Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Зима запускает скрытый стресс у бегонии: цветок страдает даже при аккуратном уходе

Бегония зимой замедляет рост и требует снижения полива и стабильной температуры
Садоводство

Бегония легко становится главным акцентом интерьера благодаря насыщенной листве и выразительным цветам. Однако именно зима часто становится для этого растения настоящим испытанием. Холод, сухой воздух и дефицит света способны быстро ослабить даже ухоженный экземпляр, об этом сообщает Actualno.

Восковая бегония
Фото: commons.wikimedia.org by Rosina Peixoto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Восковая бегония

Что происходит с бегонией в зимний период

С наступлением холодов бегония замедляет рост и снижает общую активность. Укороченный световой день означает меньше энергии для фотосинтеза, а работа отопительных приборов делает воздух в помещениях сухим — похожие процессы характерны для многих комнатных растений зимой. В результате листья теряют упругость и блеск, их края могут подсыхать, а цветы — опадать быстрее обычного. Такое состояние считается нормальным для фазы покоя, но при неблагоприятных условиях стресс усиливается и растение рискует погибнуть.

Температура и освещение: ключевые условия

Бегония крайне чувствительна к холоду и плохо переносит температуру ниже 13-14 градусов. Оптимальным диапазоном считаются 15-20 градусов без резких перепадов. Растение лучше размещать в светлом месте, защищённом от сквозняков и прямых солнечных лучей. Зимой допустимо поставить горшок ближе к южному окну, но не вплотную к стеклу, где ночью температура заметно падает. Стабильное освещение помогает бегонии легче пережить период замедленного роста.

Полив зимой: сколько и как часто

Ошибки с поливом — одна из самых частых причин гибели бегонии в холодное время года. Растение одинаково плохо реагирует и на пересушивание, и на застой влаги. Полив проводят только после полного подсыхания верхнего слоя почвы, в среднем раз в 10-14 дней, ориентируясь на температуру в комнате. Вода должна быть комнатной температуры. Попадания влаги на листья лучше избегать, так как в прохладе и сырости быстрее развиваются грибковые заболевания, а переувлажнённые корни начинают загнивать.

Как избежать пересыхания и гниения

Зимой особенно важно соблюдать баланс между влажностью воздуха и почвы. Сухой воздух приводит к подсыханию краёв листьев, а избыток влаги — к размягчению стеблей и гниению корней. Горшок с бегонией следует держать подальше от батарей и обогревателей. Для повышения влажности можно поставить рядом ёмкость с водой, не опрыскивая само растение. Обязателен хороший дренаж и отсутствие воды в поддоне. Увядание или размягчение побегов — сигнал немедленно сократить полив.

Подкормки: нужны ли они в холодный сезон

Зимой бегония не нуждается в активном питании. Корневая система в этот период плохо усваивает удобрения, а их избыток приводит к накоплению солей в почве. В большинстве случаев подкормки лучше полностью исключить до весны. Исключение возможно, если растение стоит в тёплом и хорошо освещённом месте и продолжает формировать новые листья — тогда допустима одна подкормка в месяц сильно разбавленным удобрением для декоративно-лиственных культур.

Как подготовить бегонию к весеннему росту

К концу зимы растение постепенно выходит из состояния покоя. В этот момент полезно удалить сухие и повреждённые листья. Если корням стало тесно, пересадку можно провести непосредственно перед началом активного роста — особенно это важно для клубневых бегоний. С марта полив увеличивают постепенно, а затем вводят регулярные подкормки. Чем стабильнее условия зимой, тем быстрее бегония откликается весной пышной листвой и активным цветением.

Сравнение условий ухода зимой и летом

Зимний уход за бегонией строится на принципе умеренности: меньше воды, отсутствие подкормок и защита от холода. Летом же растение нуждается в более частом поливе, регулярных удобрениях и защите от прямого солнца. В тёплый сезон допустимы опрыскивания и активный рост, тогда как зимой приоритетом становится стабильность и покой.

Советы по уходу за бегонией зимой шаг за шагом

  1. Поддерживайте температуру не ниже 15 градусов.

  2. Разместите растение в светлом месте без сквозняков.

  3. Поливайте только после подсыхания почвы.

  4. Исключите подкормки до весны.

  5. Следите за состоянием листьев и стеблей.

Популярные вопросы о зимнем уходе за бегонией

Как выбрать место для бегонии зимой?

Лучше всего подойдёт светлый подоконник без прямых солнечных лучей и холодного воздуха от окна.

Сколько стоит подходящий горшок с хорошим дренажем?

Цена зависит от материала и размера, но для бегонии важно не столько стоимость, сколько наличие дренажных отверстий.

Что лучше зимой: сухой или влажный воздух?

Оптимален умеренно влажный воздух без прямого опрыскивания растения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы полив удобрения
Новости Все >
Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит
Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников
Совет мира США не впечатлил Москву: почему РФ не торопится вступать в новые форматы
Не ждите индикатора: скрытые признаки, что моторное масло отработало ресурс
Минус 13% за год: Ростовская область теряет молочное производство
Сахар — не главный враг: какие продукты и привычки разрушают зубы быстрее конфет
Динозавры сбросили камуфляж: кожа диплодоков намекнула на неожиданную окраску
Завтрак без перегрузки: как питаться утром, чтобы насытиться и не навредить организму
Фасады без самодеятельности: чем рискуют ростовчане с остеклёнными балконами
Тихая эпидемия тревоги: почему все больше людей сталкивается с паническими атаками
Сейчас читают
Томаты сортов Санька и Белый налив дают урожай без пасынкования
Садоводство, цветоводство
Томаты сортов Санька и Белый налив дают урожай без пасынкования
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Еда и рецепты
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Посев перцев, баклажанов и сельдерея начинают в январе из-за медленного роста — SB
Садоводство, цветоводство
Посев перцев, баклажанов и сельдерея начинают в январе из-за медленного роста — SB
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Последние материалы
Растение с характером талисмана: этот зелёный оберег будто осознанно охраняет дом
Сочная классика без фокусов: утка получается идеальной без кулинарных трюков
Большой вес или много повторов: ошибка, из-за которой мышцы перестают расти
Опущенное веко стирает стрелки и тени: макияж, который изменит форму глаз
Почва оживёт на глазах: грядкам нужно то, что обычно без сожаления летит в мусор
Творог, яйца и банан: оладьи без муки получаются пышными, нежными и не вредят фигуре
Дом дышит легче: простой способ избавиться от сырости без техники и химии
Камень, который молчал 200 лет: в центре Парижа нашли зашифрованный смысл
Минус за окном — стоп для двери: одна зимняя мелочь оборачивается большой проблемой
Корочка сверху — нежность внутри: духовка превратит скромные ингредиенты в радость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.