Колючая ошибка многих дачников: как выбрать урожайную ежевику и не пожалеть

Ежевика давно перестала быть экзотикой для дачных участков, но вопросов вокруг неё по-прежнему немало. Садоводы сомневаются, какие сорта выбрать, как добиться стабильного урожая и не превратить уход в испытание. Между тем современные сорта сочетают урожайность, морозостойкость и отличный вкус. Об этом сообщает actualno. com.

Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain Урожай ежевики

Какие бывают виды ежевики и почему это важно

Все сорта ежевики условно делят на два типа. Сизая ежевика, или росяника, формирует длинные гибкие побеги, которые стелются и требуют подвязки. Кустистая ежевика, или куманика, по форме ближе к малине и растёт более вертикально.

Разница между ними влияет не только на внешний вид куста, но и на схему посадки, обрезку и подготовку к зиме.

Урожайные и популярные сорта

Долгое время основным сортом на участках был Агавам — выносливый, но очень колючий. С появлением бесшипных форм ситуация изменилась. Одним из первых стал Торнфри, который до сих пор ценят за неприхотливость.

Современные крупноплодные сорта дают ягоды в 2-4 раза больше привычных, хотя общее количество плодов на кусте может быть ниже. При хорошем уходе урожайность в итоге получается сопоставимой.

Среди востребованных сортов выделяют Бухенгем Тейберри и Бойсенберри с десертным вкусом, Вождя Джозефа и Джамбо с очень крупными ягодами, Карака Блэк и Вайлд Треше раннего срока созревания. Отдельного внимания заслуживают Ред Даймонд с красными плодами и Гай с высокой стабильной отдачей урожая.

Бесшипные сорта для удобного ухода

Для большинства садоводов именно отсутствие шипов становится решающим фактором. Натчез ценят за эталонный вкус и обильное плодоношение, Прайм Арк Фридом — за ремонтантность и способность давать два урожая.

Полар впечатляет крупными ягодами, но плохо переносит суровые зимы из-за жёстких побегов. Киова, напротив, известна гигантскими плодами, но остаётся колючей и чувствительной к морозам. Новый сорт Коламбия Стар обещает высокую урожайность и отличается отличными вкусовыми качествами.

Где и как выращивать ежевику

Для посадки выбирают солнечные участки — в тени ягоды становятся кислее. Почвы предпочтительны плодородные, с нейтральной или слабокислой реакцией.

Куманике требуется площадь питания примерно 1,5x2 м, росянике — около 3x2 м. Посадочную яму делают глубиной 40-50 см, куст заглубляют сильно, оставляя над поверхностью всего две почки, остальные побеги обрезают.

Полив и питание

Ежевика считается засухоустойчивой, но без регулярного полива ягоды мельчают. Оптимальный режим — полив раз в неделю, за исключением периода активного созревания, когда избыток воды ухудшает вкус.

Культура отзывчива на подкормки. Минеральные удобрения или органику вносят раз в две недели, а при хорошем запасе питания в почве достаточно 2-3 подкормок за сезон.

Обрезка и формирование

После плодоношения двулетние побеги вырезают у самой земли. Это облегчает уход и снижает риск заболеваний.

Из однолетних побегов оставляют 4-6 самых сильных. У куманики их укорачивают до 2 м, у росяники равномерно распределяют по шпалере, формируя плотную зелёную стену. Верхушки прищипывают, когда побеги сомкнулись.

Сравнение: крупноплодные и классические сорта

Крупноплодная ежевика выигрывает по размеру и внешнему виду ягод, но требует более тщательного ухода. Классические сорта проще в выращивании и прощают ошибки, хотя уступают по эффектности. Выбор зависит от целей — стабильность или максимальный результат.

Советы по уходу за ежевикой

Выбирайте сорт с учётом климата и типа побегов. Сажайте на солнечном месте с плодородной почвой. Регулярно поливайте и подкармливайте. Ежегодно удаляйте отплодоносившие побеги.

Популярные вопросы

Где лучше покупать саженцы?

Надёжнее всего — у знакомых садоводов или в проверенных питомниках.

Как размножить ежевику?

Чаще всего используют отводки верхушками побегов или корневую поросль.

Что делать весной?

После снятия укрытия растения обрабатывают бордоской жидкостью, подвязывают побеги и вносят азотную подкормку.