
Вопреки распространённому мнению, клубника требует внимания не только весной. Зимний период — время подготовки, когда можно помочь растениям восстановиться после холодов и без стресса войти в фазу активного роста. Своевременные действия в январе позволяют снизить риск болезней, улучшить питание и продлить срок жизни посадок, особенно если учитывать принципы зимнего ухода за клубникой.
За зиму на грядках скапливаются сухие листья, повреждённые стебли и сорняки. Всё это мешает воздухообмену и может стать источником инфекций.
Удалите сухие и больные листья, не затрагивая молодые розетки. Аккуратно прополите почву вручную, стараясь не повредить корневую систему. Лёгкое рыхление верхнего слоя садовым инвентарём поможет почве "дышать" и улучшит доступ влаги и кислорода.
Важно не переусердствовать: слишком сильная обрезка или активное вмешательство в корни зимой ослабляет растение. При правильном уходе один куст клубники способен стабильно плодоносить в течение трёх-четырёх лет.
После зимы клубника особенно нуждается в питательных веществах. Плодородная, хорошо сбалансированная почва напрямую влияет на размер и вкус ягод.
В конце января можно внести перепревший компост слоем около двух сантиметров вокруг кустов. Подойдёт и хорошо выдержанный навоз, который мягко обогащает грунт. Древесная зола ценится за высокое содержание калия — элемента, отвечающего за цветение и формирование плодов. Также допустимы натуральные удобрения с фосфором и калием, такие как костная мука или минеральные порошки природного происхождения.
Избыток азота нежелателен: он стимулирует рост листьев, но снижает будущую урожайность. Для улучшения дренажа полезно добавить немного песка или лёгкого почвенного субстрата, так как клубника плохо переносит застой влаги.
Если кусты клубники из года в год дают всё меньше ягод, причина может быть в их возрасте. Эта культура не отличается долгожительством, и после трёх лет активного плодоношения её продуктивность заметно снижается.
Январь подходит для пересадки растений в горшки или для деления разросшихся кустов в открытом грунте. Обновление посадок позволяет омолодить грядки и сохранить стабильный урожай без потери качества ягод, особенно при учёте соседей для клубники, влияющих на здоровье кустов.
Молодые посадки быстрее реагируют на подкормки и формируют мощную корневую систему, но требуют более аккуратного обращения зимой. Взрослые кусты менее чувствительны к погоде, однако чаще нуждаются в обновлении и санитарной очистке. При правильном балансе между уходом и омоложением можно добиться равномерного плодоношения на протяжении нескольких сезонов.
Осмотрите грядки и удалите всё сухое и повреждённое.
Проведите ручную прополку без использования агрессивных инструментов.
Лёгко разрыхлите почву для улучшения аэрации.
Внесите органические удобрения с упором на калий и фосфор.
Проверьте дренаж и при необходимости улучшите его.
Да, но только мягкими органическими удобрениями без избытка азота.
Если кусты старые или ослабленные, январь подходит для аккуратной пересадки или деления.
Зимний уход создаёт основу, а весенний закрепляет результат. Наилучший эффект даёт их сочетание.
