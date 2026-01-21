Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Зимой орхидеи погибают не от холода — настоящая угроза прячется в обычной квартире

Защита корней орхидей зимой требует стабильной температуры — Actualno
Садоводство

Орхидеи кажутся хрупкими, но при правильных условиях способны хорошо переносить сложные периоды. Зимой главную угрозу для них представляют холод и резкие перепады температуры, которые в первую очередь вредят корневой системе. Если корни пострадали, восстановление растения может затянуться или вовсе оказаться невозможным, об этом сообщает Actualno.

Цветение орхидеи в прозрачном горшке
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Цветение орхидеи в прозрачном горшке

Почему корни орхидей особенно уязвимы зимой

Корневая система большинства орхидей, включая популярный фаленопсис, сформировалась в условиях тёплого климата. В естественной среде эти растения растут на деревьях, получая тепло, воздух и влагу без контакта с холодной почвой.

Когда температура резко падает, ткани корней легко повреждаются, нарушается поглощение влаги и питательных веществ. Внешне это проявляется потемнением и водянистостью корней, после чего страдает всё растение. Поэтому защита корней становится ключевым условием зимнего ухода, особенно если речь идёт про уход за орхидеями зимой.

Подходящая температура в квартире

Оптимальный режим для орхидей — 18-22 °C днём и около 16-18 °C ночью. Уже при снижении температуры ниже 12 °C возрастает риск повреждения листьев и корней.

Чтобы избежать переохлаждения, горшки лучше держать подальше от холодных окон, сквозняков и наружных стен. Кондиционеры и отопительные приборы тоже требуют внимания: холодный или слишком сухой воздух замедляет рост и ослабляет растение. Размещение орхидеи на столе или полке, а не на полу, помогает сохранить более стабильный микроклимат.

Изоляция горшка и защита от холодных поверхностей

Нередко корни страдают не из-за температуры воздуха, а из-за контакта горшка с холодной поверхностью. Подоконники, каменные столешницы и пол быстро отдают холод.

Простое решение — использовать подставки из дерева, пробки или силикона, создающие изоляционный слой. Декоративное кашпо с воздушным зазором между стенками дополнительно удерживает тепло. Для прозрачных горшков, характерных для фаленопсисов, особенно важно выбирать кашпо, которое не охлаждается и не накапливает холод.

Полив в холодное время года

Зимой рост орхидей замедляется, поэтому потребность во влаге снижается. Избыточный полив в сочетании с прохладным субстратом часто приводит к загниванию корней, что легко спутать с последствиями мороза.

Перед поливом стоит проверить субстрат: если он ещё слегка влажный, процедуру лучше отложить. Вода должна быть комнатной температуры, без резкого охлаждения корней. Оптимальное время — утро, чтобы лишняя влага успела испариться до ночного похолодания. Такой подход особенно важен, если возникают сомнения в поливе орхидей зимой.

Свет и циркуляция воздуха

Свежий воздух важен для орхидей, но холодные сквозняки губительны. Лучшее место — хорошо освещённая зона рядом с окном, где растение не соприкасается со стеклом. Зимнее солнце мягче и обычно безопасно для листьев.

Если окна сильно охлаждаются, помогут плотные шторы или дополнительная защита. Во время проветривания орхидею лучше временно переставить, чтобы избежать резкого температурного шока.

Частые ошибки зимнего ухода

Одна из самых распространённых проблем — оставлять горшки на холодных подоконниках на ночь. Ещё одна ошибка — чрезмерный полив, который в холодной среде ускоряет повреждение корней.
Дополнительный риск создают прямые потоки воздуха от окон и кондиционеров, а также неподходящий субстрат, удерживающий слишком много влаги и быстро остывающий. Многие цветоводы ориентируются только на температуру в комнате, забывая, что у корней она может быть значительно ниже.

Советы по защите орхидей зимой

  1. Поддерживайте стабильную температуру без резких перепадов.

  2. Изолируйте горшок от холодных поверхностей.

  3. Поливайте умеренно и только тёплой водой.

  4. Обеспечьте рассеянный свет и мягкую циркуляцию воздуха.

Популярные вопросы о зимнем уходе за орхидеями

Как выбрать место для орхидеи зимой?
Лучше всего подойдёт светлое место вдали от сквозняков и холодных стен, но не вплотную к стеклу.

Сколько стоит дополнительное утепление горшка?
Простые подставки или кашпо стоят недорого, а иногда можно обойтись подручными материалами.

Что лучше: реже поливать или уменьшить объём воды?
Эффективнее сократить частоту полива, ориентируясь на состояние субстрата.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы садоводство
