Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветы: сорта, которые дают мясистый урожай первыми

Ранние томаты с крупными и мясистыми плодами — особая категория, за которой охотятся дачники по всей стране. Они позволяют получить сочный урожай уже в начале сезона, даже в регионах с коротким летом. Но успех зависит не только от сроков созревания, а прежде всего от правильного подбора сорта. Об этом сообщает "Антонов сад".
К ранним относят сорта и гибриды, которые начинают отдавать урожай примерно через 90-95 дней после появления всходов. Ультраранние разновидности способны формировать плоды уже через 75-85 дней. Эти сроки условны: на них влияют температура, освещённость, качество ухода, подкормки и регион выращивания.
Даже самый скороспелый сорт может задержаться в развитии при нехватке солнца или резких перепадах погоды. Поэтому при выборе семян всегда важно учитывать климат и рекомендации для конкретного региона.
В условиях средней полосы можно выращивать широкий ассортимент ранних мясистых сортов.
"Мамонт"— ценят за высокую урожайность и устойчивость. Плоды крупные, сочные, подходят для переработки — сока, пасты и соусов.
"Малиновый мясистый" — формирует розовые плоды массой до 300-400 г. Куст компактный, но мощный, способен дать до 6 кг урожая.
"Алсу" — выделяется особенно крупными сердцевидными томатами, которые нередко достигают 700-800 г и стабильно завязываются даже при прохладном лете.
Уральский климат требует устойчивых и надёжных томатов.
"Оранжевый бой F1" — чаще выращивают в теплицах. Он даёт до 15 кг с квадратного метра, формируя крупные оранжевые плоды.
"Ультраскороспелый" — подходит для открытого грунта, отличается неприхотливостью и быстрым созреванием.
"Афродита F1" — компактный гибрид с дружной отдачей урожая и хорошими вкусовыми качествами.
В Сибири выбирают сорта, способные переносить холод и нестабильную погоду.
"Сибирский киви" — ранний индетерминантный сорт с зелёными, сладкими и мясистыми плодами.
"Метелица" — хорошо плодоносит в открытом грунте, даёт томаты около 200 г с приятным вкусом.
"Сибирские огни" — выращивают в теплицах, ценят за стабильный урожай и плотные плоды, удобные для транспортировки.
Закрытый грунт позволяет получить ранний урожай и даже собрать два цикла за сезон.
"Биг Биф F1" — высокорослый гибрид с плодами до 500 г, отличной лёжкостью и устойчивостью к болезням.
"Севрюга" — требует ухода, но компенсирует это насыщенным вкусом и мясистой мякотью.
"Красным красно F1" — часто выращивают на продажу благодаря красивым плодам и хорошей транспортабельности.
Индетерминантные томаты растут весь сезон и дают растянутый урожай.
"Чудо земли" — формирует крупные сердцевидные плоды весом около 500 г.
"Абаканский розовый" — отличается розовыми удлинёнными томатами и хорошей лёжкостью.
"Красный гигант" — проверенный сорт с плодами свыше 600 г, особенно хорошо чувствует себя в теплицах.
Эти сорта прекращают рост после цветения и отдают урожай более дружно.
"Малиновый гигант" — даёт крупные розовые плоды с отличным вкусом.
"Мазарини F1" — подходит для теплиц, отличается плотной и мясистой мякотью.
"Взрыв" — можно выращивать без укрытия, сорт устойчив к неблагоприятным условиям.
Любителям жёлтых томатов тоже есть из чего выбрать.
"Золотая Андромеда" — формирует плотные плоды, удобные для консервации.
"Лимонный гигант" — относится к биф-томатам и даёт плоды около 300 г.
"Лимонный мальчик" — отличается сладким вкусом с лёгкой цитрусовой ноткой.
Ранние сорта позволяют быстро получить урожай и подходят для регионов с коротким летом. Поздние томаты выигрывают по сладости и насыщенности вкуса, но требуют больше времени и тепла. Выбор зависит от климата и задач огородника.
Да, но важно дождаться устойчивого тепла.
Да, но они требуют хорошего ухода.
У них меньше времени для накопления сахаров.
