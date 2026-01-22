Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода

Садоводство

Почвопокровные растения ценят за выносливость, декоративность и умение быстро заполнять пространство. Они способны за пару сезонов превратить обычный участок в аккуратный и ухоженный сад без лишних затрат. Именно поэтому их всё чаще выбирают для клумб, дорожек и сложных зон рельефа.

Цветущий сад
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Цветущий сад

Почему почвопокровные растения так популярны

Эти культуры давно стали универсальным инструментом в ландшафтном дизайне. Они подходят для оформления цветников, бордюров, склонов и приствольных кругов, а также успешно заменяют мульчу. Разрастаясь плотным ковром, растения подавляют сорняки и помогают поддерживать аккуратный вид участка на протяжении всего сезона.

Большинство почвопокровников неприхотливы, не требуют частого полива и хорошо переносят бедные почвы. При этом даже бюджетные сорта выглядят декоративно и создают эффект "живого ковра", который сохраняет привлекательность с весны до осени, сообщает дзен-канал "Учёный агроном".

Уход после зимы: что важно сделать

После холодного сезона почвопокровные культуры нуждаются в минимальном, но обязательном уходе. Весной посадки очищают от сухих и поврежденных побегов, а сам ковёр аккуратно подстригают, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Для более плотного и яркого покрытия растения можно подкормить стимуляторами роста или комплексными удобрениями. Даже без подкормок они выживут, но с дополнительным питанием быстрее наращивают массу и выглядят заметно эффектнее. Размножаются такие культуры легко — черенками или делением куртин, приживаемость у них, как правило, высокая.

Какие почвопокровные выбрать для участка

Очиток едкий

Формирует плотный ярко-зелёный ковёр, но склонен к самосеву, поэтому требует контроля. Его часто используют вдоль дорожек и в сухих солнечных местах.

Котовник

Начинает цвести уже в мае и сохраняет декоративность до заморозков. Он растет выше классических почвопокровников и особенно хорошо смотрится среди камней, на приподнятых участках и возле сухих ручьёв.

Иберис

Отличается компактностью и плотной формой. Регулярная обрезка после цветения помогает сохранить аккуратный вид и омолаживает растение.

Флокс шиловидный

Его ценят за весеннее цветение и способность быстро восстанавливаться после зимы. После санитарной стрижки и фосфорной подкормки он цветет особенно обильно.

Тимьян лимонопахнущий

Предпочитает солнечные участки и лёгкие почвы. Его часто высаживают между камнями, где он чувствует себя максимально комфортно и радует ароматным цветением в начале лета.

Вероника армянская и сизая

Хорошо растёт на склонах и солнечных местах при условии хорошего дренажа. Основной уход сводится к обрезке вытянувшихся побегов и весенней подкормке.

Очиток отогнутый

Отличается засухоустойчивостью и легко размножается благодаря воздушным корешкам. Ясколка войлочная, напротив, требует строгого контроля, так как быстро разрастается, но её серебристая листва и белое цветение делают растение очень эффектным.

Советы по выращиванию

  1. Подбирайте виды с учётом освещённости и типа почвы.

  2. Весной обязательно проводите санитарную обрезку.

  3. Контролируйте агрессивные сорта, ограничивая их рост.

  4. Используйте контейнеры для луковичных, если высаживаете их среди "ковра".

Популярные вопросы

Какие почвопокровные лучше для солнечного участка?

Очитки, тимьян, вероника и флокс шиловидный хорошо чувствуют себя на солнце.

Можно ли использовать их вместо газона?

Некоторые виды подходят для декоративной замены газона, но не переносят активного хождения.

Сколько стоят почвопокровные растения?

Большинство популярных видов относятся к бюджетной категории и доступны в садовых центрах.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад цветы садоводство дачный участок
