Ирина Кудряшова

Там, где всё чахло, вырос сад: особенные лианы растут без солнца и ухода

Садоводство

Северная сторона участка часто считается самой проблемной для озеленения. Там мало солнца, почва дольше остаётся влажной, а большинство декоративных растений теряет форму или вовсе не приживается. Однако существуют лианы, которые превращают тень в преимущество и создают эффектный вертикальный сад без сложного ухода. Об этом сообщает NEWS. ru.

Шишки хмеля
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Почему тень — не приговор для вертикального сада

Отсутствие прямого солнца не означает, что забор или стена дома должны оставаться пустыми. Теневыносливые лианы эволюционно приспособлены к таким условиям: в природе они растут под пологом леса, цепляясь за стволы деревьев и каменистые склоны.

Именно поэтому такие растения отлично подходят для северных фасадов, участков у глухих заборов и мест, где другие цветы быстро чахнут.

Плющ (хедера): вечнозелёная классика для тени

Плющ по праву считается одним из лучших вариантов для затенённых участков. Это многолетняя лиана с плотными глянцевыми листьями, которая сохраняет декоративность круглый год. Хедера образует густую зелёную стену и способна за несколько сезонов полностью закрыть большую вертикальную поверхность.

Плющ цепляется за стены и заборы с помощью воздушных корней и не требует сложных опор. Он хорошо переносит тень, прохладу и умеренную влажность, что делает его идеальным решением для северной стороны дома.

Хмель: быстро и без капризов

Ещё один надёжный вариант — хмель. Эта лиана отличается быстрым ростом и удивительной неприхотливостью. За один сезон хмель способен сформировать плотную зелёную массу, которая создаёт ощущение живой стены.

В конце лета растение дополнительно украшает участок характерными шишковидными соцветиями. Хмель морозостоек, хорошо растёт даже на бедных почвах и не требует частых подкормок, что особенно удобно для дачников.

Девичий виноград: эффектный финал сезона

Для тех, кто ценит яркие краски осени, подойдёт девичий виноград. Он спокойно переносит тень и активно разрастается, формируя плотное озеленение. Главная особенность этой лианы — осеннее преображение.

С наступлением холодов листья окрашиваются в насыщенные багряные и пурпурные оттенки, превращая стену или забор в настоящий цветовой акцент сада.

Где лианы чувствуют себя лучше всего

Все перечисленные растения предпочитают участки без палящего солнца. Им подойдут северные и северо-восточные стороны, зоны у хозяйственных построек и заборов. Почва может быть средней плодородности, главное — без застоя воды.

После укоренения лианы практически не требуют внимания. Они хорошо справляются с перепадами температуры и подходят даже для регионов с холодными зимами.

Сравнение: лианы для тени и солнцелюбивые растения

Солнцелюбивые культуры быстро теряют декоративность в тени и часто болеют.
Теневыносливые лианы, напротив, развиваются именно там, где нет прямых лучей, формируя густую зелёную массу и закрывая проблемные зоны участка.

Популярные вопросы

Можно ли выращивать плющ у стены дома?

Да, он подходит для стен и заборов, если поверхность не боится контакта с корнями.

Насколько быстро растёт хмель?

За сезон он способен закрыть значительную площадь.

Нужен ли девичьему винограду солнечный свет?

Нет, он хорошо развивается и в полутени, и в тени.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад цветы огород растения
