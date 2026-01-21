Огород выходит за рамки привычного: 5 тыквенных экзотов, которые удивляют вкусом

Огурцы, кабачки и тыквы давно стали привычной частью дачного огорода, но семейство Тыквенные куда богаче и разнообразнее. Помимо знакомых культур, в него входят сотни экзотических растений с необычным вкусом, формой и назначением. Многие из них уже адаптированы к умеренному климату и подходят для выращивания в средней полосе.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Экзотический овощ Момордика

Огурдыня: компромисс между огурцом и дыней

Огурдыня — необычная культура, которая сочетает признаки овоща и фрукта. Внешне растение напоминает огурец, но отличается более крупными листьями и длинными плетями, которые могут превышать два метра. Плоды бывают разного размера и формы, в зависимости от сорта и условий выращивания.

Главная особенность огурдыни — вкус, меняющийся по мере созревания. Недозрелые плоды похожи на огурцы, а полностью спелые напоминают дыню с оттенками мёда, банана или цитрусовых. Культура подходит для прохладных регионов, где классические бахчевые плохо вызревают, и ценится за содержание витаминов и минеральных веществ.

Момордика: декоративная лиана с характером

Момордика, известная также как горькая тыква или бешеная дыня, — эффектное лианоподобное растение родом из тропиков. В условиях умеренного климата чаще всего выращивают момордику харанция. У неё длинные побеги, крупные резные листья и яркие жёлтые цветки.

Плоды сначала зелёные, затем становятся оранжевыми или жёлтыми, с бугристой поверхностью. В пищу их употребляют недозрелыми, предварительно вымачивая, чтобы убрать горечь. Момордика богата бета-каротином, минералами и антиоксидантами, но имеет противопоказания и требует осторожности при употреблении.

Тыква фиголистная: долго хранится и универсальна

Фицефалия, или тыква фиголистная, остаётся редким гостем на российских участках, хотя широко распространена в странах Америки. Растение отличается мощными плетями, крупными рассечёнными листьями и продолжительным цветением при хорошем освещении.

Плоды весят в среднем от двух до пяти килограммов и покрыты очень плотной кожурой, благодаря чему отлично хранятся. Мякоть напоминает кабачок, а при полном созревании приобретает лёгкую сладость и аромат арбуза. Используют фицефалию для супов, вторых блюд, десертов и в свежем виде.

Кивано: рогатая дыня для любителей необычного

Кивано, или африканский огурец, — лиана с волосистыми стеблями и крупными листьями. Плоды легко узнать по шиповатой поверхности и яркой окраске — от зелёной до оранжевой. Внутри находится желеобразная мякоть с освежающим вкусом, в котором сочетаются ноты огурца, банана и ананаса.

Культура ценится за витамины группы B, калий и железо. Кивано используют в салатах, десертах и напитках. В России выведен сорт "Зелёный дракон", подходящий для теплиц и открытого грунта при рассадном способе выращивания.

Антильский огурец: декоративный и съедобный

Ангурия, или антильский огурец, — лианоподобное растение с резными листьями и небольшими шиповатыми плодами. Вначале они зелёные, а при биологической спелости становятся ярко-оранжевыми, поэтому культуру нередко используют в декоративных целях.

В пищу употребляют только молодые зеленцы. Их вкус сочетает оттенки огурца, арбуза и банана. Ангурия богата минералами, витаминами и отличается низкой калорийностью. Для хорошего роста ей требуется тепло, солнечное место и плодородная почва. Об этом сообщает портал "Ботаничка".

Сравнение популярных тыквенных экзотов

Огурдыня подойдёт тем, кто ищет альтернативу дыне в прохладном климате. Момордика привлекает декоративностью и пользой, но требует осторожности. Фицефалия ценится за универсальность и лёжкость плодов. Кивано выделяется экзотическим внешним видом и вкусом, а ангурия сочетает декоративные качества и пищевую ценность.

Плюсы и минусы выращивания экзотических тыквенных

Экзотические культуры расширяют ассортимент огорода и вкусовое разнообразие.

Плюсы:

необычный вкус,

декоративность,

польза для здоровья.

Минусы:

требовательность к теплу,

необходимость выращивания через рассаду,

риск неуспеха в холодное лето.

Как вырастить тыквенные экзоты

Выбирайте сорта, адаптированные к вашему региону. Используйте рассадный способ для сокращения вегетационного периода. Высаживайте растения на солнечных, защищённых от ветра участках. Следите за температурой и укрывайте посадки при угрозе заморозков.

Популярные вопросы о тыквенных экзотах

Как выбрать экзотическую культуру для участка?

Ориентируйтесь на климат, сроки созревания и условия выращивания.

Сколько места нужно таким растениям?

Большинство экзотов — лианы и требуют опор или просторных грядок.

Что лучше выращивать новичку?

Огурдыню или ангурию — они менее капризны и универсальны в использовании.