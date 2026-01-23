Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Свёкла как с картинки: без колец, тёмная и сладкая — сорт решает всё

Садоводство

Белые кольца и жёсткая сердцевина в свёкле способны испортить даже самый удачный салат. Эта проблема знакома многим огородникам, но она решаема. Всё зависит не только от ухода, но и от правильного выбора сорта.

Сочные корнеплоды свеклы
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Сочные корнеплоды свеклы

Почему в свёкле появляются светлые кольца

Свёкла формирует корнеплод слоями, и при резких изменениях условий роста эти слои становятся заметными. Засуха, затем обильный полив, перепады температуры или слишком поздняя уборка приводят к появлению светлых колец и огрубению мякоти.
Однако разные сорта реагируют на стресс по-разному. Старые и неулучшенные формы склонны к кольцеванию, тогда как современные сорта и гибриды изначально выведены с расчётом на однородную структуру мякоти.

На что обращать внимание при выборе сорта

Качественная столовая свёкла имеет равномерно окрашенную мякоть насыщенного бордового цвета без прожилок и "деревянной" сердцевины. Она должна быть сочной, сладкой и сохранять вкус после варки или запекания.
Дополнительный плюс — устойчивость к засухе, болезням и растрескиванию. Такие сорта прощают ошибки в уходе и дают стабильный урожай даже в сложный сезон.

Проверенные сорта без колец

Среди надёжных вариантов огородники чаще всего выделяют несколько сортов и гибридов. Детройт ценят за классический вкус, высокую сахаристость и почти полное отсутствие колец даже при поздней уборке. Пабло F1 считается "эталоном" по однородности мякоти и устойчивости к стрессам.
Мулатка отличается очень сочной, тёмной мякотью и хорошо переносит жару. Египетская плоская остаётся популярной за раннеспелость и стабильность даже на тяжёлых почвах. Цилиндра удобна для нарезки и заготовок благодаря вытянутой форме и мягкой текстуре. Также хорошо зарекомендовали себя Рондо, Кардинал, Боро F1 и Кросби — они дают сладкие корнеплоды без выраженных колец и хорошо хранятся.

Сравнение: устойчивые сорта и обычная свёкла

Обычные сорта быстро реагируют на малейшие ошибки — кольца появляются уже после кратковременной засухи.
Устойчивые сорта и гибриды сохраняют однородную мякоть даже при нестабильном поливе и перепадах погоды, что делает их более надёжными для дачного огорода. Об этом сообщает "Ботаничка".

Советы по выращиванию

  1. Сейте свёклу в прогретую почву и не загущайте посадки.
  2. Поливайте регулярно, не допуская пересыхания и застоя воды.
  3. Не злоупотребляйте азотом — делайте упор на калий и фосфор.
  4. Убирайте урожай вовремя, не передерживая корнеплоды в земле.

Популярные вопросы

Можно ли полностью избежать колец?

Да, если выбрать устойчивый сорт и соблюдать регулярный полив.

Какие сорта подойдут для хранения до весны?

Пабло F1, Рондо, Кардинал и Боро F1 хорошо сохраняют вкус и сочность.

Что важнее — сорт или уход?

Сорт даёт основу результата, а правильный уход закрепляет его.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
