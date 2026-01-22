Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Зимняя спячка сада отменяется: эта мелочь из кухни заряжает почву на урожай

Садоводство

Зима — не повод оставлять садовую почву без внимания, даже если грядки пустуют. Опытные огородники уверены: именно в холодные месяцы закладывается основа будущего урожая. Январская подкормка помогает почве накопить полезные вещества и подготовиться к активному сезону.

Почва
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Почва

Зачем подкармливать почву зимой

В зимний период процессы в почве не останавливаются полностью, а лишь замедляются. Удобрения, внесённые в январе, успевают частично разложиться и равномерно распределиться в грунте. Это особенно важно для садовых участков, где весной планируется посадка овощей, ягодных культур или плодовых деревьев, а также там, где осенью уже проводилась подкормка сада и огорода.

Зимняя подкормка также помогает улучшить структуру почвы. Она становится более рыхлой, лучше удерживает влагу и кислород. Это снижает риск уплотнения грунта после таяния снега и облегчает весенние работы с инвентарём, сообщает Actualno.com.

Кальций как ключевой элемент зимней подкормки

Одним из самых востребованных элементов для почвы в холодное время считается кальций. Он участвует в формировании корневой системы, укрепляет клетки растений и влияет на качество будущих плодов. Источником кальция может служить обычная яичная скорлупа.

Этот метод известен ещё со времён наших бабушек. Скорлупу после приготовления пищи не выбрасывают, а тщательно высушивают и измельчают в порошок, используя блендер или ступку. Получившееся натуральное удобрение подходит для сада и огорода без риска химической нагрузки.

Как использовать яичную скорлупу в январе

Существует несколько практичных способов внесения такого удобрения. Первый вариант — сухое применение. Порошок из скорлупы равномерно рассыпают по грядкам и слегка присыпают почвой. Делать это стоит в период, когда нет сильных морозов и промерзания грунта.

Второй способ — приготовление водного раствора. Измельчённую скорлупу разводят в тёплой воде и поливают почву. Этот метод особенно полезен в морозную, но бесснежную погоду, когда земля страдает от сухости и нуждается в мягкой поддержке, как и при зимнем компостировании органических отходов.

Комбинация с древесной золой

Для усиления эффекта яичный порошок часто используют вместе с древесной золой. Смесь равномерно распределяют по поверхности грядок. Такое сочетание улучшает плодородие, насыщает почву микроэлементами и создаёт запас питательных веществ до весны.

Важно, что при подкормке пустующих участков строгие пропорции не требуются. Отсутствие растений исключает риск ожогов, а осадки в виде снега и дождя постепенно смывают излишки удобрений, распределяя их в верхнем слое почвы.

Советы по зимней подкормке почвы

  1. Соберите и высушите яичную скорлупу.

  2. Измельчите её до состояния порошка.

  3. Выберите сухой день без сильных морозов.

  4. Равномерно распределите удобрение по грядкам или приготовьте водный раствор.

Популярные вопросы о зимней подкормке почвы

Можно ли удобрять почву без снега?

Да, особенно полезны растворы, которые помогают избежать пересыхания грунта.

Сколько скорлупы нужно для участка?

Для пустующих грядок допустимо вносить удобрение без строгих норм, ориентируясь на площадь.

Что лучше: скорлупа или зола?

Оптимальный вариант — сочетание этих компонентов, так как они дополняют друг друга.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы почва подкормка удобрения
Новости Все >
Миллион долларов за голос избирателя: Трамп превращает гренландцев в разменную монету
Арктике не удалось запереть белух во льдах: одна стратегия удержала гены в движении
СНТ под прицелом: как утечка данных превратила вашу дачу в поле для кибератаки
Из нулевых — в 2026-й: забытый оттенок денима вернулся и меняет привычные правила
Реформа или развал: что на самом деле происходит с получением водительских прав
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
Красный корень без рекламы: суперпродукт работает для сердца лучше аптечных добавок
Льготы уходят со сцены: рынок недвижимости готовится жить без прежних костылей
Ёлочный страх рассыпается как хвоя: найдены настоящие места зимовки клещей в тайге
Блеск промышленного металла обманчив: медь уже сказала всё о своей цене и росте
Сейчас читают
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Наука и техника
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Садоводство, цветоводство
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Томаты Алсу формируют плоды массой до 800 г
Садоводство, цветоводство
Томаты Алсу формируют плоды массой до 800 г
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Последние материалы
Из нулевых — в 2026-й: забытый оттенок денима вернулся и меняет привычные правила
Зима кусает первой: ошибки, которые оставляют собаку без защиты на морозе
Реформа или развал: что на самом деле происходит с получением водительских прав
Запад не может отказаться от российского урана. Хотя делает вид, что очень хочет
Макияж с эффектом инея: этот блеск для губ из 90-х работает как оптический трюк
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Королева без капризов: этот цветок не уступает розам в красоте и не требует ухода
Соль для посудомоечных машин влияет на появление разводов и налёта на посуде
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.