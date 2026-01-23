Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада

Садоводство

Не каждый участок радует идеальной почвой и обилием солнца, но и в таких условиях можно создать эффектный садовый пейзаж. В 2026 году всё больше дачников обращают внимание на растения, способные превращать сложные зоны в декоративные пространства. Один из таких вариантов формирует плотные зелёные ковры и выглядит как живое полотно.

Мшанка
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мшанка

Почему мшанка шиловидная становится фаворитом садоводов

Мшанка шиловидная давно ценится как надёжный почвопокровник для мест, где другие культуры не приживаются. Она быстро закрывает оголённые участки, щели между камнями и плитами, создавая цельную зелёную поверхность. Для занятых владельцев дач это особенно удобно, так как растение не требует постоянного ухода и сохраняет декоративность весь сезон.

При правильной посадке мшанка помогает формировать объёмные композиции. Её используют на склонах, в рокариях, возле подпорных стенок и на участках с неровным рельефом, где важно подчеркнуть естественный характер ландшафта и избежать проблем с мхом на участке.

Как выглядит растение и чем оно привлекает

Мшанка образует мягкие, слегка неровные подушечки высотой всего несколько сантиметров. Ползучие побеги быстро разрастаются, из-за чего поверхность напоминает изумрудный мох. Листья тонкие, игольчатые, долго сохраняют насыщенный цвет и аккуратный вид.

В период цветения на зелёном фоне появляются мелкие белые цветки звёздчатой формы. Они напоминают миниатюрную гвоздику и придают посадкам дополнительную выразительность. Цветение обычно приходится на конец весны и начало лета, а сроки зависят от региона. В это время растение источает лёгкий медовый аромат.

Условия посадки и требования к почве

Лучше всего мшанка развивается на тёплых, хорошо освещённых местах, однако способна расти и в тени. В затенённых зонах цветение будет скромнее, но плотный зелёный ковёр сохранится. Культура плохо переносит продолжительную жару, поэтому в южных регионах её выращивают с осторожностью.

Почва подойдёт нейтральная или слабокислая, со средней плодородностью. На песчано-гравийных участках ковёр получается менее плотным, поэтому грунт часто улучшают добавлением органики и приёмами вроде мульчирования хвоей.

Способы размножения и скорость разрастания

Мшанка легко размножается семенами и делением кустов. Семена доступны по цене и быстро всходят, их высевают с мая по август. На ранних этапах важно удалять сорняки, чтобы они не мешали сеянцам.

Деление считается самым быстрым способом получить декоративный результат. Кусты аккуратно подрезают и делят на фрагменты примерно 10x10 см, которые высаживают на новое место. Для плотного ковра на квадратный метр обычно размещают до двух десятков делёнок, и уже через короткое время участок приобретает законченный вид.

Уход без лишних хлопот

Шиловидная мшанка не требует сложных процедур. Полив нужен лишь в периоды длительной засухи, при этом важно избегать застоя воды. В контейнерах растение поливают чаще и размещают в местах, защищённых от прямого солнца и сквозняков.

Плюсы и минусы мшанки шиловидной

Этот почвопокровник выбирают за сочетание декоративности и простоты. Он быстро закрывает почву, подавляет рост сорняков и подходит для тенистых зон. К ограничениям относят слабую устойчивость к жаркому климату и чувствительность к переувлажнению. Об этом сообщает издание Хибины.

Советы по выращиванию 

  1. Выберите участок с рассеянным светом или лёгкой тенью.
  2. Подготовьте почву, добавив торф при необходимости.
  3. Высаживайте делёнки плотными группами для быстрого эффекта.
  4. Поливайте умеренно, только при отсутствии дождей.

Популярные вопросы о мшанке шиловидной

Подходит ли растение для тенистого сада?

Да, мшанка хорошо растёт в тени, сохраняя декоративный вид, хотя цветёт менее обильно.

Можно ли заменить ею газон?

В декоративных зонах — да, особенно там, где обычный газон плохо растёт.

Как быстро формируется ковёр?

При делении кустов плотное покрытие образуется уже за один сезон.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача огород растения садоводство
Новости Все >
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сейчас читают
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Садоводство, цветоводство
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Последние материалы
Зима — лучшее время для удачного урожая: план участка, который меняет весь сезон
Экономно, быстро, сытно: запеканка, которая выручает даже в самый голодный вечер
Европа ударила по украинской металлургии
Верхняя одежда стала главным героем: как в 2026 обновляют пальто без шопинга
Мылись — и стали здоровее: странная привычка животных работает лучше лекарств
Неочевидное направление выходного дня: город, где Россия ощущается по-настоящему
Привычный старт дня скрывает сбой: организм запускается как аварийная система
Бюджетно, быстро и вкусно: куриная печень в сметане получается удивительно нежной
Куст без проплешин и море цветов: секрет ампельного карантуса кроется в зимнем уходе
Человек оказался хуже климата: трагические примеры исчезнувших с лица Земли животных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.