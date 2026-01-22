Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Секрет пышной дихондры начинается зимой: зачем сеять её уже в январе

Садоводство

Январь кажется временем покоя, но для увлечённых садоводов именно сейчас начинается путь к летней красоте. Посев дихондры на рассаду в середине зимы позволяет получить роскошные каскады зелени уже к началу сезона. Это растение не спешит на старте, зато благодарит терпение эффектным результатом. Об этом сообщает actualno. com.

Дихондра в саду
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain


Почему дихондру сеют именно в январе

Дихондра развивается медленно и в первые месяцы наращивает корневую систему и побеги без видимого "рывка". Чтобы к маю растение было готово к высадке в кашпо или открытый грунт, ему требуется не менее 3-4 месяцев. Январский посев даёт фору и позволяет получить уже сформированные, густые растения.
Особенно это важно для ампельных композиций, где от плотности побегов напрямую зависит декоративный эффект.

Что представляет собой дихондра

Дихондра — стелющееся вечнозелёное растение из семейства Вьюнковые. В условиях средней полосы её чаще выращивают как однолетник. Главная декоративная ценность — длинные гибкие побеги с мелкими округлыми листьями, которые образуют плотные ниспадающие "водопады".
Растение используют в подвесных кашпо, балконных ящиках, рокариях и как почвопокровную культуру. Оно хорошо сочетается с яркими летниками, подчёркивая их цвет и форму.

Популярные сорта для сада и кашпо

В культуре чаще всего встречаются два сорта.

  1. "Изумрудный водопад" отличается насыщенной зелёной листвой и большей теневыносливостью. Его часто используют для создания ковра между камнями или в полутени.
  2. "Серебряный водопад" имеет эффектное серебристое опушение листьев и требует яркого солнца. В кашпо рядом с петуниями или пеларгониями он создаёт выразительный контраст.

Как подготовиться к посеву

Для успешного старта важно заранее подготовить всё необходимое. Понадобятся свежие семена, лёгкий грунт на основе торфа с перлитом или вермикулитом, плоский контейнер с крышкой, дренаж, пульверизатор и зубочистка для точной раскладки семян.
Грунт должен быть рыхлым и воздухопроницаемым — дихондра плохо переносит застой влаги.

Посев дихондры

  1. На дно контейнера уложите тонкий слой дренажа и засыпьте грунт.
  2. Слегка уплотните поверхность и увлажните из пульверизатора.
  3. Семена разложите по поверхности, не заглубляя, удобно делать это влажной зубочисткой.
  4. Присыпьте тончайшим слоем вермикулита — не более 1-2 мм.
  5. Накройте контейнер крышкой или плёнкой и поставьте в тёплое место с температурой 22-24 °C.

Всходы могут появиться через 7-10 дней, но иногда процесс затягивается до трёх недель. Ежедневное проветривание и удаление конденсата обязательны.

Уход за сеянцами после всходов

После появления ростков контейнер переносят на самый светлый подоконник. В январе и феврале без фитолампы не обойтись — световой день должен составлять 12-14 часов.
Температуру снижают до 18-20 °C, полив проводят осторожно, лучше через поддон. Крышку снимают постепенно, приучая растения к сухому воздуху.

Пикировка и формирование

Когда у сеянцев появятся 2-3 настоящих листа, их пикируют в отдельные стаканчики или рассаживают с интервалом 5-7 см. Грунт можно взять чуть более питательный. При достижении побегов длины 15-20 см проводят прищипку верхушек. Это стимулирует кущение и формирование густого каскада. Подкормки проводят раз в две недели слабым раствором удобрений для декоративно-лиственных растений.

Высадка и размещение в саду

С середины апреля рассаду начинают закаливать, постепенно приучая к свежему воздуху. На постоянное место дихондру высаживают после окончания заморозков.
В кашпо обычно размещают по 3-5 растений для быстрого декоративного эффекта. В открытом грунте как почвопокровную культуру высаживают с расстоянием 30-40 см.

Сравнение: "Изумрудный" и "Серебряный" водопад

Зелёная дихондра более универсальна и переносит полутень, серебристая — требовательна к свету, но выглядит эффектнее на солнце. Первый сорт чаще используют в рокариях и ковровых посадках, второй — в ампельных композициях.

Популярные вопросы

Можно ли сеять дихондру позже?

Можно, но растения будут менее пышными к началу лета.

Обязательна ли подсветка?

Да, без дополнительного света рассада вытягивается и слабеет.

Можно ли сохранить дихондру зимой?

Сорт "Изумрудный водопад" можно сохранить в прохладном светлом помещении при температуре 10-15 °C.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
