Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду

Садоводство

Вместо привычных однолетников всё больше дачников ищут цветы, которые способны удивлять годами. Один из таких вариантов давно используют в европейских садах, но в России он только набирает популярность. Речь идёт о растении с выразительными соцветиями и запоминающимся ароматом, которое легко становится центром композиции.

Ранункулюс
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Ранункулюс

Почему ранункулюс всё чаще выбирают для сада

Ранункулюс, известный также как лютик азиатский, ценят за декоративность и разнообразие форм. Его крупные цветки внешне напоминают пионы или розы и сохраняют привлекательность несколько месяцев подряд. При грамотном уходе растение раскрывается постепенно, благодаря чему клумба долго остаётся яркой.

Биолог и садовод Ирина Сушилова обращает внимание, что этот многолетник особенно хорошо чувствует себя на солнечных участках, защищённых от сквозняков. Лёгкая возвышенность или приподнятая клумба помогают избежать застоя воды и снизить риск загнивания корней — особенно в регионах с влажным климатом, где ценятся раннецветущие растения для сада. Для ранункулюса важно сочетание света, дренажа и умеренного полива. Тогда растение полностью раскрывает свой потенциал…

Подготовка почвы и условия посадки

Почва играет ключевую роль в развитии растения. Ранункулюс предпочитает рыхлый, плодородный грунт с хорошей водопроницаемостью. Перед посадкой рекомендуется добавить компост или перепревший перегной, а также немного песка для улучшения дренажа.

Регулярные подкормки комплексными удобрениями для цветущих культур поддерживают интенсивность окраски и способствуют образованию новых бутонов. Особенно это важно в период активного роста, когда формируется не только внешний вид растения, но и его устойчивость к перепадам погоды.

Разнообразие сортов и сочетания в саду

Выбор сортов ранункулюса позволяет экспериментировать с дизайном клумб. Существуют как нежные пастельные оттенки, так и насыщенные яркие цвета. Махровые разновидности часто используют в парадных цветниках и миксбордерах, где важны форма и плотность цветка.

Растение гармонично смотрится рядом с розами, пионами и дельфиниумами. Аромат цветущих посадок усиливается в тёплые дни и перекликается с тем, как аромат жасмина влияет на атмосферу сада, создавая ощущение уюта и завершённости композиции.

Сравнение ранункулюса и петунии

Петуния остаётся популярным выбором, но ранункулюс выигрывает по нескольким параметрам. Он относится к многолетникам и не требует ежегодной пересадки. Цветки у него крупнее и выразительнее, а декоративность сохраняется дольше. При этом уход более требователен к почве и поливу, что важно учитывать при выборе. Об этом сообщает "Мой загородный мир".

Плюсы и минусы выращивания ранункулюса

Этот цветок ценят за внешний вид и универсальность, но у него есть свои особенности. Перед посадкой стоит оценить все стороны.

К плюсам относится:

  • продолжительное цветение,
  • разнообразие сортов,
  •  эффектный внешний вид клумб,
  • растение подходит для срезки,
  • долго сохраняет свежесть в букетах.

К минусам можно отнести:

  • чувствительность к переувлажнению,
  • необходимость укрытия в холодных регионах.

Советы по уходу за ранункулюсом 

  1. Выберите солнечное место без застоя воды.
  2. Подготовьте рыхлую почву с добавлением компоста и дренажа.
  3. Поливайте умеренно, увеличивая частоту только в жару.
  4. Регулярно удаляйте увядшие цветки для стимуляции новых бутонов.

Популярные вопросы о ранункулюсе

Как выбрать подходящий сорт для сада?

Ориентируйтесь на климат региона и желаемый оттенок. Для открытого грунта лучше подходят устойчивые махровые сорта.

Сколько стоит посадочный материал?

Цена клубней зависит от сорта и производителя, но обычно сопоставима с другими декоративными многолетниками.

Что лучше для клумбы — ранункулюс или петуния?

Если важна долговечность и выразительность, ранункулюс станет более интересным решением при условии правильного ухода.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сильный рубль — временный мираж: параметры бюджета ведут доллар к росту
Сейчас читают
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Садоводство, цветоводство
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Садоводство, цветоводство
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Последние материалы
Зима ещё спит, а урожай уже стартовал: что стоит посеять на подоконнике в январе
Ресницы без туши, но с кукольным эффектом: этот приём меняет взгляд за 10 секунд
Три буквы на панели спасают жизнь: пока водитель сомневается, машина действует
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Все жмут сильнее — и стоят дольше: что на самом деле запускает дорожный коллапс
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
До космонавтов ближе, чем до людей: место на Земле, где цивилизация исчезает
Вредители исчезают, почва меняется — всё из-за того, что выкидывают в мусор
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.