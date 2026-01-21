Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Растение с характером талисмана: этот зелёный оберег будто осознанно охраняет дом

Садоводство

Некоторые растения ценят не только за аромат и пользу, но и за особое символическое значение. Одним из таких считается священный базилик, который в индийской традиции связывают с удачей, благополучием и гармонией дома. Его выращивают как в помещениях, так и в саду, уделяя внимание не только уходу, но и месту размещения. Подобное отношение к растениям характерно и для других культур, где зелёные обереги воспринимаются как часть повседневной жизни и духовного пространства. Об этом сообщает Actualno.

Базилик
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Базилик

Что такое священный базилик и почему он особенный

Священный базилик, известный под латинским названием Ocimum tenuiflorum, также называют тулси. В индийской культуре его считают проявлением богини Лакшми — символа процветания и удачи. Именно поэтому растение часто выращивают рядом с домом, воспринимая его как оберег для дома.

Внешне священный базилик отличается от привычного кулинарного. Его листья имеют заострённую форму, выраженные зубчатые края и нередко фиолетовый оттенок. Вкус у тулси более насыщенный и пряный, с нотами мяты, чёрного перца и лимона. Чаще всего его используют не в повседневной кухне, а для приготовления чая, порошков и настоев в рамках аюрведических практик.

Посадка и выращивание для удачи

Для успешного роста священный базилик рекомендуется выращивать из семян, а не из готовой рассады. Это даёт больше контроля над развитием растения. Семена высевают во влажную смесь торфяного мха и перлита — такая среда облегчает прорастание.

Если планируется пересадка растения в открытый грунт, начинать посев лучше примерно за четыре недели до последних заморозков. Священный базилик предпочитает тепло и хорошо чувствует себя в горшках, контейнерах и даже подвесных кашпо, как и многие пряные культуры, которые успешно растут в формате домашнего огорода на подоконнике.

Уход за растением в течение сезона

Священный базилик может вырастать до 60 см и выше, поэтому уход за ним зависит от цели выращивания. Если хочется любоваться цветением, растение можно оставить расти свободно. Для использования листьев в чае или кулинарии их лучше срезать до появления цветков.

Регулярный сбор листьев стимулирует рост новых побегов и делает куст более пышным. Такой подход позволяет получить обильный урожай без ущерба для внешнего вида растения.

Где лучше разместить священный базилик

Согласно принципам Васту Шастра, расположение растения имеет не меньшее значение, чем уход за ним. Считается, что священный базилик лучше всего размещать с восточной стороны дома, избегая южного направления. Растение не рекомендуется ставить прямо на пол или землю — его принято приподнимать, используя подставки или подвесные конструкции.

Также тулси следует держать подальше от мест уборки и хозяйственных принадлежностей. Важно учитывать и количество растений: по правилам Васту Шастра, священный базилик выращивают в нечётном числе, поэтому при желании добавить ещё один экземпляр лучше сразу высаживать два.

Сравнение священного и сладкого базилика

Хотя оба растения принадлежат к одному роду, различия между ними заметны. Сладкий базилик чаще используют в кулинарии и ценят за мягкий аромат. Священный базилик обладает более выраженным вкусом и традиционно применяется в оздоровительных и ритуальных целях. Кроме того, тулси наделяют символическим значением, тогда как обычный базилик воспринимается прежде всего как пряная трава.

Популярные вопросы о священном базилике

Можно ли выращивать тулси в квартире?

Да, растение хорошо растёт в горшках и подвесных кашпо при достаточном освещении.

Используется ли священный базилик в кулинарии?

Он съедобен, но чаще применяется для чая и оздоровительных настоев из-за насыщенного вкуса.

Правда ли, что растение приносит удачу?

С точки зрения традиций Васту Шастра и индуистской культуры, тулси считается символом благополучия.

