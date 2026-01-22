Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Королева без капризов: этот цветок не уступает розам в красоте и не требует ухода

Садоводство

Мечтаете о красивом цветнике, который не требует постоянного внимания и сложного ухода. Существует растение, способное радовать пышным цветением годами без пересадок и капризов.

Лилейник
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Лилейник

Почему лилейник называют цветком без хлопот

Лилейник давно получил репутацию одного из самых неприхотливых многолетников. Его выбирают те, кто устал от сложного ухода за розами и другими требовательными культурами. Растение спокойно переносит морозы, жару, ветер и резкие перепады температуры.

В отличие от роз лилейник не нуждается в регулярных подкормках, сложных схемах обрезки и обязательном укрытии на зиму. Он хорошо приживается практически на любой почве и быстро адаптируется к условиям участка.

Декоративность, которая не уступает королеве сада

Несмотря на простоту в уходе, лилейник выглядит эффектно и современно. Селекционеры вывели сотни сортов с цветками самых разных форм и оттенков. В садах можно встретить однотонные, двухцветные, махровые и гофрированные варианты, а также сорта с выразительной каймой или полосами.

Каждый отдельный цветок живет всего сутки, но растение формирует множество бутонов, которые раскрываются поочередно. Благодаря этому клумба остается яркой и ухоженной в течение всего сезона, создавая ощущение непрерывного цветения без "пустых" периодов.

Продолжительное цветение без усилий

Основной период цветения лилейников приходится на май-июль. При этом существуют ремонтантные сорта, которые способны повторно выпускать бутоны и украшать участок почти все лето.

Даже без регулярного полива и подкормок растение сохраняет декоративность. Это делает лилейник идеальным выбором для дачников, которые не могут уделять саду много времени, сообщает NEWS.RU.

Популярные вопросы о лилейниках

Нужно ли укрывать лилейник на зиму?

Нет, большинство сортов спокойно зимуют без дополнительной защиты.

Как часто его нужно пересаживать?

Лилейник может расти на одном месте 10-20 лет без потери декоративности.

Подходит ли он для начинающих садоводов?

Да, это один из самых простых в уходе многолетников.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
Красный корень без рекламы: суперпродукт работает для сердца лучше аптечных добавок
Льготы уходят со сцены: рынок недвижимости готовится жить без прежних костылей
Ёлочный страх рассыпается как хвоя: найдены настоящие места зимовки клещей в тайге
Блеск промышленного металла обманчив: медь уже сказала всё о своей цене и росте
Валюта наперекор рынку: крепкий рубль меняет правила для экономики и экспорта
Богатая начинка не спасла: китайские авто в России стремительно теряют спрос на рынке
Трёхкомнатные проиграли: неожиданный перекос цен на рынке ростовских новостроек
Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит
Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников
Сейчас читают
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Садоводство, цветоводство
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Гвоздика травянка зацветает через 2–3 месяца после посева
Садоводство, цветоводство
Гвоздика травянка зацветает через 2–3 месяца после посева
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Последние материалы
Жизнь нашла лазейку в аду: как экосистема Турфан-Хами выдержала конец света
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Снежная ванна для цветов: редкий приём, который работает лучше полива
Белая лава и тревожный сигнал: уникальный вулкан проседает уже десять лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Красный корень без рекламы: суперпродукт работает для сердца лучше аптечных добавок
Гренландия превращалась в землю без снега: новый поворот в понимании угрозы XXI века
Льготы уходят со сцены: рынок недвижимости готовится жить без прежних костылей
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Ёлочный страх рассыпается как хвоя: найдены настоящие места зимовки клещей в тайге
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.